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    КХЛ. «Локомотив» — в четвертьфинале, «Спартак» уступил ЦСКА, СКА победил в Череповце

    Подробности матчей плей-офф КХЛ 7 марта

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    «Амур» – «Ак Барс»
    «Амур» – «Ак Барс»
    twitter.com/hcakbars
    В среду, 7 марта, в КХЛ пройдут восемь четвертьфинальных матча плей-офф.

    «Амур» – «Ак Барс» 4:1

    Хабаровский «Амур» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    В составе победителей дубль оформил Вячеслав Литовченко, по шайбе забросили Владислав и Вячеслав Ушенин. У «Ак Барса» забил Владимир Ткачев.

    Отметим, что в конце второго периода травму получил капитан хабаровчан Виталий Атюшов.

    «Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертая встреча пройдет также в Хабаровске 8 марта.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    «Амур» (Хабаровск) – «Ак Барс» (Казань) – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
    Голы: Ткачев — 1 (Галиев, Клинкхаммер), 4:13 — 0:1. Вл. Ушенин — 1 (бол., Вяч. Ушенин, Потехин), 25:35 — 1:1. Литовченко — 1 (бол., Коларж, Кондратьев), 39:52 — 2:1. Литовченко — 2 (бол., Кондратьев, Зогорна), 40:39 — 3:1. Вяч. Ушенин — 1, 58:27 — 4:1.Вратари: Метсола — Гарипов (Шарыченков, 53:21, Гарипов, 53:55).Штраф: 24 — 30.Броски: 29 (10+13+6) — 27 (12+7+8). Счет в серии: 1-2.

    «Авангард» — «Салават Юлаев» 5:3

    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:3) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

    В составе победителей дублем отметился Юхан Сундстрём, ещё по шайбе забросили Тедди Пёрселл, Евгений Медведев и Дмитрий Кугрышев, поразивший пустые ворота.

    В составе голы на свой счет записали Григорий Панин, Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк.

    Подопечные Германа Титова благодаря этому успеху вышли вперёд в серии: 2-1.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
    «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
    Голы: Сундстрем — 1 (бол., Петерссон, Березин), 12:47 — 1:0. Перселл — 1 (бол., Петерссон, Чудинов), 34:33 — 2:0. Панин — 2 (Кемппайнен, Умарк), 34:57 — 2:1. Сундстрем — 2 (мен., Стась), 48:38 — 3:1. Медведев — 1 (Кошелев), 51:52 — 4:1. Кемппайнен — 1, 55:20 — 4:2. Умарк — 2 (Хартикайнен, Бурдасов), 58:24 — 4:3. Кугрышев — 2 (п.в.), 59:34 — 5:3.Вратари: Фурх — Налимов (57:49 — 58:24, 58:33 — 59:34).Броски: 29 (11+11+7) — 31 (10+7+14).Штраф: 33 — 12.

    «Металлург Мг» — «Автомобилист» 3:1

    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:1) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Сергей Мозякин, Ян Коварж и Евгений Тимкин.

    Отметим, что для Мозякина эта шайба стала 500-й в чемпионатах России.

    Единственная шайба гостей на счету Анатолия Голышева.

    Подопечные Виктора Козлова благодаря этому успеху вышли вперёд в серии: 2-1. Следующая игра пройдет 8 марта в Магнитогорске.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Голышев — 2 (Чесалин), 16:38 — 0:1. Мозякин — 2 (бол., Ли, Коварж), 35:53 — 1:1. Коварж — 1 (Мозякин, Вольски), 48:35 — 2:1. Тимкин — 1, 57:00 — 3:1.Вратари: Кошечкин — Коварж (59:04).Броски: 33 (7+18+8) — 27 (11+8+8).Штраф: 6 — 10.

    «Северсталь» — СКА 1:2 ОТ

    Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду уступила СКА (1:2 ОТ) в третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции.

    В составе победителей отличились Максим Карпов и Ярно Коскиранты. Единственный гол хозяев на счету Дмитрия Кагарлицкого.

    Подопечные Олега Знарка увеличили счёт в серии плей-офф (3-0).

    Питерцы могут выйти в 1/4 финала плей-офф в четвертом матче серии, который состоится 8 марта.

    В том случае, если череповчане одержат первую победу в серии, последующие игры запланированы на 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).

    КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала
    «Северсталь» — СКА — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Кагарлицкий — 4, 39:01 — 1:0. Карпов — 1 (Гусев), 49:57 — 1:1. Коскиранта — 1 (Херсли, Ковальчук), 67:32 — 1:2.Броски: 23 (6+9+7+1) — 43 (14+7+15+7).Вратари: Гудачек — Коскинен.Штраф: 12 — 12.

