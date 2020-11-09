Триумф сборной Ларионова на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею, привезшая на Кубок Карьяла молодежную команду, блистательно выступила на турнире, одержала три победы и забрала первый трофей нового сезона Евротура. В последней игре с чехами, где и решалась судьба первого места, наши парни всухую одолели сборную Чехии.

С Чехией было легче всего. Молодежь сборной России потеряла страх?

«И заново влюбились в русский хоккей! Который про атаку, про скорость, про задор, а не про терпение, тактику и загадочное тренерское задание. Против финнов Россия играла очень просто, но с позиции силы. При этом вовсе не безрассудно! Игорь Ларионов продемонстрировал, как может играть талантливая команда, чтобы это нравилось зрителю — безумная нацеленность на ворота, минимум позиционных атак и передач в чужой зоне, быстрые фланги, побольше бросков. В обороне — разумный откат с обязательным поиском контратак, чтобы болельщик ни в коем случае не заскучал. Потому что хоккей сборной — для широкого зрителя, и это отлично знает Ларионов, один из самых ярких, умных и тонких отечественных игроков.

После вчерашнего матча уже хочется сказать спасибо тем, кого принято критиковать. Например, Роману Ротенбергу, который может поменять тренера сборной из-за того, что его хоккей не подходит России по стилю. Именно поэтому ведь ушёл Алексей Кудашов из взрослой команды, а в молодёжную пришёл Ларионов. Не такое уж это было и самодурство со стороны главы штаба, если эти решения в итоге привели к качественному сдвигу в сознании.

Понятно, что в первой игре Кубка Карьяла мы снова увидели молодёжку, за которую нам болеть в январе, но не национальную команду. По поводу стиля взрослой сборной вопрос остаётся открытым. Однако сейчас молодёжка и первая сборная близки как никогда. Они находятся под управлением одних и тех же людей, и эти люди в последнее время поняли, какой хоккей нужен русскому болельщику. Разворот на молодёжное направление и атакующий стиль игры — это жёсткая позиция современной ФХР.

Сборная России ФХР

И есть надежда, что и взрослой команде Валерия Брагина никто не позволит на Кубке Первого канала или на чемпионате мира играть сухо, скупо, умиротворяюще-отторгающе. И если для этого понадобится вводить в состав национальной сборной молодых, то они будут введены, теперь-то можно не сомневаться. Да и плацдарм в нынешнем сезоне КХЛ для этого подготовлен», — восхищается игрой россиян корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сенсационная победа России на Кубке Карьяла

«Подопечные Игоря Ларионова выиграли все три матча — сначала в основное время с Финляндией (6:2), затем по буллитам со Швецией (2:1Б), а в воскресенье — в основное время с Чехией (3:0).

Фантастический результат команды, которую соперники не хотели видеть на Кубке Карьяла. Не хотели, потому что считали слишком слабыми. Мужикам не хотелось играть с российской молодежью. Им казалось, что это превратится в избиение младенцев. Не тут-то было.

Парни Ларионова не просто одержали три победы, в игре с чехами они и вовсе сыграли на ноль. А ведь только у четырех хоккеистов этой сборной есть страницы в Википедии — Аскаров, Подколзин, Грошев, Мухамадуллин. Возможно, этим и руководствовался директор Шведской хоккейной ассоциации Олоф Эстблом, пусть и не прямым текстом, но называя россиян "ноунеймами".

Однако по факту все на "Хартвалл-Арене", а также телезрители увидели, возможно, будущих звезд КХЛ. Нападающий "Салавата Юлаева" Родион Амиров стал первым в истории игроков сборной, забившим в трех дебютных для себя матчах подряд! Подобного не делал никто. Ни Овечкин, ни Малкин, ни Ковальчук», — выделил зрелую игру 19-летнего Родиона Амирова автор «Спорта День за Днем» Андрей Вернов.

Ох, наша молодежка уничтожила еще и чехов

«Игра с чехами часто бывает самым сложным тестом для взрослой сборной России, и эти сложности легко было смоделировать для молодежки: навяжут средний темп, утопят в средней зоне, реализуют все свои полумоменты и уйдут в оборону, охранять кукурузу.

