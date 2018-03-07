КХЛ. «Локомотив» — в четвертьфинале, «Спартак» уступил ЦСКА, СКА победил в Череповце

«Амур» – «Ак Барс» 4:1
Хабаровский «Амур» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей дубль оформил Вячеслав Литовченко, по шайбе забросили Владислав и Вячеслав Ушенин. У «Ак Барса» забил Владимир Ткачев.
Отметим, что в конце второго периода травму получил капитан хабаровчан Виталий Атюшов.
«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертая встреча пройдет также в Хабаровске 8 марта.
«Авангард» — «Салават Юлаев» 5:3
Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:3) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.
В составе победителей дублем отметился Юхан Сундстрём, ещё по шайбе забросили Тедди Пёрселл, Евгений Медведев и Дмитрий Кугрышев, поразивший пустые ворота.
В составе голы на свой счет записали Григорий Панин, Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк.
Подопечные Германа Титова благодаря этому успеху вышли вперёд в серии: 2-1.
«Металлург Мг» — «Автомобилист» 3:1
Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:1) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.
В составе победителей по шайбе забросили Сергей Мозякин, Ян Коварж и Евгений Тимкин.
Отметим, что для Мозякина эта шайба стала 500-й в чемпионатах России.
Единственная шайба гостей на счету Анатолия Голышева.
Подопечные Виктора Козлова благодаря этому успеху вышли вперёд в серии: 2-1. Следующая игра пройдет 8 марта в Магнитогорске.
«Северсталь» — СКА 1:2 ОТ
Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду уступила СКА (1:2 ОТ) в третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции.
В составе победителей отличились Максим Карпов и Ярно Коскиранты. Единственный гол хозяев на счету Дмитрия Кагарлицкого.
Подопечные Олега Знарка увеличили счёт в серии плей-офф (3-0).
Питерцы могут выйти в 1/4 финала плей-офф в четвертом матче серии, который состоится 8 марта.
В том случае, если череповчане одержат первую победу в серии, последующие игры запланированы на 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).
«Торпедо НН» — «Локомотив» 2:3 ОТ
Ярославский «Локомотив» одержал гостевую победу над нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ) в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
В составе команды Дмитрия Квартальнова отличились Александр Елесин, Стаффан Крунвалль и Артем Ильенко.
У проигравших по одному точному броску нанесли Денис Паршин и Юрий Сергиенко.
Ярославцы довели счет в серии до 4-0 и вышли в следующий раунд плей-офф.
«Нефтехимик» — «Трактор» 2:3
Челябинский «Трактор» одержал гостевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции.
В составе челябинцев дубль оформил нападающий Виталий Кравцов, а также шайбу забросил форвард Рихард Гюнге.
У «волков» отличились защитники Дмитрий Огурцов и Андрей Сергеев.
Счет в серии — 3:0 в пользу «Трактора». Следующая игра пройдет 8 марта в Нижнекамске.
«Спартак» — ЦСКА 1:3
Московский ЦСКА одержал гостевую победу над «Спартаком» (3:1) в третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции.
В составе победителей по разу отличились Сергей Андронов, Сергей Шумаков и Михаил Григоренко.
Единственная шайба хозяев на счету Ильи Талалуева.
После третьей шайбы голкипер хозяев Никита Беспалов во второй раз в ходе серии уступил место в воротах Александру Трушкову.
Подопечные Игоря Никитина сделали счёт в серии 3-0. Четвёртый матч серии состоится завтра, 8 марта.
«Сочи» — «Йокерит» 2:3 ОТ
ХК «Сочи» уступил финскому «Йокериту» (3:2 ОТ) в четвёртом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции.
В составе победителей отличились Ээли Толванен, Брайан О'Нилл и Пекка Йормакка. За хозяев отличились Шон Коллинз и Юрки Йокипакка.
Финский клуб увеличил отрыв в серии плей-офф (3-1). «Шутов» отделяет одна победа от выхода в следующую стадию турнира. Пятый матч серии состоится 10 марта в Хельсинки.