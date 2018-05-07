Воробьев: 20:0 в трех матчах меня настораживают

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал успешный старт российских хоккеистов на ЧМ-2018, а также победу над(6:0).

«Давайте успокоимся с красивыми счетами. Эти три игры мы строили команду. Каждый матч говорили, что нужно сделать лучше. 20:0 в трех играх меня не то что пугает — настораживает. Впереди будут чехи, швейцарцы — серьезные команды.», — сказал Воробьев, передает «Чемпионат».

«В первом периоде сегодня немного усталость сказалась. Белорусы проиграли два матча, они играли от ножа. Нам немного свежести не хватило. К тому же от победы к победе сложнее ребят настраивать», — также отметил наставник российской сборной.

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