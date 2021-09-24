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    Знарок возглавил сборную России по хоккею

    Хоккей Сборная России КХЛ НХЛ Прогнозы на КХЛ
    Олег Знарок назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

    Олег Знарок
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    Олег Знарок

    «Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — приводит слова Третьяка ТАСС.

    Валерий Брагин, ранее занимавший пост наставника национальной команды, будет консультантом Знарка.

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    • Сборная России под руководством Знарка выиграла ЧМ-2014 и олимпийский турнир по хоккею на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

    Напомним, на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.

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