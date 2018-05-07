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    Будет ли третья подряд разгромная победа России?

    Беларусь — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 7 мая

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Белоруссии
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    Будет ли третья подряд разгромная победа России?
    fhr.ru
    В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 7 мая сборная России сыграет со сборной Беларуси. Начало матча – 17:15 мск. Прогноз на Беларусь — Россия.

    Беларусь

    В прошлом матче Беларусь потерпела чувствительное поражение от Франции (2:6). Это поражение стало для команды вторым на турнире, а это значит, что подопечные Дэйва Льюиса будут бороться, скорее всего, за выживание. В первой игре белорусы были разбиты шведами (0:5).

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    В игре с Францией Беларусь подвела оборона и вратари – голкипер Иван Кульбаков был заменен уже после второй пропущенной шайбы на Михаила Карнаухова, но и он пропустил еще четыре гола. По сути, лучшим игроком в составе Беларуси стал защитник Павел Воробей, который забросил сам и ассистировал Александру Павловичу в первой шайбе. Костяк команды составлен из игроков минского Динамо, также нужно выделить двух опытных легионеров – нападающих Шарля Лингле и Джеффа Плетта.

    Единственная хорошая новость для Беларуси по итогам игры с Францией – эффективная реализация большинства. Оба гола белорусы забросили в численном большинстве. Но слабая игра вратарей, слабая оборона и реализация моментов не позволяют команде надеяться на высокие достижения в Дании.

    Россия

    И во втором матче на чемпионате мира сборная России отправила в ворота соперника семь сухих шайб – следом за Францией уничтожению подверглась Австрия. Игра с Беларусью станет последней репетицией перед решающими поединками группы против Чехии, Швейцарии, Словакии и Швеции.

    Ближайшие события

    В матче с Австрией снова наиболее ярко выглядела тройка Павла Дацюка с Кириллом Капризовым и Евгением Дадоновым, но дубль оформил Михаил Григоренко. Также отметим гол+пас Ильи Михеева, забросившего первую официальную шайбу в сборной. Василий Кошечкин снова не пропустил, но был заменен после второго периода на Илью Сорокина, который также сдержал свои ворота на замке. Что касается Никиты Гусева, нападающий СКА уже прилетел в Данию, но его участие в матче с Беларусью под вопросом.

    Сборная России на фоне аутсайдеров группы выглядит колоссом – идеальная игра в обороне, надежные вратари, результативная атака и шикарная реализация моментов. При желании подопечные Ильи Воробьева могли бы перешагнуть рубеж и в 10 голов за матч.

    Прогноз

    1,60ТБ 5,5

    Сомнений в победе России в матче с Беларусью нет. Это команды совершенно разных весовых категорий. Учитывая хорошую результативность сборной России и слабую оборону Беларуси, можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,60.

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