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    «Дрита» покажет футбол уровня Лиги чемпионов?

    Дрита — Дифферданж. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лиги чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Дрита» — «Дифферданж»
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    Футбольный клуб «Дрита»
    8 июля в 1-м матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов встретятся «Дрита» и «Дифферданж». Начало матча — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дрита» — «Дифферданж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Июля 2025 года

    Дрита

  • Гнилане
    •  Дрита 21:00 Дифферданж

    Дифферданж

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •
    H2>«Хегельман Литауэн»

    Турнирное положение: «Дрита» начинает долгий и тернистый путь в Лиге чемпионов через раунды квалификации. Команда из Косово полна уверенности доказать свое нахождение в этом турнире.

    «Дрита» стала чемпионом прошлого розыгрыша Суперлиги Косово по футболу, набрав 74 балла в 36 играх.

    Дрита — Дифферданж: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Дрита» провела один матч после завершения сезона. Команда уступила «ЦСКА-1948 София» в товарищеской игре с минимальным счетом 0:1.

    Не сыграют: в команде травмирован вратарь Ирон Исуфи. У голкипера травма спины.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Дрита» рассчитывает на хороший старт в Лиге чемпионов этого сезона. Команда уверенно завершила чемпионат и планирует выложиться на максимум в этой игре.

    Из сильных сторон можно выделить приличную игру на стандартах и умения действовать от соперника в матчах. Учитывая, что это лишь первый матч, команда не станет рисковать, однако при своих болельщиках всегда появляется желание показать, кто на поле хозяин.

    «Дифферданж»

    Турнирное положение: «Дифферданж» в ожидании старта Лиги чемпионов. Клуб настроен показать лучший футбол.

    Клуб из Люксембурга стал чемпионом внутреннего чемпионата с огромным отрывом. «Дифферданж» набрал 78 баллов, разница от второго места —18 очков.

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    • Последние матчи: «Дифферданж» после завершения чемпионата провел один товарищеский поединок против клуба «Расинг» Люксембург и смог одержать минимальную победу со счетом 1:0.

    Отметим, что у команды были запланированы еще два матча против «УНА Штрассена» и бельгийского «Ла-Лувьера», однако клуб перенес эти встречи.

    Не сыграют: точно не примет участия в матче Едгар Пачеко, Арлиндо Барбоса, Андрэ Менди, Тео Бруско, Хуан Бедурье и Дилан Лемперье.

    Состояние команды: «Дифферданж» подходит к Лиге чемпионов с обескровленным составом. Это не может разочаровывать болельщиков.

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    Несмотря на большое количество травм, отметим, что многие из отсутствующих игроков травмировались в конце прошлого сезона. Команда уже имеет понимание, как компенсировать недоступных футболистов.

    Статистика для ставок

    • «Дрита» проиграл свой последний товарищеский матч

    • «Дифферданж» завершил сезон с 18-ти очковым отрывом от второго места

  • Гости имеют в лазарете шесть игроков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дрита» является явным фаворитом по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается со ставкой 1.96. Ничейный результат принимается со ставкой 3.15. Победа «Дифферданжа» оценивается в 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.55. и 1.48.

    Прогноз: «Дифферданж» имеет проблемы с составом и не может похвастаться качественным набором игроков.

    «Дрита» подходит к матчу в полной готовности и будет играть первый матч при домашних трибунах.

  • Ставка: «Дрита» победит в основное время матча
  • Сделать ставку

    • Ставка: «Дрита» победит в основное время матча со ставкой 1.96.

    Прогноз: более рискованный прогноз заключается в ожидании забитых мячей от обеих команд.

    Ставка: Обе команды забьют в матче со ставкой 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дрита — Дифферданж?

    Матч Дрита — Дифферданж состоится 08 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дрита — Дифферданж?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Дрита» победит в основное время матча.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дрита — Дифферданж?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Дрита» победит в основное время матча» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дрита — Дифферданж?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дрита — Дифферданж?

    Коэффициенты букмекеров: «Дрита» является явным фаворитом по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается со ставкой 1.96. Ничейный результат принимается со ставкой 3.15. Победа «Дифферданжа» оценивается в 4.10.

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    Дрита — Дифферданж: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 08.07.202521:00. «Дрита» покажет футбол уровня Лиги чемпионов?
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