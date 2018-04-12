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    Хованов: У Денисенко нет никакой травмы, обидно, что его не будет на ЮЧМ

    Сборная России Локомотив
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    Григорий Денисенко
    На фото:Григорий Денисенко
    Нападающий «Монктона» Александр Хованов высказал мнение об отсутствии форварда «Локомотива» Григория Денисенко в юниорской сборной России.

    Ранее главный тренер национальной команды U18 Александр Зыбин заявил, что Денисенко отсутствует в сборной из-за травмы плеча и не сможет выступить на ЮЧМ-2018, который начнется 18 апреля в Челябинске и Магнитогорске.

    По словам самого Денисенко, и по словам Хованова, который с ним несколько лет играл в одной тройке в сборной, травма игрока давно залечена.

    Отметим, что ранее в прессе появилась информация, что 8 игроков юниорской сборной сдали положительные допинг-пробы.

    «Мне хочется пожелать Грише удачи в финале МХЛ. Чтобы хорошо сыграл, чтобы его команда победила в финале, чтобы сам себе доказал.

    Но мне очень обидно, что его не будет в сборной. Его отсутствие на ней обязательно скажется. Мы с ним постоянно общаемся. Ему просто сказали не приезжать в сборную.

    Говорят, что у него травма – это неправда. У него все в порядке, и он будет играть в финале Кубка Харламова, что бы там кто ни говорил.

    Знаете, он такой человек, который может решить матч в одиночку. Естественно, это потеря. У нас не так много таких хоккеистов.

    Мне, понятно, всегда хочется в сборную, всегда хочется помочь своей стране, выиграть с командой медали. Но все равно обидно, что Денисенко в ней не будет. Мы много лет играли вместе.

    Я не знаю, что там реально происходит. Узнал, что его не будет в сборной. Ну, и поддержал, чтобы он не расстраивался.

    Раз главный тренер говорит, что тема закрыта – значит, тема закрыта. Но травмы у него точно никакой нет. Как человек может играть в финале плей-офф МХЛ, а он будет там играть, если у него травма?», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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