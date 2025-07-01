Андреева — Шериф. Ставка (к. 2.30) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против Маяр Шериф из Египта в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Шериф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра Андреева входит в топ-5 главных фаворитов женской сетки Уимблдона. В первом противостоянии первой ракетке России будет противостоять Маяр Шериф из Египта.

Серьёзнее соперницы могут попасть в турнирной сетке с четвёртого круга: на финальных стадиях могут встретиться американки Эмма Наварро, Джессика Пегула и Коко Гауфф. А в финале Мирра Андреева может сразиться с Ариной Соболенко из Беларуси.

На данный момент Мирра Андреева продолжает удерживать седьмую строчку WTA.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Перед стартом на Уимблдоне Мирра Андреева выступила на травяном покрытии в Бад Хомбурге. В Германии россиянка выиграла у датчанки Клары Таусон (3:6, 6:3, 6:1) и проиграла Линде Носковой из Чехии (3:6, 3:6).

Шериф

Маяр Шериф выиграла турнир серии W-100 в Бирритце (Франция). В финале теннисистка из Египта выиграла титул у Тианцоы Сары Ракотоманги из Франции (7:5, 6:4).

На соревнованиях во Франции Шериф одержала пять побед, выигрышная серия египтской теннисистки прервалась на турнире в Истбурне.

На траве Маяр Шериф потерпела фиаско в матче против швейцарки Виктории Голубич (3:6, 5:7).

На данный момент Маяр Шериф занимает 86 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.04, на победу Шериф букмекеры предлагают за 11.00.

Прогноз: Мирра Андреева не должно столкнуться с серьёзным сопротивлением со стороны Маяр Шериф. Ставим на уверенную и крупную победу первой ракетки России.

Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-7.5) с коэффициентом 2.30.