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    Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Франции
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная России разгромила команду Франции (7:0) в стартовом матче на чемпионате мира по хоккею, проходящем в датском Копенгагене.

    В составе россиян отличились Кирилл Капризов (дважды), Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов и Максим Шалунов.

    Капризов в этой встрече набрал 3 (2+1) очка, по две передачи отдали Павел Дацюк, Никита Зайцев, Никита Нестеров и Динар Хафизуллин.

    Василий Кошечкин отразил все 10 бросков французов по своим воротам.

    В воскресенье, 6 мая, во второй игре на турнире команда Ильи Воробьева встретится с Австрией.

    ЧМ-2018. Группа А
    Россия – Франция – 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)
    Голы: Капризов — 1 (Дадонов, Зайцев), 7:08 — 1:0. Бучневич — 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 8:18 — 2:0. Дадонов — 1 (Капризов, Хафизуллин), 10:22 — 3:0. Капризов — 2 (Дацюк, Зайцев), 37:59 — 4:0. Барабанов — 1 (Киселевич), 42:36 — 5:0. Шалунов — 1 (бол., Дацюк, Хафизуллин), 44:50 — 6:0. Анисимов — 1 (бол., Нестеров, Григоренко), 57:13 — 7:0.Вратари: Кошечкин — Арди (Кеменье, 40:00).Броски: 39 (15+5+19) — 10 (6+2+2).Штраф: 6 — 8.
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