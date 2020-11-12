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    Сафонов: Ларионов ни разу не повысил голос за весь Кубок Карьяла

    Хоккей Сборная России Кубок Карьяла Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал о пользе, которую получила молодежная сборная России на Кубке Карьяла перед чемпионатом мира.

    Илья Сафонов
    Илья Сафонов

    «Это очень важное и правильное решение. Все-таки тренировки и игры — это разные вещи. Без игр нам бы тяжело было вкатиться.

    Хорошо, что съездили, поиграли с сильными командами на хорошем уровне. Но в то же время я общался со старшими ребятами из "Ак Барса" — Мифтаховым и Воронковым.

    Они говорили, что Суперсерия — это совсем другие эмоции. Мне было бы интересно провести матчи с канадскими командами.

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    • Слышал, что критику от других сборных, что Россия поступила неправильно, когда привезла молодежку на Евротур. Наверное, мы показали всем, что нас критиковали несправедливо.

    Мы приехали, победили и забрали свое. Пусть дальше говорят все, что хотят. Главное, что мы получили ценный опыт на турнире.

    Первая игра за взрослую сборную — у молодых ребят всегда будут переполнять эмоции. Это, к слову, большой плюс — всегда горят глаза, есть азарт.

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    • Может, у кого-то еще было желание доказать финнам, что они были неправы, когда критиковали нас. Конечно, тренерский штаб нашел правильные слова.

    Ларионов практически не повышает голос? Думаю, одними криками вряд ли что-то можно добиться. Должна быть середина — где-то сказать помягче, а где-то и строже.

    У Игоря Николаевича свой подход — он ни разу не повысил голос за весь турнир. Всегда доступно все объяснял и показывал», — приводит слова Сафонова «Бизнес Online». 0

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