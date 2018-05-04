Россия уничтожила Францию на чемпионате мира

Перед матчем

Матч против Франции стал первым официальным для Ильи Воробьева в качества главного тренера национальной сборной России. До этого, напомним, под его руководством наша команда проиграла пять из шести поединков в рамках Евротура, который был главным этапом подготовки к ЧМ.

Сборная России на игру с Францией вышла с заявкой в 21 игрока, включая двух вратарей. Тренерский штаб продолжает ждать усиление из НХЛ, держа свободными четыре места в ростере. На данный момент вне заявки остаются вратарь Илья Сорокин, защитник Алексей Береглазов, нападающие Никита Гусев, Алексей Бывальцев и Никита Сошников. При этом стоит отметить, что Гусев продолжает восстанавливаться после травмы.

Что касается вратарской линии, ветеран Василий Кошечкин проводил свой первый за пять лет матч на чемпионате мира. До этого в 2013 году он также вышел на лед против сборной Франции. Тот матч завершился сенсационной победой соперника – 2:1.

Франция в этот раз не смогла рассчитывать на двух представителей НХЛ – нападающего Пьерра-Эдуарда Беллмара, который продолжает играть в плей-офф с «Вегасом», и нападающего «Далласа» Антуана Русселя. Приехал лишь защитник Йохан Овиту из системы «Эдмонтона». Также не смог помочь команде лучший снайпер чемпионата Финляндии и будущий форвард «Сибири» Шарль Бертран. Завершил карьеру в сборной ветеран-вратарь Кристобаль Юе.

Интересно, что за несколько часов до матча стало известно о подписании контракта нападающим Франции Стефаном Да Костой с «Автомобилистом». Отметим, что ранее Да Коста защищал цвета ЦСКА, а в прошлом сезоне играл в Швейцарии за «Женеву-Серветт».

Первый период

В первой же смене французы провели два силовых приема, и в целом в первые минуты матча наш соперник пытался максимально активно прессинговать сборную России.

Впрочем, где-то к четвертой минуте подопечные Ильи Воробьева избавились от давления Франции, полностью захватили инициативу, а уже на 8-й повели в счете. Евгений Дадонов по левому борту заложил классный вираж за ворота Флориана Харди, отдав передачу на средний пятак, где Кирилл Капризов в касание отправил шайбу в левую от голкипера девятку – 1:0.

Второй гол долго ждать не пришлось – россияне реализовали первое же большинство. Михаил Григоренко выстрелил из правого круга вбрасываний, а Павел Бучневич добил шайбу в сетку с пятака. Причем времени и свободного пространства у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» было столько, что он вполне успел бы выпить чашечку кофе перед броском.

Ошарашенные французы полностью потеряли игру, и через две минуты пропустили третий гол – на этот Кирилл Капризов выдал передачу на Евгения Дадонова, который в касание со среднего пятака прошил Флориада Харди – 3:0. Отметим, что вся комбинация прошла молниеносно, так что французы просто наблюдали за розыгрышем.

Лишь после третьей шайбы наша команда сбавила обороты, позволяя сопернику хотя бы изредка заходить в свою зону. А единственный реальный шанс хоть как-то обострить игру Франция получила благодаря удалению Павла Дацюка. Но и в большинстве опасных моментов у ворот Василия Кошечкина не возникало.

Второй период

После перерыва игра продолжилась в том же духе – Франция не могла, а Россия не хотела. Впрочем, не исключено, что и французы не собирались форсировать события – отыграться с 0:3 для этой команды все равно было бы нереально, а уже завтра ее ждет один из ключевых поединков группы с Беларусью.

Россияне же играли даже слишком расслабленно, стараясь забросить на индивидуальном мастерстве или же создать какую-то уж очень элегантную комбинацию. И когда казалось, что второй период завершиться без голов, Кирилл Капризов, получив передачу от Павла Дацюка перед воротами, броском низом отправил шайбу между щитков французского голкипера – 4:0.

Третий период

После второго перерыва тренерский штаб сборной Франции принял решение заменить вратаря – вместо Флориана Харди вышел Ронан Квемене, которому сразу же пришлось вступать в игру, совершив несколько хороших сейвов.

Квемене продержался совсем недолго – на 43-й минуте Александр Барабанов прорвался к воротам от правого бортика, но его прострел на пятак завершился рикошетом от защитника. К несчастью для французов, шайба отскочила прямо в ворота – 5:0.

Спустя минуту Саша Трей заработал второе удаление для Франции в матче, которое снова привело к пропущенной шайбе. На этот раз шикарный бросок с правых усов в дальнюю девятку удался Максиму Шалунову, которому мастерскую разрезную передачу отдал Павел Дацюк – 6:0.

В конце третьего периода Франция удалилась в третий раз за матч, и, как вы уже могли догадаться, снова пропустила. Седьмую шайбу забросил Артем Анисимов, поставив жирную точку в поединке – 7:0.

Итог

Сборная России не встретила сопротивления от Франции в первой игре на чемпионате мира. История пятилетней давности, когда наша команда сенсационно проиграла 1:2, к счастью, не повторилась. Шатаут оформил Василий Кошечкин, но, пожалуй, это был один из наиболее легких «сухих» матчей в его карьере. Отметим также дубль и три очка нападающего Кирилла Капризова и гол+пас Евгения Дадонова. Нападающий Павел Дацюк, защитники Динар Хафизуллин, Никита Нестеров и Никита Зайцев отдали по две результативные передачи.

Завтра у сборной России выходной, а в воскресенье в 13:15 по московскому времени нашу команду ждет встреча с еще одним потенциальным аутсайдером группы – сборной Австрии, которая в прошлом году выступала в первом дивизионе.

Россия – Франция 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

Голы: Капризов — (Дадонов, Зайцев), 07:08 — 1:0; Бучневич — (Григоренко, Нестеров, больш.), 08:18 — 2:0; Дадонов — (Капризов, Хафизуллин), 10:22 — 3:0; Капризов — (Дацюк, Зайцев), 37:59 — 4:0; Барабанов — (Киселевич, Каблуков), 42:36 — 5:0; Шалунов — (Дацюк, Хафизуллин, больш.), 44:50 — 6:0; Анисимов — (Нестеров, Григоренко, больш.), 57:13 — 7:0

Вратари: Кошечкин — Харди (40:00 — Квемене)

Штраф: 6 — 8

Броски: 39 (15+5+19) — 10 (6+2+2)

Россия: Кошечкин; Гавриков — Киселевич, Нестеров — Зайцев, Хафизуллин — Трямкин, Яковлев; Капризов — Дацюк — Дадонов, Григоренко — Анисимов — Бучневич, Мамин — Андронов — Шалунов, Барабанов — Каблуков — Михеев.