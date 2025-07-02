Илбирс — Алга. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 2 июля 2025 года

«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» борется за выживание. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Илбирс» на один пункт опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 10 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» уступил «Алдиеру» (1:4).
До того команда подписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:2). А вот поединок с «Дордоем» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Илбирс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Илбирс» нынче смотрится бледновато. Команда не побеждает еще с начала апреля.
Причем «Илбирс» традиционно успешно противостоит «Алге». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.
«Алга»
Турнирное положение: «Алга» бьется за выживание в элитном дивизионе. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Алга» в 11 матчах чемпионата набрала лишь 10 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Алга» уступила «Барсу» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Кыргызалтыну» (1:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Узгену» (1:2).
При этом «Алга» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алга» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 12 мячей в 12 поединках чемпионата.
При этом «Алга» победил только в трех матчах из 11. А вот гандикап от последнего места составляет всего два зачетных балла.
Команда пока всего лишь раз сыграла вничью. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды пропускают в среднем почти 2 гола за матч
- «Илбирс» в среднем забивает реже одного мяча за матч
- «Алга» лишь однажды подписывала мировую
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.77.
- 1.82Реал — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.87ЦСКА — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.50Боруссия Д — Монтеррей: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: «Илбирс» намерен оторваться от опасной зоны, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Алги» явно небезгрешна.
Ставка: Победа «Илбирса» за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.03