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    Ларионов: На МЧМ сборная России будет диктовать свою волю

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Не вполне корректно будет говорить о стиле игры, который был у команды раньше. Наш хоккей, наши традиции — это атакующая игра, мы отталкиваемся от высокого исполнительского мастерства, таланта и обученности наших спортсменов.

    Безусловно, игра в обороне важна, и мы умеем это делать. Но мы хотим диктовать ход игры, а не быть вторым номером. Болельщики заслуживают видеть тотальный хоккей, наша задача сделать так, чтобы он приносил результат.

    То, что мы видели в исполнении сборной России в матчах Евротура, соответствует высокому уровню ее игроков. Всегда есть что улучшать, мы получили массу информации, которую только предстоит разобрать тренерскому штабу и штабу сборной. Надеюсь, то, что благодаря точечным изменениям мы увидим на чемпионате мира, будет лучшей версией сборной этапа Евротура.

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    • Хоккей не такой простой вид спорта, чтобы всегда можно было делать одно и то же и получать одинаковый результат. Мы внесем изменения, которые считаем необходимыми. Каждый матч — отдельная история. Да, на молодежном чемпионате мира у нас будут другие соперники, но наша задача остается прежней — играть в наш хоккей, диктовать свою волю.

    Я доволен тем, что у нас большой выбор талантливых игроков, это здорово. Развитие хоккея — это процесс, всегда есть что-то, что можно улучшить. Не только Федерация хоккея России, но и клубы проделывают большую работу для того, чтобы уровень спортсменов рос.

    Обратите внимание на состав сборной на Кубке "Карьялы" — у нас игроки из школ Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Омска, Ярославля, других городов. У нас классные игроки, которые доказали, что заслуживают своего шанса.

    Как тренер молодежной сборной я благодарен клубам, которые не испугались дать игровое время своим молодым мастерам в условиях пандемии. Ряд клубов вернули молодых парней из Северной Америки, где у них не было игровой практики. Мы все работаем сообща для того, чтобы развивалась игра», — приводит слова Ларионова Фонтанка.Ру. 0

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