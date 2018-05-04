Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ-2018

разгромила(7:0) в стартовом матче на чемпионате мира по хоккею, проходящем в датском Копенгагене.

В составе россиян отличились Кирилл Капризов (дважды), Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов и Максим Шалунов.

Капризов в этой встрече набрал 3 (2+1) очка, по две передачи отдали Павел Дацюк, Никита Зайцев, Никита Нестеров и Динар Хафизуллин.

Василий Кошечкин отразил все 10 бросков французов по своим воротам.

В воскресенье, 6 мая, во второй игре на турнире команда Ильи Воробьева встретится с Австрией.