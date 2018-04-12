Sport24: Юниорскую сборную России по хоккею поймали на допинге

Юниорская сборная России по хоккею (U-18) попала в допинговый скандал за несколько дней до старта ЮЧМ-2018, сообщает Sport24

По информации издания, восемь хоккеистов сдали положительные допинг-пробы в рамках внутренней проверки перед турниром.

Фамилии игроков, которые провалили допинг-тест, пока неизвестны, как и название вещества, обнаруженного в их пробах. Провалившие тест игроки, скорее всего, покинут расположение команды.

Федерация хоккея России опровергла информацию о допинге в сборной, сообщив о возможном нарушении антидопинговых правил несколькими игроками ХК «Россошь».

«В Федерацию хоккея России поступило письмо от ассоциации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о возможном нарушении антидопинговых правил со стороны семи хоккеистов ХК "Россошь" (Россошь).

В настоящий момент спортсмены отстранены от тренировок и соревнований. В случае подтверждения положительных проб спортсмены могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам ИИХФ и ВАДА, и в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР.

Федерация хоккея России обращает внимание, что сообщение в ряде СМИ о положительных допинг-пробах в юниорской сборной России до 18 лет не соответствует действительности», — сообщили «Чемпионату» в ФХР.

Отметим, что в 2016 году российская сборная до 18 лет столкнулась с такой же проблемой.

Перед ЮЧМ команда 1998 года была заменена на игроков 1999 года рождения из-за подозрений о возможном содержании мельдония в организмах хоккеистов.

Юниорский чемпионат мира начнется 18 апреля в Челябинске и Магнитогорске.