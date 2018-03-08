Гопничество и беспредел. «Нефтехимик» и «Трактор» отличились грубостью

Парад грубости и стычек

Обозреватель allhockey.ru Олег Сергеев отметил, что команда Андрея Назарова была больше настроена на силовую борьбу, чем на заброшенную шайбу.

КХЛ. «Локомотив» — в четвертьфинале, «Спартак» уступил ЦСКА, СКА победил в Череповце Подробности матчей плей-офф КХЛ 7 марта «Челябинцы пока что с блеском опровергают тезисы о заточенности под "регулярку". В отличие от прошлосезонной серии с "Барысом", "трактористы" сполна пользуются преимуществом своей площадки. "Нефтехимику" нечего терять — надо идти ва-банк.

Не вышло. Точнее, нижнекмцы пошли ва-банк, когда уже было слишком поздно. К 17-й минуте "Нефтехитмик" "горел" со счетом 0:3. И это на фоне нервов, стычек и драчек. Команда Назарова отыграла один гол на 28-й минуте, да еще в меньшинстве. Потом — всецело поглотилась "парадом грубости и стычек". Вспомнив о том, что надо забивать, уже в третьем периоде.

На 44-й минуте разрыв в счете стал минимальным, но все нижнекамские попытки отыграться ни к чему не привели. В том числе и потому, что команды продолжили пачками хватать десятки штрафных минут. "Трактор" с "Нефтехимиком" сыграли самый жесткий и грязный матч нынешнего плей-офф. Да и плей-офф КХЛ вообще — 155 минут. Но жесткость не спасла "Нефтехимик". Второй нижнекамский "недо камбэк" обойдется крайне дорого. 0-3 в серии, и спасти ее вряд ли удастся», — убежден Сергеев.

Иван Сеничев Директор «Трактора» Андрей Викторович Назаров! После сегодняшнего матча считаю уместным открыто обратиться к тебе. Уверен, наши старые и хорошие отношения предполагают подобный стиль этого обращения. Пара «Трактор» – «Нефтехимик» считается на Востоке действительно самой непредсказуемой. Но то, что произошло в Нижнекамске, не поддается цензуре и иначе как гопничеством и беспределом, скорей всего, назвать нельзя. Грязная и грубая игра со стороны хозяев площадки, увы, не имела ничего общего с хоккеем. Травмы получили несколько наших ведущих игроков. Андрей Викторович! Даже проигрывать надо уметь достойно, по-мужски, и ты это прекрасно знаешь. Четвертый матч серии должен пройти совершенно в другом русле – красивого хоккея. То, что произошло сегодня, обязательно привлечет самое пристальное внимание дисциплинарного комитета КХЛ, и последуют определенные выводы со стороны руководителей лиги.

Отсутствие дисциплины

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Божко считает, что «Нетехимику» мешает добиться положительного результата отсутствие дисциплины.

«Встреча запомнилась большим количеством стычек, одна из которых перетекла в драку. Нападающий "Нефтехимика" Порядин въехал в голкипера гостей Францоуза, а Шолохов вступился за своего вратаря. В кулачном поединке сильней оказался игрок нижнекамского клуба, заваливший на лед форварда гостей.

Силовой хоккей команды Назарова, а также замена Ежова на Макарова помогли хозяевам вернуться в игру со счета 0:3 и отквитать две шайбы, но на большее нижнекамцев не хватило. Второй и третий периоды полностью прошли под диктовку "Нефтехимика". Нижнекамцы за это время нанесли по воротам Францоуза 35 бросков, однако чешский голкипер челябинцев был на высоте и позволил своей команде сохранить победный счет.

Команда Анвара Гатиятулина после трех заброшенных шайб в стартовой двадцатиминутке избрала сугубо оборонительную модель игры и на протяжении оставшихся сорока минут встречи только и делала, что отбивалась. Подобный контратакующий хоккей зачастую приносил "Трактору" успех в регулярном чемпионате, сработало это и в плей-офф.

"Нефтехимик" же после третьего поражения подряд загнал себя в угол. Отступать команде Андрея Назарова теперь некуда. Для того, чтобы вернуть серию в родной Нижнекамск, хоккеистам татарского клуба необходимо добиться двух побед подряд. Для этого нужно наладить дисциплину и найти противоядие против бесподобного Францоуза», — пишет Божко.

Андрей Назаров Главный тренер «Нефтехимика» Уважаемый Иван Викторович Сеничев! Если вы не хоккеист, то лучше молчите в тряпочку и занимайтесь тем, в чем разбираетесь. Хоккей – это не областная дума. Это жесткая мужская игра. Идет плей-офф КХЛ. Спешу вам напомнить, что однажды вы назвали Челябинскую область «е….й», аудио с этим разговором гуляло по всему интернету, после чего вы придумывали нелепые оправдания своим действиям. Теперь вы оскорбили еще и Татарстан, назвав гопниками одну из ведущих команд крупнейшего региона России. Иван Викторович, удачи вам! Следите за тем, что говорите.

Настоящая битва за место следующем раунде

Автор «Чемпионата» Павел Панышев считает, что грубость «Нефтехимика» обусловлена желанием продолжить борьбу за Кубок Гагарина.

Неудачники регулярки, удачный старт «Локомотива» в плей-офф, сюрпризы от «Сочи» и «Северстали» Итоги недели в КХЛ «Третий матч серии между "Нефтехимиком" и "Трактором" превратился в триллер. Он стал самым грубым в истории розыгрышей Кубка Гагарина. Предыдущий рекорд был установлен в матче "Торпедо" и "Йокерита": 142 штрафные минуты.

В ходе отчётной игры нападающий хозяев Ильдар Шиксатдаров заработал удаление "5+20", защитник Дмитрий Огурцов сначала получил "2+10", а потом и "2+20", также Олег Пиганович получил "десятку". У гостей "отличились" Алексей Петров (10), Никита Никитин (2+10) и Ник Бэйлен (2+10).

Общими усилиями команды набрали 249 штрафных минут: 188 — "Нефтехимик", 61 — "Трактор". Какие-то нереальные числа. Сразу видно, что идёт настоящая битва за право попасть в следующий раунд. Никто не собирается сдаваться без боя. В том числе и "Нефтехимик", который настроен самым решительным образом. "Волки", нет сомнений, покажут свою прыть и в четвёртой игре», — считает Панышев.