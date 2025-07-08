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    «Брейдаблик» ждёт коллизия?

    Эгнатия — Брейдаблик. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эгнатия» — «Брейдаблик»
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    «Брейдаблик»
    8 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Эгнатия» и «Брейдаблик». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эгнатия» — «Брейдаблик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Эгнатия»

    Турнирное положение: «Эгнатия» шикарно выступила в последнем чемпионате Албании. Команда стала чемпионом страны.

    При этом «Эгнатия» на 2 очка опередила ближайшего преследователя. Да и вообще, команда частенько теряла очки на ровном месте.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Эгнатия» переиграла «Фарул» (1:0).

    До того команда уверенно переиграла «Влазнию» (4:0). А вот поединок с «Партизани» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Эгнатия» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Эгнатия» уже начала серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды весьма неплохой.

    Причем «Эгнатия» победила в двух своих последних поединках. А вот не пропускает команда уже три матча кряду.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Эгнатия» постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.

    «Брейдаблик»

    Турнирное положение: «Брейдаблик» привычно преуспевает в своем чемпионате. Команда там находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брейдаблик» на два очка отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 14 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с «Афтурельдингом» принес боевую мировую (2:2).

    До того команда легко расправилась со «Стьярнаном» (4:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Фрам» (1:1).

    При этом «Брейдаблик» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Исландцы нынче пребывают в накате. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.

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    При этом «Брейдаблик» победил в 8 поединках чемпионата Исландии из 14. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

    Не столь монолитно выглядит и оборона исландцев. Команда неизменно пропускала в трех последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Исландцы не боятся оппонента, и явно намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Эгнатия» победила в 2 своих последних матчах

    • Албанцы не проигрывают 4 матча кряду

    • «Брейдаблик» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эгнатия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: «Эгнатия» преуспевала в последних матчах, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Албанцы выглядят сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Эгнатии» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эгнатия — Брейдаблик?

    Матч Эгнатия — Брейдаблик состоится 08 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эгнатия — Брейдаблик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эгнатия — Брейдаблик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эгнатия — Брейдаблик?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эгнатия — Брейдаблик?

    Коэффициенты букмекеров: «Эгнатия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.75.

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    Эгнатия — Брейдаблик: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 08.07.202522:00. «Брейдаблик» ждёт коллизия?
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