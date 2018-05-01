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    Воробьев назвал состав сборной России на ЧМ

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России
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    Евгений Дадонов
    На фото:Евгений Дадонов
    Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды, которая отправится на чемпионат мира в Данию.

    В заявку вошли выступающие в НХЛ нападающие Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артем Анисимов, Павел Бучневич, Никита Сошников, а также защитник Никита Зайцев.

    Полностью список выглядит следующим образом:

    вратари Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

    защитники Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).

    нападающие Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

    Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

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