Викингур — Линкольн. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

8 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Викингур» и «Линкольн». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Линкольн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Викингур»

Турнирное положение: Фарерский «Викингур» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона своей страны в 2024 году.

Команда с 46 очками лидирует и в нынешнем розыгрыше национального первенства, где на 11 баллов опережает своего ближайшего преследователя после 16-ти туров.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура чемпионской группы национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Клаксвика» (0:1).

Ранее коллектив в 15-м туре Премьер-лиги Фарерских островов опять-таки в домашних стенах одержал победу над «Тофтиром» с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Викингур» выиграл только один раз при одном поражении и одной ничьей.

Это вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Поуль Каллсберг — лучший бомбардир команды в чемпионате Фарерских островов с шестью голами.

«Линкольн»

Турнирное положение: «Линкольн» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Гибралтара.

Команда выиграла золотые медали с 66 очками, лишь по дополнительным показателям опередив своего ближайшего преследователя «Сент-Джозефс».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках пятого тура чемпионской группы национального первенства клуб на чужом поле обыграл «Манчестер 62» (2:0).

Перед этим в четвертом туре этой же стадии лиги Гибралтара коллектив также набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Мегписом» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Линкольн» неизменно выигрывал.

Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор его поля.

Кике Гомес — лучший бомбардир команды в предыдущем розыгрыше первенства Гибралтара c 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Викингура» забивали меньше 2,5 голов

в семи последних матчах «Линкольн» выиграл

в пяти последних матчах «Линкольн» выиграл и не пропустил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.20, победа «Линкольна» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти последних матчах «Линкольна».

Ставка: только одна команда забьет за 2.15