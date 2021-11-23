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    Интеллект, скорость, надежность. Топ-10 способностей X-Factor в NHL 22

    С такими абилками можно спокойно разрывать любого

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    X-Factor в NHL 22
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    X-Factor в NHL 22
    X-Factor — новая фича в хоккее от EA, наделяющая виртуальных суперзвезд НХЛ коронным свойством, сформированным на основе реальных возможностей игрока. Ребята из The Gamer провели десятки часов за своими консолями, исследуя лучшие способности X-Factor.

    Все или ничего (игра вратаря)

    Все или ничего (NHL 22)
    www.livesport.ru

    Одна из редчайших абилок в NHL 22 среди вратарей принадлежит киперу «Чикаго» Марку-Андре Флери. С этой способностью он становится мастером игры на линии ворот, имея чудо-реакцию и умение здорово читать ситуацию во время командного штурма со стороны противников. При этом в определенных моментах голкипер со «Все или ничего» может предугадать какой-нибудь неожиданный ход чужого форварда.

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    • Реверс (катание)

    Реверс (NHL 22)
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    Название этой сверхполезной возможности говорит само за себя. С помощью данного скила игрок может легко проехаться по льду спиной вперед не хуже, чем он это сделал бы при обычной езде. Кроме того, хоккеисты с подобным навыком спокойно переходят от одного варианта катания к другому, что, безусловно, пригодится суперзвездами, играющим в центре. Ярчайшими представителями абилки являются Мэтью Барзал из «Айлендерс» и Крис Летанг, представляющий «Питтсбург».

    Шайба на нитке (хоккейный IQ)

    Шайба на нитке (NHL 22)
    www.livesport.ru

    Хоккеисты типа Патрика Кейна из «Чикаго» или Филипа Форсберга из «Нэшвилла» идеально управляют клюшкой и готовы ловко обойти чужих защитников, оставляя их позади. В ходе обыгрыша звезды с данной способностью частенько дурачат оппонентов финтом концом крюка.

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    • Быстрый маневр (хоккейный IQ)

    Быстрый маневр (NHL 22)
    www.livesport.ru

    Использование хоккеиста с «Быстрым маневром» будет полезно для геймеров, уставших от проигрывания вбрасываний. Спортсмен, которого наградили данной суперсилой, пригодится на разных участках поля. Он свободно ориентируется при вбрасывании во всех зонах — атака или защита. Если есть желание заполучить в команду такого хоккеиста, то Райан О’Райли из «Сент-Луиса» будет отличным вариантом.

    Удар грома (броски)

    Удар грома (NHL 22)
    www.livesport.ru

    Топовый форвард — ключ к успешному результату любой команды. Но иногда помочь в нападении может и защитник. В NHL 22 затащить эпизод в одиночку готов игрок обороны со способностью «Удар грома», благодаря которой он моментально реагирует на возможность стрельнуть с синей линии, сохранив максимальную точность и силу. Одним из ярчайших представителей в симуляторе с этим навыком является Джон Карлсон из ростера «Вашингтона».

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    • Мастер финтов (катание)

    Мастер финтов (NHL 22)
    www.livesport.ru

    Скил «Мастер финтов» превращает хоккеиста в таранного технаря, способного врезаться в противников на высокой скорости и обводить их финтами без фола. С такой топовой абилкой можно четенько проходить по флангам, а затем стрелять в створ или выкатывать шайбу под удар кому-нибудь в центре.

    В одно касание (броски)

    В одно касание (NHL 22)
    www.livesport.ru

    Способность форварда забить гол-другой щелчком в касание будет идеальным вариантом для любителей игры на контратаках. При выходе на удар такой хоккеист применяет навык броска без обработки, не теряя при этом точность и силу. На данный момент в HNL 22 Александр Овечкин, покоривший «Вашингтон», имеет мощнейший показатель мгновенных бросков.

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    • Колеса (катание)

    Колеса (NHL 22)
    www.livesport.ru

    Фича колеса это не про допинг, это про скоростную игру и маневренность с шайбой, благодаря которой форвард легко может обойти защитников и выкатиться один на один с вратарем. Такие скилы напов — мечта для геймеров, желающих сформировать скоростную команду. Брэйден Поинт из «Тампы», Натан Маккиннон из «Колорадо», ну и, конечно же, могучий Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — абсолютные топы в вопросе быстрой езды в NHL 22.

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    • Прижатие (защита)

    Прижатие (NHL 22)
    www.livesport.ru

    Если кому-то надоело сливаться в матчах регулярки, Кубка Стэнли или сетевых баттлах, стоит поискать команду, защитник которой имеет абилку «Прижатие». С ней оборонительный игрок будет успешно выполнять отборы клюшкой даже на скорости или в противоходе, а риск схлопотать удаление либо пропустить атаку сводится к минимуму.

    Акробат (игра вратаря)

    Акробат (NHL 22)
    www.livesport.ru

    Голкиперы с таким навыком — спасение для тех, у кого караул в защите. Чего только вратарь с подобной абилкой не вытворяет. Он готов отбивать удары в противоход, перекрывать площадь ворот при попытках нападающих замкнуть пас, а также совершить несколько спасений подряд в ходе вражеского штурма. Кроме того, чтобы сделать ряд сейвов, вратарю не нужно долго восстанавливаться. Андрей Василевский из «Тампы» не даст соврать.

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