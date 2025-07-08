Дрита — Дифферданж. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лиги чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, 8 июля 2025 года

8 июля в 1-м матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов встретятся «Дрита» и «Дифферданж». Начало матча — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дрита» — «Дифферданж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

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Турнирное положение: «Дрита» начинает долгий и тернистый путь в Лиге чемпионов через раунды квалификации. Команда из Косово полна уверенности доказать свое нахождение в этом турнире.

«Дрита» стала чемпионом прошлого розыгрыша Суперлиги Косово по футболу, набрав 74 балла в 36 играх.

Последние матчи: «Дрита» провела один матч после завершения сезона. Команда уступила «ЦСКА-1948 София» в товарищеской игре с минимальным счетом 0:1.

Не сыграют: в команде травмирован вратарь Ирон Исуфи. У голкипера травма спины.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Дрита» рассчитывает на хороший старт в Лиге чемпионов этого сезона. Команда уверенно завершила чемпионат и планирует выложиться на максимум в этой игре.

Из сильных сторон можно выделить приличную игру на стандартах и умения действовать от соперника в матчах. Учитывая, что это лишь первый матч, команда не станет рисковать, однако при своих болельщиках всегда появляется желание показать, кто на поле хозяин.

«Дифферданж»

Турнирное положение: «Дифферданж» в ожидании старта Лиги чемпионов. Клуб настроен показать лучший футбол.

Клуб из Люксембурга стал чемпионом внутреннего чемпионата с огромным отрывом. «Дифферданж» набрал 78 баллов, разница от второго места —18 очков.

Последние матчи: «Дифферданж» после завершения чемпионата провел один товарищеский поединок против клуба «Расинг» Люксембург и смог одержать минимальную победу со счетом 1:0.

Отметим, что у команды были запланированы еще два матча против «УНА Штрассена» и бельгийского «Ла-Лувьера», однако клуб перенес эти встречи.

Не сыграют: точно не примет участия в матче Едгар Пачеко, Арлиндо Барбоса, Андрэ Менди, Тео Бруско, Хуан Бедурье и Дилан Лемперье.

Состояние команды: «Дифферданж» подходит к Лиге чемпионов с обескровленным составом. Это не может разочаровывать болельщиков.

Несмотря на большое количество травм, отметим, что многие из отсутствующих игроков травмировались в конце прошлого сезона. Команда уже имеет понимание, как компенсировать недоступных футболистов.

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