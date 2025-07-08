Дрита — Дифферданж. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лиги чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, 8 июля 2025 года

Дрита
Дифферданж
Турнирное положение: «Дрита» начинает долгий и тернистый путь в Лиге чемпионов через раунды квалификации. Команда из Косово полна уверенности доказать свое нахождение в этом турнире.
«Дрита» стала чемпионом прошлого розыгрыша Суперлиги Косово по футболу, набрав 74 балла в 36 играх.
Дрита — Дифферданж: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Дрита» провела один матч после завершения сезона. Команда уступила «ЦСКА-1948 София» в товарищеской игре с минимальным счетом 0:1.
Не сыграют: в команде травмирован вратарь Ирон Исуфи. У голкипера травма спины.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Дрита» рассчитывает на хороший старт в Лиге чемпионов этого сезона. Команда уверенно завершила чемпионат и планирует выложиться на максимум в этой игре.
Из сильных сторон можно выделить приличную игру на стандартах и умения действовать от соперника в матчах. Учитывая, что это лишь первый матч, команда не станет рисковать, однако при своих болельщиках всегда появляется желание показать, кто на поле хозяин.
«Дифферданж»
Турнирное положение: «Дифферданж» в ожидании старта Лиги чемпионов. Клуб настроен показать лучший футбол.
Клуб из Люксембурга стал чемпионом внутреннего чемпионата с огромным отрывом. «Дифферданж» набрал 78 баллов, разница от второго места —18 очков.
Последние матчи: «Дифферданж» после завершения чемпионата провел один товарищеский поединок против клуба «Расинг» Люксембург и смог одержать минимальную победу со счетом 1:0.
Отметим, что у команды были запланированы еще два матча против «УНА Штрассена» и бельгийского «Ла-Лувьера», однако клуб перенес эти встречи.
Не сыграют: точно не примет участия в матче Едгар Пачеко, Арлиндо Барбоса, Андрэ Менди, Тео Бруско, Хуан Бедурье и Дилан Лемперье.
Состояние команды: «Дифферданж» подходит к Лиге чемпионов с обескровленным составом. Это не может разочаровывать болельщиков.
Несмотря на большое количество травм, отметим, что многие из отсутствующих игроков травмировались в конце прошлого сезона. Команда уже имеет понимание, как компенсировать недоступных футболистов.
Статистика для ставок
- «Дрита» проиграл свой последний товарищеский матч
- «Дифферданж» завершил сезон с 18-ти очковым отрывом от второго места
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дрита» является явным фаворитом по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается со ставкой 1.96. Ничейный результат принимается со ставкой 3.15. Победа «Дифферданжа» оценивается в 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.55. и 1.48.
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Прогноз: «Дифферданж» имеет проблемы с составом и не может похвастаться качественным набором игроков.
«Дрита» подходит к матчу в полной готовности и будет играть первый матч при домашних трибунах.
Ставка: «Дрита» победит в основное время матча со ставкой 1.96.
Прогноз: более рискованный прогноз заключается в ожидании забитых мячей от обеих команд.
Ставка: Обе команды забьют в матче со ставкой 2.25.