Воробьев назвал состав сборной России на ЧМ

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды, которая отправится на чемпионат мира в Данию.

В заявку вошли выступающие в НХЛ нападающие Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артем Анисимов, Павел Бучневич, Никита Сошников, а также защитник Никита Зайцев.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

защитники Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).

нападающие Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.