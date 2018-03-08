Гопничество и беспредел. «Нефтехимик» и «Трактор» отличились грубостью

Парад грубости и стычек
Обозреватель allhockey.ru Олег Сергеев отметил, что команда Андрея Назарова была больше настроена на силовую борьбу, чем на заброшенную шайбу.
КХЛ. «Локомотив» — в четвертьфинале, «Спартак» уступил ЦСКА, СКА победил в Череповце Подробности матчей плей-офф КХЛ 7 марта «Челябинцы пока что с блеском опровергают тезисы о заточенности под "регулярку". В отличие от прошлосезонной серии с "Барысом", "трактористы" сполна пользуются преимуществом своей площадки. "Нефтехимику" нечего терять — надо идти ва-банк.
Не вышло. Точнее, нижнекмцы пошли ва-банк, когда уже было слишком поздно. К 17-й минуте "Нефтехитмик" "горел" со счетом 0:3. И это на фоне нервов, стычек и драчек. Команда Назарова отыграла один гол на 28-й минуте, да еще в меньшинстве. Потом — всецело поглотилась "парадом грубости и стычек". Вспомнив о том, что надо забивать, уже в третьем периоде.
На 44-й минуте разрыв в счете стал минимальным, но все нижнекамские попытки отыграться ни к чему не привели. В том числе и потому, что команды продолжили пачками хватать десятки штрафных минут. "Трактор" с "Нефтехимиком" сыграли самый жесткий и грязный матч нынешнего плей-офф. Да и плей-офф КХЛ вообще — 155 минут. Но жесткость не спасла "Нефтехимик". Второй нижнекамский "недо камбэк" обойдется крайне дорого. 0-3 в серии, и спасти ее вряд ли удастся», — убежден Сергеев.
Отсутствие дисциплины
Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Божко считает, что «Нетехимику» мешает добиться положительного результата отсутствие дисциплины.
«Встреча запомнилась большим количеством стычек, одна из которых перетекла в драку. Нападающий "Нефтехимика" Порядин въехал в голкипера гостей Францоуза, а Шолохов вступился за своего вратаря. В кулачном поединке сильней оказался игрок нижнекамского клуба, заваливший на лед форварда гостей.
Силовой хоккей команды Назарова, а также замена Ежова на Макарова помогли хозяевам вернуться в игру со счета 0:3 и отквитать две шайбы, но на большее нижнекамцев не хватило. Второй и третий периоды полностью прошли под диктовку "Нефтехимика". Нижнекамцы за это время нанесли по воротам Францоуза 35 бросков, однако чешский голкипер челябинцев был на высоте и позволил своей команде сохранить победный счет.
Команда Анвара Гатиятулина после трех заброшенных шайб в стартовой двадцатиминутке избрала сугубо оборонительную модель игры и на протяжении оставшихся сорока минут встречи только и делала, что отбивалась. Подобный контратакующий хоккей зачастую приносил "Трактору" успех в регулярном чемпионате, сработало это и в плей-офф.
"Нефтехимик" же после третьего поражения подряд загнал себя в угол. Отступать команде Андрея Назарова теперь некуда. Для того, чтобы вернуть серию в родной Нижнекамск, хоккеистам татарского клуба необходимо добиться двух побед подряд. Для этого нужно наладить дисциплину и найти противоядие против бесподобного Францоуза», — пишет Божко.
Настоящая битва за место следующем раунде
Автор «Чемпионата» Павел Панышев считает, что грубость «Нефтехимика» обусловлена желанием продолжить борьбу за Кубок Гагарина.
Неудачники регулярки, удачный старт «Локомотива» в плей-офф, сюрпризы от «Сочи» и «Северстали» Итоги недели в КХЛ «Третий матч серии между "Нефтехимиком" и "Трактором" превратился в триллер. Он стал самым грубым в истории розыгрышей Кубка Гагарина. Предыдущий рекорд был установлен в матче "Торпедо" и "Йокерита": 142 штрафные минуты.
В ходе отчётной игры нападающий хозяев Ильдар Шиксатдаров заработал удаление "5+20", защитник Дмитрий Огурцов сначала получил "2+10", а потом и "2+20", также Олег Пиганович получил "десятку". У гостей "отличились" Алексей Петров (10), Никита Никитин (2+10) и Ник Бэйлен (2+10).
Общими усилиями команды набрали 249 штрафных минут: 188 — "Нефтехимик", 61 — "Трактор". Какие-то нереальные числа. Сразу видно, что идёт настоящая битва за право попасть в следующий раунд. Никто не собирается сдаваться без боя. В том числе и "Нефтехимик", который настроен самым решительным образом. "Волки", нет сомнений, покажут свою прыть и в четвёртой игре», — считает Панышев.