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    Первая ракетка России пройдет во второй круг Уимблдона?

    Андреева — Шериф. Ставка (к. 2.30) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Шериф
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против Маяр Шериф из Египта в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Шериф, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Мирра Андреева

  • Россия
    •  Мирра Андреева 13:00 Майар Шериф

    Майар Шериф

  • Египет
    •

    Андреева

    Мирра Андреева входит в топ-5 главных фаворитов женской сетки Уимблдона. В первом противостоянии первой ракетке России будет противостоять Маяр Шериф из Египта.

    Серьёзнее соперницы могут попасть в турнирной сетке с четвёртого круга: на финальных стадиях могут встретиться американки Эмма Наварро, Джессика Пегула и Коко Гауфф. А в финале Мирра Андреева может сразиться с Ариной Соболенко из Беларуси.

    На данный момент Мирра Андреева продолжает удерживать седьмую строчку WTA.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Перед стартом на Уимблдоне Мирра Андреева выступила на травяном покрытии в Бад Хомбурге. В Германии россиянка выиграла у датчанки Клары Таусон (3:6, 6:3, 6:1) и проиграла Линде Носковой из Чехии (3:6, 3:6).

    Шериф

    Маяр Шериф выиграла турнир серии W-100 в Бирритце (Франция). В финале теннисистка из Египта выиграла титул у Тианцоы Сары Ракотоманги из Франции (7:5, 6:4).

    На соревнованиях во Франции Шериф одержала пять побед, выигрышная серия египтской теннисистки прервалась на турнире в Истбурне.

    На траве Маяр Шериф потерпела фиаско в матче против швейцарки Виктории Голубич (3:6, 5:7).

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    На данный момент Маяр Шериф занимает 86 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.04, на победу Шериф букмекеры предлагают за 11.00.

    Прогноз: Мирра Андреева не должно столкнуться с серьёзным сопротивлением со стороны Маяр Шериф. Ставим на уверенную и крупную победу первой ракетки России.

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-7.5) с коэффициентом 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Шериф?

    Матч Андреева — Шериф состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Шериф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Андреевой (-7.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Шериф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Андреевой (-7.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Шериф?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Шериф?

    Коэффициенты букмекеров: : На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.04, на победу Шериф букмекеры предлагают за 11.00.

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    Андреева — Шериф: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 01.07.202513:00. Первая ракетка России пройдет во второй круг Уимблдона?
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