Россия — Чехия ФХР

Но сегодня случился фокус. Наша молодежка осталась верной своей модели — чтобы не повторяться, переадресую вас в свой первый пост на эту тему и в свой же телеграм канал, там с иллюстрациями — и разобрала эту Чехию чуть ли не на классе. С таким запасом, что стало страшно. На такой уверенности, что даже как-то неловко.

Это большой успех для ребят. По качеству игры, по отдаче и таланту я очень доволен. Приятно, что ребята показали хороший хоккей. Не всегда все получалось, были ошибки, но сыграли достойно. Приятно победить, любой турнир важен. Есть масса вещей, которые мы увидели. Это только шаг к тому, чтобы команда сплотилась. Основные баталии впереди. Будем постепенно настраивать ребят на молодежный чемпионат мира. Будем с тренерами обсуждать каждого игрока и каждую позицию, думать, какие вещи усилить и подтянуть. Все ребята проявили себя сильно Игорь Ларионов, главный тренер сборной России

Такая сейчас эйфория, что ее хочется сбить, как высокую температуру во время гриппа. Давайте, поэтому, с нее и начнем. Вообще, эйфория — это почти всегда продолжение счета, а сегодня с чехами было 3:0. И тут надо понимать, что эти 3:0 сложились в результате железобетонной игры Аскарова и примерно нулевой надежности чешского вратаря Паржика — бросок Чинахова пролетел ему под ловушкой, Афанасьев бросал вслепую и очень издалека, и то, и то бралось. И то, и то — фиаско.

Другое дело, что 0 пропущенных — это вполне честный результат: команда нашла какую-то гармонию в компактном боксе в своей зоне, Аскаров здорово работал по первому броску, а защитники старательно шлифовали пятак при добиваниях. Другое дело, что счет 3:0 отлично рифмуется с содержанием игры. Наши парни не были настолько сильнее, но были хороши и даже прекрасны: выдавали тот самый контроль, летели в атаку, смело комбинировали по всей площадке, шли и выигрывали единоборства», — отметил уверенность в действиях россиян автор Sports.ru Никита Петухов.

Российская молодежь победила всех

«Конкретные достижения сборной России имеют прямое отношение к персоналиям. Во-первых, классно на своем первого турнире сработал новый тренерский штаб, в котором нельзя недооценивать роль ассистентов Ларионова — Владимира Филатова и Сергея Голубовича. Команда действовала цельно, не отступая от выбранного стиля и не паникуя при периодически возникавших сложностях. Повышенное доверие и бурные эмоции от самого факта выступления за национальную команду вдохновили игроков. Примеры Подколзина и Амирова, закисших в последнее время в СКА и "Салавате Юлаеве", очень показательны. Уфимский форвард забил во всех матчах турнира.

Все эти три матча были очень полезными для команды, это очень серьезный спарринг, хорошая подготовка к молодежному чемпионату мира. Было очень важно получить этот опыт, отработать все детали, посмотреть по игрокам и сочетаниям, на что они способны. Также важно было проверить командную психологию, тактические детали. Эта победа даст команде тот эмоциональный фон и психологию победителя, которая необходима для больших побед. Это только подготовительный этап. Наши игроки могут стать еще лучше, отработав все детали, чтобы быть еще сильнее и на чемпионате мира показывать результат и хоккей, на который мы рассчитываем Роман Ротенберг, глава штаба национальной сборной России

Во-вторых, свой уровень подтвердили не только они, но и все главные звезды команды. Помимо Подколзина и Амирова очень круто показал себя вратарь Ярослав Аскаров. Во всех трех матчах он сыграл божественно. Никто пока не забывает о неудачном для него молодежном чемпионате мира года назад. Однако с тех пор он только прогрессировал, поработал над психологической устойчивостью и пока производит однозначное впечатление лучшего голкипера мира в своей возрастной категории плюс-минус пара лет.

Наконец, нельзя забыть об очевидном. В эпоху коронавируса клубы КХЛ вынуждены были больше задействовать молодежь — как в играх, так и на тренировках. Вот и прибавляют недавние юниоры прямо на глазах. Уверен, что в других условиях на такие радикальные шаги не пошёл бы даже смелый и отчаянный Роман Ротенберг. Как оказалось, ничего страшного в этом нет. С будущими звездами есть проблемы, но обученных игроков выше среднего уже достаточно. Потихоньку и со скрипом система подготовки начинает работать как надо», — написал о трех факторах успеха журналист «СЭ» Михаил Зислис.

