Викингур — Линкольн. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

Викингур
Линкольн
«Викингур»
Турнирное положение: Фарерский «Викингур» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона своей страны в 2024 году.
Команда с 46 очками лидирует и в нынешнем розыгрыше национального первенства, где на 11 баллов опережает своего ближайшего преследователя после 16-ти туров.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура чемпионской группы национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Клаксвика» (0:1).
Ранее коллектив в 15-м туре Премьер-лиги Фарерских островов опять-таки в домашних стенах одержал победу над «Тофтиром» с результатом 2:1.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Викингур» выиграл только один раз при одном поражении и одной ничьей.
Это вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Поуль Каллсберг — лучший бомбардир команды в чемпионате Фарерских островов с шестью голами.
«Линкольн»
Турнирное положение: «Линкольн» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Гибралтара.
Команда выиграла золотые медали с 66 очками, лишь по дополнительным показателям опередив своего ближайшего преследователя «Сент-Джозефс».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках пятого тура чемпионской группы национального первенства клуб на чужом поле обыграл «Манчестер 62» (2:0).
Перед этим в четвертом туре этой же стадии лиги Гибралтара коллектив также набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Мегписом» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Линкольн» неизменно выигрывал.
Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор его поля.
Кике Гомес — лучший бомбардир команды в предыдущем розыгрыше первенства Гибралтара c 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Викингура» забивали меньше 2,5 голов
- в семи последних матчах «Линкольн» выиграл
- в пяти последних матчах «Линкольн» выиграл и не пропустил.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.20, победа «Линкольна» — в 4.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти последних матчах «Линкольна».
Ставка: только одна команда забьет за 2.15