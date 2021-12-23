Пять новых фич в Diablo IV, о которых стало известно с недавнего геймплейного видео

Компания Blizzard Entertainment, занимающаяся разработкой четвертой Diablo, опубликовала последний блог уходящего года, в котором поделилась новой инфой касательно игры. В видосе было много интересностей, выкладываем основные.

Абилки Skill+

Некоторые предметы в Diablo IV пополнятся свойствами, повышающими умения. Обычно, чтобы юзать усиление, нужно тратить очки навыков, в то время как атрибуты класса Skill+ заметно упрощают данный процесс.

Геймплей в Diablo IV

Основная мысль в нововведении заключается в мгновенном получении доступа к абилке, которую персонаж еще не освоил, но при этом воспользовался предметом Skill+. Поинты навыков в таких случаях не сгорают.

Новый NPC позволяет вытащить легендарную силу

Порадовали фанатов серии ребята из Blizzard Entertainment сводкой о внедрении нового героя. Разработчики решили запилить Оккультиста — топового NPC-чувака, способного извлекать легендарные скилы из легендарных предметов и распределять их между разными айтемами.

Распределение легендарной силы Blizzard Entertainment

Если у вашего героя появится легендарная сила на оружие, а применять ее никакого желания нет, ее можно отдать Оккультисту, чтобы тот извлек ее мощь и наделил ею другой топовый предмет, заменив прежнее свойство. Сущность, извлекаемая из легендарных вещичек, становится материальной, поэтому юзнуть ее можно будет и позже, когда геймер посчитает, что настал подходящий час.

Отдельно в видосе затронулась тема уникальных предметов. Вытащить силу из таких атрибутов с помощью крутого NPC будет невозможно, иначе как бы они тогда считались уникальными…

Определенные типы монстров держат определенные типы предметов

Немного времени в блоге уделили новой системе поиска атрибутов. Чтобы не тратить кучу игровых минут на добычу айтема, разработчики предлагают грабануть нужный вид монстров, которые прячут у себя желаемые игроками вещи. Затариться арбалетом или булавой можно, хлопнув бандитов, а убитые вами типы вроде утопших не помешают вам забрать броню.

Некоторые обзорщики уже успели обозвать новшество «глупостью», учитывая, что таким образом героя буквально заставляют охотиться на всяких слабаков в поисках предметов, хотя и признают, что добыча вещей станет спокойнее.

Прокачка таблицы совершенствования

Как и третья часть Diablo, грядущая игра любезно предоставит возможность проапгрейдиться каждому классу, достигшему 50-го уровня. Однако в Diablo IV эта фича заметно расширится.

Обновленная система таблицы совершенствования Blizzard Entertainment

В обновленной таблице улучшений повышение скилов персонажей начнется с центральной ячейки, после чего расползется по сторонам в зависимости от вашего выбора. Перед игроками развернется целая бонусная панель, развивая которую геймер улучшит эффективность героя в боях.

Ячейки поля апгрейда делятся на несколько типов: обычный — прибавит стату и склеит другие виды ячеек, магический — даст разносторонний вариант усиления, редкий — пополнит навыки персонажа дополнительными характеристиками и легендарный — наделит легендарной плюхой.

Визуалка, связанная с убийствами

Напоследок осталось обсудить самый смак — визуальные улучшения, на которые решились в Diablo IV. В новой части игры определенные классы героев получат уникальные разрушительные эффекты. От них вашим врагам станет действительно плохо. Соперники, погибающие от ловких действий игроков, получат новые анимации смерти.

Волшебница легко заморозит или сожжет нечисть, а Варвары будут крушить всех подряд и буквально ломать тех, кто рискнет перекрыть им путь. Любителям жести зайдут методы убийства Разбойниц, уничтожающих монстров острыми клинками и выпуская их кишки, ну а Друиды применяют силу природы и впечатывают врага в землю с помощью тяжелых предметов.