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    Xbox возьмет верх над PlayStation? Какие эксклюзивы появятся на консолях от Microsoft в 2022-м?

    Владельцев Xbox-консолей ждет чудесный год

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    Альваро МоратаТрансферный дайджест. 28 декабря — 3 января Френки де Йонг«Барселона» совершила жизненно важный подвиг CrossFire XXbox возьмет верх над PlayStation? Какие эксклюзивы появятся на консолях от Microsoft в 2022-м?
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    CrossFire X
    В 2022-м Microsoft порадует обладателей икс-коробок топовыми эксклюзивами. Ребята из Dualshockers.com предлагают вспомнить, какие уникальные игры должны пополнить библиотеку Xbox в этом году.

    CrossFire X

    Платформы: Xbox Series X|S, Xbox One, дата релиза: 10 февраля 2022

    CrossFire X
    xbox.com

    CrossFire — популярный в странах Восточной Азии шутер, разработчики которого планируют расширить свою аудиторию в западных регионах. Благодаря сотрудничеству Smilegate с Xbox Game Studios, уже в феврале этого года геймеров ждет однопользовательская игра CrossFire X. В ее гейм-процесс закинули несколько миссий, разделенных на эпизоды. Основной сюжет шутера развернется вокруг противостояния двух частных военных организаций.

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    • ​​TUNIC

    Платформы: Xbox Series X|S, Windows, Xbox One, Mac OS, дата релиза: 16 марта 2022

    TUNIC
    xbox.com

    Приключенческая игра в жанре экшен воссоздает древний мир, в котором пользователи найдут множество утерянных легенд, столкнутся с невиданной силой и гигантскими монстрами. Изометрическая проекция ​​TUNIC отправляет геймера в опасное путешествие, где его ждет постоянная война с врагами и куча головоломок.

    STALKER 2 Heart of Chernobyl

    Платформы: Xbox Series X|S, Windows, дата релиза: 28 апреля 2022

    STALKER 2
    xbox.com

    Одна из самых ожидаемых игр этого года была представлена на презентации Microsoft E3 2021. Печальные события после чернобыльского взрыва привели к некоторым странным мутациям живых организмов. В открытом мире Сталкера нам придется столкнуться со всей сверхъестественной силой Чернобыля и зарубиться с жестокими фракциями, застрявшими в разрушенном городе.

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    • Starfield

    Платформы: Xbox Series X|S, Windows, дата релиза: 11 ноября 2022

    Starfield
    xbox.com

    Сюжет научно-фантастической игры Starfield отправляет нас в XXIV век, чтобы мы познакомились с членом Constellation — организации, исследующей космос. Разработчики обещают пользователям огромный открытый мир, который готов посоревноваться в площади со Скайримом. Насколько масштабной получится сюжетная линия — пока неизвестно.

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    • Shredders

    Платформа: Xbox Series X|S, дата релиза: февраль 2022

    Shredders
    xbox.com

    Изначально спортивная игра, посвященная сноуборду, должна была появиться в прошлом году, но ряд трудностей заморозил выход до февраля 2022-го. Среди эксклюзивных игр на Xbox Shredders станет одной из немногих, которую не увидят пользователи ПК.

    ​​Warhammer 40K: Darktide

    Платформы: Xbox Series X|S, Windows, дата релиза: весна 2022

    Warhammer 40K: Darktide
    xbox.com

    Движуха в экшене от первого лица происходит во вселенной Warhammer 40,000, в городе-улье Tertium. Герои сражаются с толпами врагов и объединяются в команды до четырех человек, чтобы вместе обломать планы злодеев, следующих культу Admonition, по захвату планеты Atoma Prime с целью истребить ее население.

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    • Redfall

    Платформы: Xbox Series X|S, Windows, дата релиза: 2022

    Redfall
    xbox.com

    Еще одну большую игру сообществу Xbox представили в ходе ивента E3 2021. Redfall — приключенческий экшен с печальными событиями, произошедшими в американском городе Редфолл, штат Массачусетс. Сюжет рассказывает историю о неудачном научном опыте, из-за которого землями завладели вампиры. Люди, оторванные от привычной жизни, должны выбрать лидера, чтобы вместе попытаться решить возникшие проблемы.

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    • Scorn

    Платформы: Xbox Series X|S, Windows, дата релиза: октябрь 2022

    Scorn
    xbox.com

    Survival horror-игра Scorn забрасывает главного героя в жуткий мир, состоящий из нескольких взаимосвязанных областей. В онлайновых локациях персонаж встретится с их уникальными обитателями и неповторимыми сюжетными головоломками. Каждая карта разворачивает свою историю, а все они склеивают общую картину происходящего. В Scorn геймеры окажутся один на один с врагами и кучей оружия, с помощью которого они и будут пытаться прорубить путь к спасению.

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    • Somerville

    Платформы: Xbox Series X|S, Windows, Xbox One, дата релиза: 2022

    Somerville
    xbox.com

    Somerville — приключенческая игра-платформер, в которой юзеру придется управлять целой семьей — отцом, матерью и их маленьким сыном. Когда-то счастливые родственники приходят в себя после постапокалиптической катастрофы на Земле. Главная цель в хаотичном мире — провести героев через руины цивилизации, чтобы семья обрела безопасность.

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    • Slime Rancher 2

    Платформы: Xbox Series X|S, Windows, дата релиза: 2022

    Slime Rancher 2
    xbox.com

    В свежем квесте 2022-го года персонажа Беатрикса ЛёБо ждут новые приключения, связанные с попытками пересечь море Слайма, чтобы попасть на Радужный остров. На землях острова Беатрикса ждут новые тайны.

    Replaced

    Платформы: Xbox Series X|S, Windows, Xbox One, дата релиза: 2022

    Replaced
    xbox.com

    Ретрофутуристический платформер Replaced предлагает сыграть за R.E.A.C.H. — искусственный разум, запертый в теле человека. В мире, где R.E.A.C.H. пытается приспособиться к социуму, правит преступность и коррупция, а всему виной — ядерная катастрофа, заставившая выживших поддаться инстинктам самосохранения.

    Ark 2

    Платформы: Xbox Series X|S, Windows, дата релиза: 2022

    Ark 2
    xbox.com

    Вторую часть выживалки Ark анонсировали еще в 2020-м году. Одним из главных персонажей игры будет герой Сантьяго, роль которого исполнил Вин Дизель. Звезда из Калифорнии участвует в проекте не только в качестве актера, но и работает в нем исполнительным продюсером.

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    • В сиквеле Ark Сантьяго и ряд новых персонажей вынуждены сражаться с гиперреалистичными животными и другими племенами, чтобы выжить на опасных землях большого виртуального мира.

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