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    Гибкая система перестрелок и умные вражеские отряды. Какой получилась Halo Infinite?

    Моменты, о которых нужно узнать за сутки до полноценного релиза

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    Halo Infinity
    В среду, 8 декабря, состоится выход сюжетной кампании Halo Infinity. В преддверии важного события в мире гейминга рассказываем о том, чего стоит ждать в новой игре.

    Чего опасались игроки?

    Кадр из Halo Infinite
    store.steampowered.com

    Первый анонс Halo Infinite компания 343 Industries запульнула еще в 2018 году. В двухминутном ролике разработчики представили новый движок Slipspace Engine, а подробности поинтереснее перенесли на следующие видосы.

    Трейлер Halo Infinity

    С каждым свежим знакомством с новой игрой у геймеров возникал ряд тревожных вопросов. Фанаты серии ставили под сомнение оформление, критиковали проработку карты, занимались сравнением ПК и Xbox One версий.

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    • Но все же главным раздражителем, помимо пропущенных дат релиза, для фанатов оказался сюжет, поскольку долго не было ясности по поводу того, что представляет из себя будущее повествование — станет ли игра продолжением финала пятой части, подарит новые, никак не связанные с прошлым приключения или же вернется к истокам? В итоге 343 Industries решила, что Halo Infinite в определенной степени соберет все вышеперечисленное.

    Сюжетная линия Halo Infinite

    Скрин из трейлера
    store.steampowered.com

    Сотрудники 343 Industries называют Halo Infinite игрой с самой масштабной кампанией за всю историю франшизы. Повествовательная цепочка заточена на Мастере Чифе, которому предстоит разобраться с рядом проблем и спасти человечество от верной смерти. Действия новой игры начинаются после финальных событий прошлой части Halo. Последняя история рассказывает нам о фиаско флота ККОН, корабли которого разлетелись по поврежденной Установке 07.

    Сюжетная кампания Halo Infinity

    Побитый мир-кольцо и то, что осталось от разбитых кораблей, захватил клан Изгнанников. Как и полагается в подобных сюжетах, противники на голову превосходят добрых ребят в технике и численности вояк. Зато Мастер Чиф имеет несравнимый с вражеским моральный дух, благодаря чему он приступает к попыткам помешать Изгнанникам починить мощнейшее оружие галактики.

    Halo Infinite стала живее

    Перестрелка Halo Infinite
    store.steampowered.com

    Главнейшей плюшкой обновленной игровой механики является крюк-кошка, который юзеры уже могли заценить во многопользовательском режиме. Кажущаяся банальной на первый взгляд, эта штучка освежила процесс ведения боя. Незамысловатое устройство позволяет притягивать к себе оружие или взрывные ящики, которые можно швырнуть в скопление врагов.

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    • Похвалили фанаты серии новую Halo и за мобильность во время схваток. Теперь герой способен подтянуться ближе к оппонентам или как можно быстрее укрыться от чужих атак.

    Ожесточенные зарубы в игре проходят более тонко. Оружие в арсенале Мастера Чифа представляет собой отлаженную экосистему, которая подстраивается под определенные условия сражения. Таким образом, будущий спаситель человечества не прожигает патроны впустую и эффективно применяет определенный вид ружбайки в той или иной игровой задаче.

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    • Если уж главный герой стал таким крутым, создатели Halo Infinite не могли не прокачать и врагов. Да, инопланетные войска получили новый интеллект, поэтому игрокам придется приловчиться, чтобы выйти победителем из кровавого месива.

    Наступая целыми отрядами, каждый персонаж в составе противников выполняет определенные функции. Так, снайперы прикрывают своих на расстоянии, а бруты, тусующиеся внизу, готовы разорвать вас без оружия. Отныне монстры, воюющие с вами, способны выбирать оружие помощнее, самостоятельно использовать турельные установки и метко бросать гранаты.

    Игра зайдет фанатам и нейтральным любителям шутеров

    Halo Infinite
    store.steampowered.com

    Особый кайф при прохождении новой игры испытают поклонники всей медиафраншизы. В Halo Infinite можно встретить отсылки к книгам, а структурированный сюжет с точечными эпизодами и широкими уровнями напоминают традиционную Halo. Стиль построения событий, сразу демонстрирующих последствия, над решением которых придется поработать позже, взят из Halo 3: ODST.

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    • Залететь в Halo Infinite без погружения в предыдущие рассказы — тоже вполне себе вариант. Сюжетная интрига будет охватываться новичками шире. Нейтральные геймеры, не имевшие дело с Halo, на драйве проведут десятки часов со стрельбой и атмосферным открытым миром с однотипными, но все же живыми заданиями по спасению десантников.

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