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    Sport24: Юниорскую сборную России по хоккею поймали на допинге

    Сборная России Вокруг хоккея
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    Сборная России (U-18)
    На фото:Сборная России (U-18)
    Юниорская сборная России по хоккею (U-18) попала в допинговый скандал за несколько дней до старта ЮЧМ-2018, сообщает Sport24.

    По информации издания, восемь хоккеистов сдали положительные допинг-пробы в рамках внутренней проверки перед турниром.

    Фамилии игроков, которые провалили допинг-тест, пока неизвестны, как и название вещества, обнаруженного в их пробах. Провалившие тест игроки, скорее всего, покинут расположение команды.

    Федерация хоккея России опровергла информацию о допинге в сборной, сообщив о возможном нарушении антидопинговых правил несколькими игроками ХК «Россошь».

    «В Федерацию хоккея России поступило письмо от ассоциации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о возможном нарушении антидопинговых правил со стороны семи хоккеистов ХК "Россошь" (Россошь).

    В настоящий момент спортсмены отстранены от тренировок и соревнований. В случае подтверждения положительных проб спортсмены могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам ИИХФ и ВАДА, и в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР.

    Федерация хоккея России обращает внимание, что сообщение в ряде СМИ о положительных допинг-пробах в юниорской сборной России до 18 лет не соответствует действительности», — сообщили «Чемпионату» в ФХР.

    Отметим, что в 2016 году российская сборная до 18 лет столкнулась с такой же проблемой.

    Перед ЮЧМ команда 1998 года была заменена на игроков 1999 года рождения из-за подозрений о возможном содержании мельдония в организмах хоккеистов.

    Юниорский чемпионат мира начнется 18 апреля в Челябинске и Магнитогорске.

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