Илбирс — Алга. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 2 июля 2025 года

2 июля в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Алга». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Алга», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» борется за выживание. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» на один пункт опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 10 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» уступил «Алдиеру» (1:4).

До того команда подписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:2). А вот поединок с «Дордоем» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Илбирс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Илбирс» нынче смотрится бледновато. Команда не побеждает еще с начала апреля.

Причем «Илбирс» традиционно успешно противостоит «Алге». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» бьется за выживание в элитном дивизионе. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Алга» в 11 матчах чемпионата набрала лишь 10 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Алга» уступила «Барсу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Кыргызалтыну» (1:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Узгену» (1:2).

При этом «Алга» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алга» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 12 мячей в 12 поединках чемпионата.

При этом «Алга» победил только в трех матчах из 11. А вот гандикап от последнего места составляет всего два зачетных балла.

Команда пока всего лишь раз сыграла вничью. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем почти 2 гола за матч

«Илбирс» в среднем забивает реже одного мяча за матч

«Алга» лишь однажды подписывала мировую

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.77.

Прогноз: «Илбирс» намерен оторваться от опасной зоны, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Алги» явно небезгрешна.

Ставка: Победа «Илбирса» за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.03