Хованов: У Денисенко нет никакой травмы, обидно, что его не будет на ЮЧМ

Нападающий «Монктона»высказал мнение об отсутствии форварда «Локомотива»в юниорской сборной России.

Ранее главный тренер национальной команды U18 Александр Зыбин заявил, что Денисенко отсутствует в сборной из-за травмы плеча и не сможет выступить на ЮЧМ-2018, который начнется 18 апреля в Челябинске и Магнитогорске.

По словам самого Денисенко, и по словам Хованова, который с ним несколько лет играл в одной тройке в сборной, травма игрока давно залечена.

Отметим, что ранее в прессе появилась информация, что 8 игроков юниорской сборной сдали положительные допинг-пробы.

«Мне хочется пожелать Грише удачи в финале МХЛ. Чтобы хорошо сыграл, чтобы его команда победила в финале, чтобы сам себе доказал.

Но мне очень обидно, что его не будет в сборной. Его отсутствие на ней обязательно скажется. Мы с ним постоянно общаемся. Ему просто сказали не приезжать в сборную.

Говорят, что у него травма – это неправда. У него все в порядке, и он будет играть в финале Кубка Харламова, что бы там кто ни говорил.

Знаете, он такой человек, который может решить матч в одиночку. Естественно, это потеря. У нас не так много таких хоккеистов.

Мне, понятно, всегда хочется в сборную, всегда хочется помочь своей стране, выиграть с командой медали. Но все равно обидно, что Денисенко в ней не будет. Мы много лет играли вместе.

Я не знаю, что там реально происходит. Узнал, что его не будет в сборной. Ну, и поддержал, чтобы он не расстраивался.

Раз главный тренер говорит, что тема закрыта – значит, тема закрыта. Но травмы у него точно никакой нет. Как человек может играть в финале плей-офф МХЛ, а он будет там играть, если у него травма?», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».