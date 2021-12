Не убивайте сразу, пусть поговорят. Гранты в Halo Infinite превращаются в тренд

Неделю назад в онлайн-сторах появилась Halo Infinite. Пока все хвалят шутер за карту, механику и графику, мы уделим особое внимание Грантам — классу врагов, который на время отвлечет геймеров от основных игровых моментов.

Мочить Грантов стало круто

На прошлой неделе студия 343 Industries выкатила долгожданную кампанию Halo Infinite, получившую высокие рейтинги геймеров и хорошие рецензии профи из игровой индустрии. В новой стрелялке шикарно все — от системы сражений до оружия, да и в целом это просто клевый шутер, предлагающий нам примерить роль спасителя человечества.

При всех прелестях прохождения в игре присутствуют отдельные моменты, от которых могут кайфануть юзеры вне сюжетной линии. Среди приятных плюшек Halo Infinite было бы правильно выделить Грантов — основу пехотных военных сил Ковенанта.

Гранты (или же Ворчуны) используются в боях в качестве пушечного мяса, однако гасить этих зашуганных типочков теперь реально забавно. Ребята из 343 Industries приняли правильное решение, пожелав прокачать низшую касту Ковенанта.

Движ с кастой становится фанатским мемом

Истреблять толпы Грантов было бы скучно, если бы не свеженькие фразы и непредсказуемая гиперэмоциональность горе-воителей. Гранты в Halo Infinite вышли на новый уровень. Теперь каста Ворчунов выделяется своими диалогами и военными переговорами, которые слышны главному герою при наступлении основной вражеской силы.

В зарубежных гейм-сообществах внутренние диалоги Грантов прозвали «ворчливым подкастом», поскольку отныне представленный класс оппонентов иронично поднимает разные темы, большая часть которых веселит игроков. Лучшие разговоры касты уже стали мемными, ими делятся пользователи в популярных соцсетях.

Подборка поведенческих особенностей Ворчунов

В одном из коротких видосов в Твиттере игрок нашел дерзкие призывы Грантов подойти ближе, чтобы забрать фотографии их глупых детей.

Во второй части того же видоса смелый несколько секунд назад воин вопит о том, что стрелял не он, он не при делах. Ну разве это не умиляет?

just some clips from my LASO playthrough, i swear the grunt dialogue in this game is absolutely beautiful, its worth playing it just to hear what they're gonna say, their humor is exactly like mine and I love it pic.twitter.com/orcxLN0EIb — NoodleGirl (@ThatOneSplatoon) December 14, 2021

А как насчет такого? Даже после поражения Ворчуны смеются над геймером, который вынес их не на самом сложном уровне.

I love the grunt dialogue 😂😂 pic.twitter.com/YFFnM1MESv — SamuelBaxter700 (@Samuelbaxter117) December 9, 2021

В коротеньком ролике на YouTube испуганный Грант рыдает во весь голос, при этом он говорит, что знает о включенном микрофоне, но данный факт его не волнует. Сперва показалось, что это представители «Лилля», которые в жеребьевке Лиги чемпионов дважды кряду умудрились попасть на «Челси».

Рыдающий Грант

Если продолжать сравнивать поведение Грантов с жеребьевкой, то ролик ниже напоминает «Реал», получивший в соперники «Пари Сен-Жермен» вместо «Бенфики».

Halo infinite by far has the best grunt dialogue pic.twitter.com/Zd322vuJiv — Anime (@Animetiddyy) December 11, 2021

В следующем видосе Ворчун нагло требует не уничтожать башню, ибо он останется без работы. А что он сделает, если не выполнить его просьбу? Вопрос, конечно же, риторический.

God I love the evolving dialogue between chief and the comms officer grunt in Halo Infinite. pic.twitter.com/DKsLX2KNop — Lysanthir【👹 ENVTUBER】~ Pre-Reveal (@LysanthirVtuber) December 10, 2021

Следующий типчик возмущается по поводу того, что Мастер Чиф и его бригада все время выигрывают главные битвы и приводит краткую хронологию тех самых подвигов.

Not really spoiler but end game dialogue from the grunt comms officer that's really funny pic.twitter.com/cIufIuN69k — Aggressor Sentinel (Comms Open) (@Z1500Aggressor) December 11, 2021

Грант из следующего видоса, уж простите, от страха пережил кое-что неприятное…

«AHHHHHHHHH AH- I just peed...» — Grunt Ultra

I can't imagine how hilarious the dialogue will be when IWHBYD skull is activated in Halo Infinite lmao.#Halo #Halo2 #HaloMCC #HaloSpotlight pic.twitter.com/1s0lwEJsQG — matthewo1o (@matthewo1o) August 19, 2021

Последний ролик — залипательная подборка диалогов Ворчунов.