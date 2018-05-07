Сборная России одержала третью подряд разгромную победу на ЧМ-2018

провела третий матч на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании. Российские хоккеисты разгромили

Матч завершился победой сборной России со счетом 6:0.

У победителей дубль оформил Павел Дацюк, еще по шайбе забросили Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.

Напомним, ранее Россия разгромила сборную Франции (7:0), а также с тем же счетом обыграла сборную Австрии (7:0).

В следующем матче 10 мая сборная России сыграет со сборной Чехии.