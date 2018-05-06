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    Снова семь. Россия следом за Францией разгромила Австрию

    Сборная России по хоккею одержала вторую разгромную победу подряд на чемпионате мира по хоккею

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России
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    Снова семь. Россия следом за Францией разгромила Австрию
    fhr.ru
    Дубль Михаила Григоренко и первый официальный гол Ильи Михеева помогли сборной России разгромить Австрию (7:0) во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

    Перед матчем

    После разгрома сборной Франции тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым решил не менять состав. Тем более, команда имела целый день отдыха. Место в воротах снова занял Василий Кошечкин. Что касается нападающего Никиты Гусева, он уже вылетел в Данию, но пока еще не готов играть.

    Тренерский штаб Австрии после тяжелой игры со Швейцарией, где команде удалось зацепиться за ничью в основное время, принял решение дать отдых основному вратарю Бернхарду Штаркбауму – его место занял Давид Мадленер. Пропускал поединок также один из основных форвардов – Лукас Хаудум, а также защитник четвертой пары Стивен Стронг.

    Первый период

    Матч с Австрией Россия начала также неспешно как с Францией, и также отправила в ворота соперника три шайбы еще в первом периоде. Австрия почти не угрожала воротам Василия Кошечкина – разница в уровне была уж слишком велика.

    Счет мог быть открыт уже на первых минутах, но Евгений Дадонов потерял два хороших момента после передач сначала от Кирилла Капризова, а затем от Павла Дацюка. В первый раз хорошо сыграл вратарь соперника, а во второй Дадонов просто не попал в ворота.

    Первую шайбу Россия забросила на 10-й минуте. Михаил Григоренко перехватил шайбу на своей синей линии, убежал в отрыв и дальним броском попал точно под левую от вратаря штангу – 1:0.

    Всего через две минуты сольный проход Павла Бучневича от левого бортика на пятак завершил добиванием шайбы в сетку его партнер по звену Артем Анисимов, а еще через пару минут Александр Барабанов, прорвавшись по центру в зону, бросил точно над правым плечом Мадленера – 3:0.

    Второй период

    Старт второго отрезка матча прошел интереснее. Австрия побежала вперед, пытаясь сократить разрыв в счете, и даже создала пару неплохих моментов у ворот Василия Кошечкина, однако размен атаками сыграл не в пользу нашего соперника – Михаил Григоренко, получив перед воротами передачу от Артема Анисимова, элегантно разобрался с Мадленером – 4:0.

    Этот гол остудил пыл австрийцев, а в середине периода счет и вовсе стал разгромным. Павел Дацюк оставил в дураках всю оборону соперника, отдав скрытую передачу на Кирилла Капризова, которому оставалось просто добить шайбу в пустые ворота – 5:0.

    Любопытно, что как раз после пятой шайбы в этом матче было впервые зафиксировано нарушение правил – на скамейку штрафников отправился наш защитник Никита Нестеров, но даже в большинстве подобраться к владениям Кошечкина соперник не мог.

    К чести австрийцев, они пытались забросить хотя бы шайбу престижа, и при малейшей возможности пытались атаковать ворота Василия Кошечкина бросками из любых позиций, но в итоге пропустили еще одну контратаку. Точку в этом периоде поставил Максим Мамин, который реализовал выход один в один – 6:0.

    Третий период

    При таком счете третий период превратился в формальность – в составе сборной России больше игрового времени получили третья и четвертая пятерки, игроки часто грешили индивидуальными действиями. Кроме того, на третий период в воротах сборной России появился Илья Сорокин, сменив Василия Кошечкина.

    Даже первое удаление в составе сборной Австрии не запомнилось ничем особым – подопечные Ильи Воробьева мыслями были уже в следующей игре. Но седьмую шайбу наша команда все же провела – дебютный гол в официальном матче за сборную России забросил Илья Михеев, который на максимальной скорости пролетел из своей зоны в чужую, по пути опередив защитника, и бросил под ближнюю штангу – 7:0.

    Итог

    Очередной аутсайдер группы не сумел оказать достойного сопротивления сборной России. Отмечаем дубль Михаила Григоренко, шатаут Василия Кошечкина, а также сразу трех игроков нашей команды, оформивших гол+пас – Илью Михеева, Артема Анисимова и Кирилла Капризова.

    Следующую игру подопечные Ильи Воробьева проведут уже завтра против сборной Беларуси, а первым серьезный соперник ждет нашу сборную 10 мая – тогда Россия сыграет со сборной Чехии.

    Австрия — Россия 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

    Голы: Григоренко, 09:34 — 0:1; Анисимов — (Бучневич), 11:42 — 0:2; Барабанов — (Михеев, Яковлев), 13:19 — 0:3; Григоренко — (Анисимов), 23:52 — 0:4; Капризов — (Дацюк, Дадонов), 29:07 — 0:5; Мамин — (Капризов), 37:58 — 0:6; Михеев, 53:55 — 0:7

    Вратари: Мадленер — Кошечкин

    Штраф: 2 — 2

    Броски: 18 (7+7+4) — 41 (17+10+14)

    Россия: Кошечкин; Гавриков — Киселевич, Зайцев — Нестеров, Яковлев, Хафизуллин — Трямкин; Капризов — Дацюк — Дадонов, Бучневич — Анисимов — Григоренко, Андронов — Мамин — Шалунов, Михеев — Каблуков — Барабанов.

    Будет ли третья подряд разгромная победа России?Беларусь — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 7 мая
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