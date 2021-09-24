Овечкин: Надеюсь, что на Олимпиаде мы сможем войти в историю

Нападающийвысказался об Олимпиаде.

«Я очень рад. Для меня большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять свою страну, играть против лучших игроков мира и пытаться завоевать золотую медаль. Сейчас у всех одинаковые шансы. Я надеюсь, что мы сможем войти в историю, так что посмотрим.

Никогда не знаешь, что будет в будущем. Так что если есть шанс, им надо пользоваться», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2022 года в Пекине.