Красная машина переехала всех соперников. И выиграла Кубок «Карьяла»

«В заключительном матче турнира она всухую одолела чехов (3:0) и завоевала главный приз. Опять застрельщиками победы стали вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Родион Амиров и Егор Чинахов.

Россия — Финляндия ФХР

Герой победных матчей с финнами и чехами 18-летний Ярослав Аскаров опять в воротах. Его, а не дублера Артура Ахтямова бросили под чехов. В таком жестком графике играл разве что Владислав Третьяк, который в 20 лет провел в Суперсерии-72 против канадских профессионалов все восемь матчей, от звонка до звонка. Впоследствии лучший голкипер XX века признался, что на концовку ему не хватило сил.

Если честно, сегодня мне было легче всего. С каждой игрой становится проще, набираю форму, набираю обороты. Труднее всего было с Финляндией, потому что до той встречи у меня был большой перерыв. Дышалось тяжелее, контроль шайбы был не тот. Что мне даст этот Кубок Карьяла? Это колоссальный опыт для нас, молодых игроков. Получилось так, что выиграли все три игры, забрали турнир, такие победы, конечно, окрыляют. Если честно, лучше, когда постоянно получаешь игровую практику. Но это не я решаю, что перед МЧМ придётся сидеть на сборах целый месяц. Впечатления от работы с Ларионовым? Каждый тренер отличается от другого. Игорь Николаевич больше работает с полевыми, но могу сказать, что всё здорово, команда играет и играет хорошо. Атмосфера в раздевалке идеальная. Никто не повышает голос, все друг друга подбадривают, отовсюду идёт позитив. С Ахтямовым мы уже давно знаем друг друга, с Жеренко познакомились на этом турнире. Мы общаемся, работаем, здорово, что есть конкуренция, это способствует росту. Ярослав Аскаров, вратарь сборной России

Аскаров же в первом периоде тащил и тащил. Особенно в дебюте встречи, когда чехи, вышедшие на решающий матч турнира без представителей КХЛ, подвергли наши ворота ковровой бомбардировке. Подопечные Игоря Ларионова толком не могли шайбу из своей зоны вывести. Делали это вопреки канонам через центр, что мы видели и в субботней встрече со шведами. Тогда нас выручил Аскаров, на этот раз штанга — простите за банальность, подруга вратаря. Наш голкипер играл столь же ярко, как его тренер Николай Хабибулин в четвертьфинале Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити, где сборная России с капитаном Ларионовым остановила действующих олимпийских чемпионов чехов с Домиником Гашеком (1:0)», — говорится в материале «Советского Спорта».

«Большой успех»: как российская молодежь завоевала Кубок Карьяла

«Разговоров и самых разных комментариев о решении Федерации хоккея России отправить на первый этап Евротура молодежную национальную команду было предостаточно. Самые яркие, конечно, последовали от финнов — хозяева турнира сочли оскорблением тот факт, что на Кубок Карьяла, где традиционно соревнуются взрослые сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции, приехали юноши.

Однако скептики закрыли свой рот уже после первого матча с участием команды Игоря Ларионова, когда российская молодежка буквально прошлась катком по финской дружине Юкки Ялонена (6:2). После этого финским журналистам даже пришлось косвенно извиняться перед Россией, признавая превосходство наших молодых хоккеистов над взрослыми финнами.

Россия — Швеция ФХР

Во втором матче Кубка Карьяла россияне встречались со шведами, и команда "Тре Крунур" к этому поединку подошла намного ответственнее и серьезнее. Подопечные Юхана Гарпенлёва были близки к победе и лишились ее буквально за 1,5 минуты до финальной сирены — Родион Амиров спас Россию и перевел игру в овертайм. В дополнительное время обошлось без голов, и уже в серии буллитов свой класс продемонстрировал Ярослав Аскаров, совершивший четыре сейва», — напомнил о первых двух матчах сборной России на турнире автор «Газеты.ру» Андрей Сенченко. Ярослав Аскаров, вратарь сборной России 0