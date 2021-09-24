Знарок возглавил сборную России по хоккею

Олег Знарок Фото: globallookpress.com
«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Валерий Брагин, ранее занимавший пост наставника национальной команды, будет консультантом Знарка.
Сборная России под руководством Знарка выиграла ЧМ-2014 и олимпийский турнир по хоккею на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Зима близко, и до Олимпийских игр в Пекине осталось чуть больше четырёх месяцев!— Хоккей России (@russiahockey) September 24, 2021
Изучайте расписание мужской и женской сборных, сохраняйте и готовьтесь болеть за наших 🏒🥅#россиявмоемсердце pic.twitter.com/ghIctk4Rdh
Напомним, на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.