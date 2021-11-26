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    Тернистый путь к релизу и первые впечатления. Что известно о Dying Light 2 уже сейчас?

    На выходе нас ждет крутой проект

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    Dying Light 2
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    Dying Light 2
    В начале февраля 2022 компания Techland выкатит долгожданное продолжение Dying Light. С момента анонса разработчики столкнулись с рядом неприятностей, но в итоге сумели создать достойный экшен.

    Уход членов команды и риск развала

    Скрин из Dying Light 2
    store.steampowered.com

    Вторую часть Dying Light ребята из Techland анонсировали в ходе ивента E3 в мирном для планеты 2018 году. Тогда сценарист и геймдизайнер Крис Авеллон поспешил анонсировать новую RPG на весну 2020, однако ряд печальных событий отложил релиз на пару лет. Официальная причина переноса, по заявлению продюсера Юджина Хартона — необходимость прокачать ключевые игровые аспекты.

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  • 01/11/2021

    • Еще в 2020 году простые трудяги из Techland проехались по руководителям проекта, заявив о том, что те слишком часто меняют гейм-концепцию, из-за чего работа под угрозой срыва. Негативный движ после публичных историй анонимных разрабов вынудила больших дядечек из Techland объясняться.

  • Игра разваливается, главные ее элементы все время меняются, о последствиях никто не думает. Мы все переделываем, потому что Чешевский (творческий директор) снова придумал что-то новое и внес изменения без консультаций. За год до релиза у нас нет рабочей версии, которую, хоть и с багами, но можно было бы полностью пройти.
  • Сотрудник Techland ресурсу Polski Gamedev

    • В том же темном для Dying Light 2020 году посыпались увольнения. Первым на выход попросили дизайнера Криса Авеллона, в адрес которого прилетели обвинения в домогательствах. Тогда в Штатах бушевали протесты, поэтому Techland сходу решилась на кардинальные меры. В 2021-м команду покинул арт-директор и сценарист Павел Селинджер. Если верить официальной версии, изложенной на его страничке LinkedIn, он ушел сам, но причину произошедшего называть не стал.

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  • 22/10/2021

    • Перед тем как представить геймерам новую и на сей раз точную дату релиза, по студии Dying Light 2 еще неоднократно пролетели скандалы. Разработчики жаловались на плохой менеджмент, представители Techland парировали эти атаки, а мае 2021 от своих обязанностей отошел Кацпер Михальски — глава варшавского подразделения компании.

    Широкий мир нового игрового процесса

    Игровая территория Dying Light 2
    store.steampowered.com

    Сюжетная линия Dying Light 2 будет крутиться вокруг эпидемии, показанной первой части. История отправит героев на 15 лет вперед с момента злосчастной концовки, а все действия развернутся в Вилльдоре — европейском городе с 7 игровыми районами. Виртуальное пространство второй части в четыре раза превзойдет оригинальный проект по площади, а сами локации станут более «вертикальными» благодаря высоткам, которыми разработчики напичкали территории.

    Разработчики о Dying Light 2

    В арсенале Dying Light 2 не будет огнестрельного оружия, но зато расширится библиотека предметов ближнего боя. Как и в оригинальной франшизе, в сиквеле придется не только выносить зараженных зомбаков, но и вести борьбу с другими героями, в то время как сама линия прохождения начнет трансформироваться в зависимости от принятых пользователем решений. Изменения игровой истории в результате действий геймеров коснутся территорий фракций, дальнейших судеб некоторых NPC и событий, определяющих финал.

    Первые впечатления от Dying Light 2

    Кадр из игры Dying Light 2
    store.steampowered.com

    Если все будет в норме, релиз игры состоится 4 февраля 2022 года. Она получит поддержку ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и даже запилит вариант с облачной версией для Nintendo Switch. Но несмотря на то что новая RPG залетит в магазины через два с небольшим месяца, известным лицам из мира гейминга уже удалось провести несколько уникальных часов в попытках насладиться новой историей.

    Трейлер с монстрами в Dying Light 2

    В частности, Сэм Вудс из Dualshockers был одним из счастливчиков, испытавших Dying Light 2. Если прислушаться к его высказываниям, новая часть стала умнее, в сравнении с первой. Теперь в Dying Light нет однотипных миссий с поиском ключей к спасению и лекарств. Сюжет зарыт глубже. Действующие лица делят власть, пытаются контролировать других и бьются за выживание, морально скатившись в средневековье, но имея при этом чудеса техники типа ультрафиолетовых лучей или транспорта.

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  • 23/11/2021

    • Одними из крутейших плюшек в Dying Light 2 люди, скатавшие несколько миссий в закрытом режиме, называют динамичный паркур и полную свободу действий в широчайшем городе. На территории Вилльдора все время будет что-то происходить вне зависимости от общего игрового процесса. В любом районе герой рискует нарваться на зомби, фракции или возможность пройти мини-квест. Жесткая система ведения боя, модифицированное оружие, новые скилы, специальные приемчики ну и, конечно же, графика также войдут в число достоинств грядущего сиквела.

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