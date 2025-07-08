Эгнатия — Брейдаблик. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

«Эгнатия»
Турнирное положение: «Эгнатия» шикарно выступила в последнем чемпионате Албании. Команда стала чемпионом страны.
При этом «Эгнатия» на 2 очка опередила ближайшего преследователя. Да и вообще, команда частенько теряла очки на ровном месте.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Эгнатия» переиграла «Фарул» (1:0).
До того команда уверенно переиграла «Влазнию» (4:0). А вот поединок с «Партизани» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Эгнатия» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Эгнатия» уже начала серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды весьма неплохой.
Причем «Эгнатия» победила в двух своих последних поединках. А вот не пропускает команда уже три матча кряду.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Эгнатия» постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.
«Брейдаблик»
Турнирное положение: «Брейдаблик» привычно преуспевает в своем чемпионате. Команда там находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Брейдаблик» на два очка отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 14 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с «Афтурельдингом» принес боевую мировую (2:2).
До того команда легко расправилась со «Стьярнаном» (4:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Фрам» (1:1).
При этом «Брейдаблик» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Исландцы нынче пребывают в накате. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.
При этом «Брейдаблик» победил в 8 поединках чемпионата Исландии из 14. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Не столь монолитно выглядит и оборона исландцев. Команда неизменно пропускала в трех последних поединках.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Исландцы не боятся оппонента, и явно намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Эгнатия» победила в 2 своих последних матчах
- Албанцы не проигрывают 4 матча кряду
- «Брейдаблик» не проигрывал в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эгнатия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
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Прогноз: «Эгнатия» преуспевала в последних матчах, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Албанцы выглядят сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Эгнатии» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15