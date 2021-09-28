Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначениина пост главного тренера сборной

«С учетом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине, Федерация хоккея России приняла решение созвать экспертный совет из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного тренера национальной сборной России. Заседание совета состоялось 27 сентября.

Оно прошло при участии трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Алексея Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре.

После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова», — говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

На прошлой неделе, как известно, президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок.

«Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде», — сказал Третьяк по итогам экспертного совета.

Жамнов работал в тренерском штабе сборной России на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Знарка.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.