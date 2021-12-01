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    Bugatti, Porsche или Koenigsegg? Топ-10 самых быстрых тачек в Forza Horizon 5

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    Forza Horizon 5
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    Forza Horizon 5
    В начале ноября британская студия Playground Games выпустила пятую часть Forza Horizon. Фанаты гонок из Sportskeeda протестили топовые автомобили и выбрали десятку самых скоростных тачек в игре.

    Bugatti Divo (379 км/час)

    Bugatti Divo
    sportskeeda.com

    Французская автомобильная компания Bugatti славится своими скоростными машинами класса люкс. Ее суперкар Bugatti Divo 2019 года является одним из самых быстрых в Forza Horizon 5, имея рейтинг скорости 9,6 и 10 баллов ускорения.

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    • Разработанный с акцентом на динамику движения, Bugatti Divo уменьшил вес и получил кузов, снижающий сопротивление. А фиксированное заднее крыло тачки облегчает торможение и повороты на скорости.

    McLaren Speedtail (402 км/час)

    McLaren Speedtail
    sportskeeda.com

    Автомобиль McLaren Speedtail имеет аэродинамический корпус и один из мощнейших двигателей среди конкурентов в игре. Любители серии McLaren заценят, как в представленной модели продумали вопрос с низким лобовым сопротивлением и сделали обтекаемый кузов с удлиненной задней частью. Тачку наделили рейтингом скорости 9.6 и показателем ускорения — 6.8. Разгоняется до 300 км/час эта красавица за 12.8 секунды.

    Hoonigan Ford Mustang (Hoonicorn) (402 км/час)

    Hoonigan Ford Mustang (Hoonicorn)
    sportskeeda.com

    Hoonigan Mustang — это дрифт-кар, созданный на основе модели Ford Mustang GT Coupe 1965 года. Представленная в Forza Horizon 5 тачила нашпигована шестиступенчатой механической коробкой передач и мощным движком с крутящим моментом. Зверь Hoonigan Mustang разгоняется до 97 км/час за 1.8 секунды. Этот аппарат, безусловно, один из лучших вариантов на трассе с высокой вероятностью продолжительных заносов.

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    • Bugatti Veyron Super Sport (429 км/час)

    Bugatti Veyron Super Sport
    sportskeeda.com

    До 2017 года Veyron Super Sport считался одним из самых быстрых серийных авто в мире. Полный привод машины приводится в движение 8-литровым четырехцилиндровым движком W16, а активное заднее антикрыло позволяет поддерживать стабильный ход на высоких скоростях. Отметку в 97 км/час тачка преодолевает за 2.4 секунды.

    Bugatti Chiron (432 км/час)

    Bugatti Chiron
    sportskeeda.com

    Модель Bugatti Chiron может похвастаться практически идеальным ускорением. Но в Forza Horizon 5 характеристики данного автомобиля чуть завышены, чем у его оффлайнового прототипа. В новой части игрухи тачка берет 161 км/час за 4.0 секунды. Сама машина имеет выходную мощность 1479 л.с. и испытывает некоторые проблемы, связанные с пробуксовкой колес.

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    • Hennessey Venom GT (434 км/час)

    Hennessey Venom GT
    sportskeeda.com

    Двигатель V8 LSX с двойным турбонаддувом в Hennessey Venom GT позволяет достичь отметку 97 км/час за 2.5 секунды. В Forza Horizon 5 суперкар имеет рейтинг скорости 9.8, но при этом показатель ускорения равен 6.8. Из-за проблем во время резких поворотов Venom GT нередко становится трудным в управляемости.

    Porsche Taycan Turbo S (Welcome Pack) (434 км/час)

    Porsche Taycan Turbo S (Welcome Pack)
    sportskeeda.com

    Версия Porsche Taycan Turbo S доступна пользователям в дополнении Welcome Pack. Представленное авто в Forza Horizon 5 имеет оценку скорости 10 и 9.7 рейтинг ускорения. Разумеется, цифровая версия тачки гораздо серьезнее по стате, нежели ее реальный прототип.

    Koenigsegg One: 1 (439 км/час)

    Koenigsegg One: 1
    sportskeeda.com

    Аппарат Koenigsegg One: 1 наделили движком V8 с двойным турбонаддувом объемом 5.0 л. А трансмиссия, используемая в модели, являет собой семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Чтобы разогнать 97 км/час, этой крошке понадобится всего 2.7 секунды.

    Koenigsegg Agera RS (450 км/час)

    Koenigsegg Agera RS
    sportskeeda.com

    Модель Agera RS также оснащена 5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. В игре она тащит заезды благодаря чрезвычайно быстрому ускорению и высокой максимальной скорости. Мощная трансмиссия и отключенная система контроля тяги нередко могут вызывать чрезмерную пробуксовку при ускорении на более низких передачах.

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    • Koenigsegg Jesko (482+ км/час)

    Koenigsegg Jesko
    sportskeeda.com

    Внутренний мир тачилы Koenigsegg Jesko богат на модернизированный двигатель V8, компактную девятиступенчатую коробку передач и аэродинамический комплект. В Forza Horizon 5 данная модель имеет один из лучших вариантов управляемости, что делает ее идеальной для езды на открытых дорогах.

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