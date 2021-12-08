В Halo Infinite пока не будет функции перезапуска миссий

Представители Microsoft в комментарии для Polygon подтвердили инфу касательно того, что на старте сюжетной кампаниине будет фичи с перезапуском миссий.

Но при этом разработчики из 343 Industries заверили, что важнейшая функция появится в будущем.

Halo Infinite won't let you replay story missions at launch, but 343 Industries says the feature will come laterhttps://t.co/yam9dcLHhl pic.twitter.com/gc0ECU5NPk — Polygon (@Polygon) December 7, 2021

После прохождения миссий геймеры дальше смогут бродить по локациям, изучая мир-кольцо, однако переиграть конкретное задание без отдельного сохранения не получится.

Релиз сюжетной кампании Halo Infinite состоится 8 декабря в 21:00 по Москве.