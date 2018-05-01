Бадюков призвал оставить в составе сборной России места для игроков НХЛ

Двукратный обладатель кубка Гагаринапрокомментировал состав сборной России на чемпионат мира.

«Нужно обязательно оставлять свободные места для игроков, которые могут завершить плей-офф НХЛ. Посмотрите на составы канадцев и шведов — там одни энхаэловцы. Эти сборные едут выигрывать и показывать, что Олимпиада — это было нечто с другой планеты.

Видно, что и главный тренер сборной Швеции Гренборг пересмотрел свои взгляды на игроков КХЛ — из нашей лиги только двое хоккеистов попали в состав.

Воробьев назвал состав сборной России на ЧМ

Естественно, наш тренерский штаб смотрел на составы основных соперников», — цитирует Бадюкова «Чемпионат».