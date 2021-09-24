Знарок возглавил сборную России по хоккею

назначен на пост главного тренера сборнойпо хоккею. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Валерий Брагин, ранее занимавший пост наставника национальной команды, будет консультантом Знарка.

Сборная России под руководством Знарка выиграла ЧМ-2014 и олимпийский турнир по хоккею на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Зима близко, и до Олимпийских игр в Пекине осталось чуть больше четырёх месяцев!

Изучайте расписание мужской и женской сборных, сохраняйте и готовьтесь болеть за наших 🏒🥅#россиявмоемсердце pic.twitter.com/ghIctk4Rdh — Хоккей России (@russiahockey) September 24, 2021

Напомним, на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.