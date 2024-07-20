В Ubisoft подтвердили, что Star Wars: Outlaws выйдет в срок

Играушла «на золото», ее выход намечен на. Эту информацию в очередной раз подтвердил финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге.

Слухи о возможном переносе даты релиза появились на фоне негативных отзывов игроков о геймплее экшена, 10 минут которого были показаны эксклюзивно изданием IGN.

Геймплей Star Wars: Outlaws

За сутки видео с игровым процессом собрало более 13 тысяч дизлайков и всего 8 тысяч лайков. Ранее издатель практиковал смещение сроков выхода на более поздние, однако в этот раз недовольные комментарии не сработали.

Star Wars: Outlaws будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. К моменту релиза разработчики обещают больше топ-контента и глубокий открытый мир.