    «Торпедо НН» — «Локомотив» 2:3 ОТ

    Ярославский «Локомотив» одержал гостевую победу над нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ) в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

    В составе команды Дмитрия Квартальнова отличились Александр Елесин, Стаффан Крунвалль и Артем Ильенко.

    У проигравших по одному точному броску нанесли Денис Паршин и Юрий Сергиенко.

    Ярославцы довели счет в серии до 4-0 и вышли в следующий раунд плей-офф.

    КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала
    «Торпедо» — «Локомотив» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Паршин — 1 (Шуленин), 10:21 — 1:0. Елесин — 1, 18:32 — 1:1. Крунвалль — 2 (бол., Козун, Контиола), 23:18 — 1:2. Сергиенко — 2, 45:25 — 2:2. Ильенко — 2, 84:44 — 2:3.Вратари: Лисутин (Галимов, 23:18) — Мурыгин.Броски: 33 (11+10+6+6) — 33 (9+4+14+6).Штраф: 6 — 29.

    «Нефтехимик» — «Трактор» 2:3

    Челябинский «Трактор» одержал гостевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    В составе челябинцев дубль оформил нападающий Виталий Кравцов, а также шайбу забросил форвард Рихард Гюнге.

    У «волков» отличились защитники Дмитрий Огурцов и Андрей Сергеев.

    Счет в серии — 3:0 в пользу «Трактора». Следующая игра пройдет 8 марта в Нижнекамске.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
    Голы: Гюнге — 2 (бол., Бэйлен), 7:09 — 0:1. Кравцов — 2 (бол., Кручинин), 15:31 — 0:2. Кравцов — 3 (бол., Кручинин), 16:30 — 0:3. Огурцов — 1 (мен.), 27:20 — 1:3. Сергеев — 1 (бол., Нестрашил, Ганзл), 43:23 — 2:3.Вратари: Ежов (Макаров, 16:30, 59:27) — Францоуз.Броски: 39 (4+15+20) — 16 (10+3+3).Штраф: 94 — 61.

    «Спартак» — ЦСКА 1:3

    Московский ЦСКА одержал гостевую победу над «Спартаком» (3:1) в третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции.

    В составе победителей по разу отличились Сергей Андронов, Сергей Шумаков и Михаил Григоренко.

    Единственная шайба хозяев на счету Ильи Талалуева.

    После третьей шайбы голкипер хозяев Никита Беспалов во второй раз в ходе серии уступил место в воротах Александру Трушкову.

    Подопечные Игоря Никитина сделали счёт в серии 3-0. Четвёртый матч серии состоится завтра, 8 марта.

    КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала
    «Спартак» — ЦСКА — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Андронов — 1 (Петров, Киселевич), 6:47 — 0:1. Шумаков — 1 (Петров), 24:05 — 0:2. Григоренко — 3 (бол., Скотт, Марченко), 30:33 — 0:3. Талалуев — 1 (Лаюнен, Хохлачев), 57:32 — 1:3.Вратари: Беспалов (Трушков, 30:33, 58:35) — Сорокин.Броски: 20 (5+4+11) — 38 (19+17+2).Штраф: 8 — 4.

    «Сочи» — «Йокерит» 2:3 ОТ

    ХК «Сочи» уступил финскому «Йокериту» (3:2 ОТ) в четвёртом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции.

    В составе победителей отличились Ээли Толванен, Брайан О'Нилл и Пекка Йормакка. За хозяев отличились Шон Коллинз и Юрки Йокипакка.

    Финский клуб увеличил отрыв в серии плей-офф (3-1). «Шутов» отделяет одна победа от выхода в следующую стадию турнира. Пятый матч серии состоится 10 марта в Хельсинки.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
    «Сочи» — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Толванен — 3 (бол., Леписто), 6:40 — 0:1. Коллинс — 3 (Блум, О`Делл), 8:34 — 1:1. О`Нилл — 1 (Гилрой, Н. Йенсен), 55:09 — 1:2. Йокипакка — 1 (Коллинс, Цветков), 59:55 — 2:2. Йормакка — 2 (Ниеми), 71:46 — 2:3.Вратари: Барулин (58:58 — 59:55) — Запольски.Броски: 41 (13+8+14+6) — 35 (13+12+6+4).Штраф: 6 — 6.
    ЦСКА оставит «Спартак» вне плей-офф уже в четвертом матче серии«Спартак» — ЦСКА Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 марта
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