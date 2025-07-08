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    Шведки не заметят полек

    Польша (ж) — Швеция (ж). Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Польша (ж) — Швеция (ж)
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    Женская сборная Швеции
    8 июля во 2-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Польша (ж) и Швеция (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Польша (ж) — Швеция (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Польша (ж)

    Турнирное положение: Польки намерены побороться за выход из группы. Вот только старт на турнире успешным не назовешь.

    При этом Польша (ж) неудачно стартовала на турнире. Команда пропустила два безответных мяча от женской сборной Германии.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Польки уступили немкам (0:2).

    До того команда учинила разгром украинкам (4:0). Да и поединок с румынками завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Польша (ж) забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Польки вполне способны прибавить. До стартовой неудачи команда победила трижды кряду.

    Причем Польша (ж) традиционно неудачно противостоит шведкам. Из пяти последних очных поединков команда уступила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Польки уж точно постараются зацепиться за очки.

    Швеция (ж)

    Турнирное положение: Шведки намерены пройти как можно дальше. Команда весьма крепкая, да и последние результаты впечатляют.

    Причем Швеция (ж) успешно стартовала на женском Евро. В турнирной таблице своей группы команда пока занимает 2 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Шведки переиграли датчанок (1:0).

    До того команда нанесла поражение норвежкам (2:0). А вот чуть ранее она учинила разгром датчанкам (6:1).

    При этом Швеция (ж) в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Шведки нынче выглядят весьма выгодно. Скандинавки победили в трех своих последних матчах.

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    При этом Швеция (ж) имеет весьма качественный подбор игроков. Да и оборона команды выглядит весьма монолитно, не пропустив в 2 своих последних поединках.

    Команда вполне способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация досрочно пробиться в плей-офф у нее огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда намерена как можно скорее решить вопрос с выходом в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • Шведки победили в 3 своих последних поединках

    • Шведки обыграли полек во всех 5 очных встречах

    • Польша (ж) до последней коллизии победила трижды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швеция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: Шведки выглядят явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    Номинальные гости традиционно успешно противостоят полькам, к тому же ныне находятся в приличных кондициях.

    Ставка: Фора Швеции (ж) -2.5 за 2.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Польша (ж) — Швеция (ж)?

    Матч Польша (ж) — Швеция (ж) состоится 08 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Польша (ж) — Швеция (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Швеции (ж) -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Польша (ж) — Швеция (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Швеции (ж) -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.68.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша (ж) — Швеция (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Польша (ж) — Швеция (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Швеция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

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