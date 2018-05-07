Сборная России одержала третью подряд разгромную победу на ЧМ-2018

Матч завершился победой сборной России со счетом 6:0.
У победителей дубль оформил Павел Дацюк, еще по шайбе забросили Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.
Напомним, ранее Россия разгромила сборную Франции (7:0), а также с тем же счетом обыграла сборную Австрии (7:0).
В следующем матче 10 мая сборная России сыграет со сборной Чехии.
Чемпионат мира. Группа А
Белоруссия – Россия – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Голы: Дацюк — 1 (Дадонов), 5:27 — 0:1. Шалунов — 2 (Барабанов, Каблуков), 25:55 — 0:2. Каблуков — 1 (Барабанов, Трямкин), 29:25 — 0:3. Дацюк — 2 (бол., Хафизуллин, Шалунов), 39:26 — 0:4. Мамин — 2 (Зайцев), 45:15 — 0:5. Капризов — 4 (Дацюк, Дадонов), 47:37 — 0:6.Вратари: Трус — Шестеркин.Штраф: 4 — 2.Броски: 18 (4+6+8) — 27 (12+10+5).