ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сборная России одержала третью подряд разгромную победу на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Белоруссии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сборная России
    На фото:Сборная России
    Сборная России провела третий матч на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании. Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси.

    Матч завершился победой сборной России со счетом 6:0.

    У победителей дубль оформил Павел Дацюк, еще по шайбе забросили Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.

    Напомним, ранее Россия разгромила сборную Франции (7:0), а также с тем же счетом обыграла сборную Австрии (7:0).

    В следующем матче 10 мая сборная России сыграет со сборной Чехии.

    Чемпионат мира. Группа А
    Белоруссия – Россия – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
    Голы: Дацюк — 1 (Дадонов), 5:27 — 0:1. Шалунов — 2 (Барабанов, Каблуков), 25:55 — 0:2. Каблуков — 1 (Барабанов, Трямкин), 29:25 — 0:3. Дацюк — 2 (бол., Хафизуллин, Шалунов), 39:26 — 0:4. Мамин — 2 (Зайцев), 45:15 — 0:5. Капризов — 4 (Дацюк, Дадонов), 47:37 — 0:6.Вратари: Трус — Шестеркин.Штраф: 4 — 2.Броски: 18 (4+6+8) — 27 (12+10+5).
    Будет ли третья подряд разгромная победа России?Белоруссия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 7 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Третий «сухарь». Сборная России не заметила Белоруссию
  • Сборная России снова поиздевалась над соперником в рамках чемпионата мира по хоккею в Дании
    •
  • Снова семь. Россия следом за Францией разгромила Австрию
  • Сборная России по хоккею одержала вторую разгромную победу подряд на чемпионате мира по хоккею
    •
  • 07/05
    • Сборная России огласила состав на матч ЧМ-2018 с Белоруссией
  • 07/05
    • Воробьев: 20:0 в трех матчах меня настораживают
  • 07/05
    • Дацюк: Понимаем, что обыграли далеко не самых сильных соперников
  • 07/05
    • США обыграли Германию на ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Снова семь. Россия следом за Францией разгромила Австрию
  • Сборная России по хоккею одержала вторую разгромную победу подряд на чемпионате мира по хоккею
    •
  • Убедительный реванш. Россия уничтожила Францию
  • Россия разгромила Францию в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Питтсбург» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»?
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 8 мая
  • 1,90
    •
  • Экспресс дня. Чем закончится кавказское дерби?
  • Прогнозы и ставки на футбол 7 мая
  • 5,02
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 20:53
    • Воробьев: 20:0 в трех матчах меня настораживают
  • 20:19
    • Дацюк: Понимаем, что обыграли далеко не самых сильных соперников
  • 19:44
    • США обыграли Германию на ЧМ-2018
  • Третий «сухарь». Сборная России не заметила Белоруссию
  • Сборная России снова поиздевалась над соперником в рамках чемпионата мира по хоккею в Дании
    • 19:31
  • 18:48
    • «Амур» усилился опытным защитником Воробьевым
  • 16:21
    • Сборная России огласила состав на матч ЧМ-2018 с Белоруссией
  • 15:36
    • «Сочи» обменял из СКА первого номера драфта КХЛ
  • Одержит ли Чехия первую чистую победу на чемпионате мира?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 8 мая
    • 1,81Завтра в 21:15
  • «Автомобилист» укрепляется, «Авангард» и Штурм, потенциальное возвращение Якупова и Слепышева
  • Анализ самых интересных новостей КХЛ за две недели
    • 13:11
  • «Вегас» и «Тампа» в финалах конференций, новый тренер «Далласа», отличная неделя Василевского и Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    • 11:53
  • 10:10
    • Нападающий «Лады» перешел в «Автомобилист»
  • 09:08
    • Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ
  • НХЛ. «Тампа Бэй» и «Вегас» вышли в полуфинал Кубка Стэнли
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 7 мая
    • 08:32
  • 01:15
    • «Тампа» обыграла «Бостон» и вышла в финал Восточной конференции
  • 00:29
    • Финляндия разгромила Латвию на ЧМ-2018
  • 00:19
    • Швейцария победила Словакию на чемпионате мира
  • Порадуют ли США и Германия результативной игрой?
  • США — Германия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 7 мая
    • 1,96Сегодня в 17:15
  • 06/05
    • Сборная Норвегии по буллитам обыграла немцев на ЧМ-2018
  • 06/05
    • Швеция обыграла Чехию на ЧМ-2018
  • 06/05
    • Гомоляко: Эйфории от победы над такими сборными быть не может
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон