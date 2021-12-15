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    Не убивайте сразу, пусть поговорят. Гранты в Halo Infinite превращаются в тренд

    Это без преувеличения шедевр

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    Грант в Halo Infinite
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    Грант в Halo Infinite
    Неделю назад в онлайн-сторах появилась Halo Infinite. Пока все хвалят шутер за карту, механику и графику, мы уделим особое внимание Грантам — классу врагов, который на время отвлечет геймеров от основных игровых моментов.

    Мочить Грантов стало круто

    На прошлой неделе студия 343 Industries выкатила долгожданную кампанию Halo Infinite, получившую высокие рейтинги геймеров и хорошие рецензии профи из игровой индустрии. В новой стрелялке шикарно все — от системы сражений до оружия, да и в целом это просто клевый шутер, предлагающий нам примерить роль спасителя человечества.

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    • При всех прелестях прохождения в игре присутствуют отдельные моменты, от которых могут кайфануть юзеры вне сюжетной линии. Среди приятных плюшек Halo Infinite было бы правильно выделить Грантов — основу пехотных военных сил Ковенанта.

    Гранты (или же Ворчуны) используются в боях в качестве пушечного мяса, однако гасить этих зашуганных типочков теперь реально забавно. Ребята из 343 Industries приняли правильное решение, пожелав прокачать низшую касту Ковенанта.

    Движ с кастой становится фанатским мемом

    Истреблять толпы Грантов было бы скучно, если бы не свеженькие фразы и непредсказуемая гиперэмоциональность горе-воителей. Гранты в Halo Infinite вышли на новый уровень. Теперь каста Ворчунов выделяется своими диалогами и военными переговорами, которые слышны главному герою при наступлении основной вражеской силы.

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  • 07/12/2021

    • В зарубежных гейм-сообществах внутренние диалоги Грантов прозвали «ворчливым подкастом», поскольку отныне представленный класс оппонентов иронично поднимает разные темы, большая часть которых веселит игроков. Лучшие разговоры касты уже стали мемными, ими делятся пользователи в популярных соцсетях.

    Подборка поведенческих особенностей Ворчунов

    В одном из коротких видосов в Твиттере игрок нашел дерзкие призывы Грантов подойти ближе, чтобы забрать фотографии их глупых детей.

    Во второй части того же видоса смелый несколько секунд назад воин вопит о том, что стрелял не он, он не при делах. Ну разве это не умиляет?

    А как насчет такого? Даже после поражения Ворчуны смеются над геймером, который вынес их не на самом сложном уровне.

    В коротеньком ролике на YouTube испуганный Грант рыдает во весь голос, при этом он говорит, что знает о включенном микрофоне, но данный факт его не волнует. Сперва показалось, что это представители «Лилля», которые в жеребьевке Лиги чемпионов дважды кряду умудрились попасть на «Челси».

    Рыдающий Грант

    Если продолжать сравнивать поведение Грантов с жеребьевкой, то ролик ниже напоминает «Реал», получивший в соперники «Пари Сен-Жермен» вместо «Бенфики».

    В следующем видосе Ворчун нагло требует не уничтожать башню, ибо он останется без работы. А что он сделает, если не выполнить его просьбу? Вопрос, конечно же, риторический.

    Следующий типчик возмущается по поводу того, что Мастер Чиф и его бригада все время выигрывают главные битвы и приводит краткую хронологию тех самых подвигов.

    Грант из следующего видоса, уж простите, от страха пережил кое-что неприятное…

    Последний ролик — залипательная подборка диалогов Ворчунов.

    Диалоги Грантов

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