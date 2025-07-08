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    Обыграет ли «Викингур» «Линкольн»?

    Викингур — Линкольн. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

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    «Линкольн»
    8 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Викингур» и «Линкольн». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Линкольн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Июля 2025 года

    Викингур

  • Гота
    •  Викингур 21:00 Линкольн

    Линкольн

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Викингур»

    Турнирное положение: Фарерский «Викингур» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона своей страны в 2024 году.

    Команда с 46 очками лидирует и в нынешнем розыгрыше национального первенства, где на 11 баллов опережает своего ближайшего преследователя после 16-ти туров.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура чемпионской группы национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Клаксвика» (0:1).

    Ранее коллектив в 15-м туре Премьер-лиги Фарерских островов опять-таки в домашних стенах одержал победу над «Тофтиром» с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Викингур» выиграл только один раз при одном поражении и одной ничьей.

    Это вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Поуль Каллсберг — лучший бомбардир команды в чемпионате Фарерских островов с шестью голами.

    «Линкольн»

    Турнирное положение: «Линкольн» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Гибралтара.

    Команда выиграла золотые медали с 66 очками, лишь по дополнительным показателям опередив своего ближайшего преследователя «Сент-Джозефс».

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках пятого тура чемпионской группы национального первенства клуб на чужом поле обыграл «Манчестер 62» (2:0).

    Перед этим в четвертом туре этой же стадии лиги Гибралтара коллектив также набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Мегписом» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Линкольн» неизменно выигрывал.

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    Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор его поля.

    Кике Гомес — лучший бомбардир команды в предыдущем розыгрыше первенства Гибралтара c 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Викингура» забивали меньше 2,5 голов

    • в семи последних матчах «Линкольн» выиграл

    • в пяти последних матчах «Линкольн» выиграл и не пропустил.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.20, победа «Линкольна» — в 4.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти последних матчах «Линкольна».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Викингур — Линкольн?

    Матч Викингур — Линкольн состоится 08 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Викингур — Линкольн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Викингур — Линкольн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Викингур — Линкольн?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Викингур — Линкольн?

    Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.20, победа «Линкольна» — в 4.05.

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    Викингур — Линкольн: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 08.07.202521:00. Обыграет ли «Викингур» «Линкольн»?
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