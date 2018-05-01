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    Бадюков призвал оставить в составе сборной России места для игроков НХЛ

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею
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    Алексей Бадюков
    На фото:Алексей Бадюков
    Двукратный обладатель кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира.

    «Нужно обязательно оставлять свободные места для игроков, которые могут завершить плей-офф НХЛ. Посмотрите на составы канадцев и шведов — там одни энхаэловцы. Эти сборные едут выигрывать и показывать, что Олимпиада — это было нечто с другой планеты.

    Видно, что и главный тренер сборной Швеции Гренборг пересмотрел свои взгляды на игроков КХЛ — из нашей лиги только двое хоккеистов попали в состав.

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    Естественно, наш тренерский штаб смотрел на составы основных соперников», — цитирует Бадюкова «Чемпионат».

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