Bugatti, Porsche или Koenigsegg? Топ-10 самых быстрых тачек в Forza Horizon 5

Bugatti Divo (379 км/час)

Bugatti Divo sportskeeda.com

Французская автомобильная компания Bugatti славится своими скоростными машинами класса люкс. Ее суперкар Bugatti Divo 2019 года является одним из самых быстрых в Forza Horizon 5, имея рейтинг скорости 9,6 и 10 баллов ускорения.

Разработанный с акцентом на динамику движения, Bugatti Divo уменьшил вес и получил кузов, снижающий сопротивление. А фиксированное заднее крыло тачки облегчает торможение и повороты на скорости.

McLaren Speedtail (402 км/час)

McLaren Speedtail sportskeeda.com

Автомобиль McLaren Speedtail имеет аэродинамический корпус и один из мощнейших двигателей среди конкурентов в игре. Любители серии McLaren заценят, как в представленной модели продумали вопрос с низким лобовым сопротивлением и сделали обтекаемый кузов с удлиненной задней частью. Тачку наделили рейтингом скорости 9.6 и показателем ускорения — 6.8. Разгоняется до 300 км/час эта красавица за 12.8 секунды.

Hoonigan Ford Mustang (Hoonicorn) (402 км/час)

Hoonigan Ford Mustang (Hoonicorn) sportskeeda.com

Hoonigan Mustang — это дрифт-кар, созданный на основе модели Ford Mustang GT Coupe 1965 года. Представленная в Forza Horizon 5 тачила нашпигована шестиступенчатой механической коробкой передач и мощным движком с крутящим моментом. Зверь Hoonigan Mustang разгоняется до 97 км/час за 1.8 секунды. Этот аппарат, безусловно, один из лучших вариантов на трассе с высокой вероятностью продолжительных заносов.

Bugatti Veyron Super Sport (429 км/час)

Bugatti Veyron Super Sport sportskeeda.com

До 2017 года Veyron Super Sport считался одним из самых быстрых серийных авто в мире. Полный привод машины приводится в движение 8-литровым четырехцилиндровым движком W16, а активное заднее антикрыло позволяет поддерживать стабильный ход на высоких скоростях. Отметку в 97 км/час тачка преодолевает за 2.4 секунды.

Bugatti Chiron (432 км/час)

Bugatti Chiron sportskeeda.com

Модель Bugatti Chiron может похвастаться практически идеальным ускорением. Но в Forza Horizon 5 характеристики данного автомобиля чуть завышены, чем у его оффлайнового прототипа. В новой части игрухи тачка берет 161 км/час за 4.0 секунды. Сама машина имеет выходную мощность 1479 л.с. и испытывает некоторые проблемы, связанные с пробуксовкой колес.

Hennessey Venom GT (434 км/час)

Hennessey Venom GT sportskeeda.com

Двигатель V8 LSX с двойным турбонаддувом в Hennessey Venom GT позволяет достичь отметку 97 км/час за 2.5 секунды. В Forza Horizon 5 суперкар имеет рейтинг скорости 9.8, но при этом показатель ускорения равен 6.8. Из-за проблем во время резких поворотов Venom GT нередко становится трудным в управляемости.

Porsche Taycan Turbo S (Welcome Pack) (434 км/час)

Porsche Taycan Turbo S (Welcome Pack) sportskeeda.com

Версия Porsche Taycan Turbo S доступна пользователям в дополнении Welcome Pack. Представленное авто в Forza Horizon 5 имеет оценку скорости 10 и 9.7 рейтинг ускорения. Разумеется, цифровая версия тачки гораздо серьезнее по стате, нежели ее реальный прототип.

Koenigsegg One: 1 (439 км/час)

Koenigsegg One: 1 sportskeeda.com

Аппарат Koenigsegg One: 1 наделили движком V8 с двойным турбонаддувом объемом 5.0 л. А трансмиссия, используемая в модели, являет собой семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Чтобы разогнать 97 км/час, этой крошке понадобится всего 2.7 секунды.

Koenigsegg Agera RS (450 км/час)

Koenigsegg Agera RS sportskeeda.com

Модель Agera RS также оснащена 5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. В игре она тащит заезды благодаря чрезвычайно быстрому ускорению и высокой максимальной скорости. Мощная трансмиссия и отключенная система контроля тяги нередко могут вызывать чрезмерную пробуксовку при ускорении на более низких передачах.

Koenigsegg Jesko (482+ км/час)

Koenigsegg Jesko sportskeeda.com

Внутренний мир тачилы Koenigsegg Jesko богат на модернизированный двигатель V8, компактную девятиступенчатую коробку передач и аэродинамический комплект. В Forza Horizon 5 данная модель имеет один из лучших вариантов управляемости, что делает ее идеальной для езды на открытых дорогах.