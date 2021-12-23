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    Пять новых фич в Diablo IV, о которых стало известно с недавнего геймплейного видео

    Нам представили реально крутые возможности

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    Diablo 4
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    Diablo 4
    Компания Blizzard Entertainment, занимающаяся разработкой четвертой Diablo, опубликовала последний блог уходящего года, в котором поделилась новой инфой касательно игры. В видосе было много интересностей, выкладываем основные.

    Абилки Skill+

    Некоторые предметы в Diablo IV пополнятся свойствами, повышающими умения. Обычно, чтобы юзать усиление, нужно тратить очки навыков, в то время как атрибуты класса Skill+ заметно упрощают данный процесс.

    Геймплей в Diablo IV

    Основная мысль в нововведении заключается в мгновенном получении доступа к абилке, которую персонаж еще не освоил, но при этом воспользовался предметом Skill+. Поинты навыков в таких случаях не сгорают.

    Новый NPC позволяет вытащить легендарную силу

    Порадовали фанатов серии ребята из Blizzard Entertainment сводкой о внедрении нового героя. Разработчики решили запилить Оккультиста — топового NPC-чувака, способного извлекать легендарные скилы из легендарных предметов и распределять их между разными айтемами.

    Распределение легендарной силы
    Blizzard Entertainment

    Если у вашего героя появится легендарная сила на оружие, а применять ее никакого желания нет, ее можно отдать Оккультисту, чтобы тот извлек ее мощь и наделил ею другой топовый предмет, заменив прежнее свойство. Сущность, извлекаемая из легендарных вещичек, становится материальной, поэтому юзнуть ее можно будет и позже, когда геймер посчитает, что настал подходящий час.

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    • Отдельно в видосе затронулась тема уникальных предметов. Вытащить силу из таких атрибутов с помощью крутого NPC будет невозможно, иначе как бы они тогда считались уникальными…

    Определенные типы монстров держат определенные типы предметов

    Немного времени в блоге уделили новой системе поиска атрибутов. Чтобы не тратить кучу игровых минут на добычу айтема, разработчики предлагают грабануть нужный вид монстров, которые прячут у себя желаемые игроками вещи. Затариться арбалетом или булавой можно, хлопнув бандитов, а убитые вами типы вроде утопших не помешают вам забрать броню.

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    • Некоторые обзорщики уже успели обозвать новшество «глупостью», учитывая, что таким образом героя буквально заставляют охотиться на всяких слабаков в поисках предметов, хотя и признают, что добыча вещей станет спокойнее.

    Прокачка таблицы совершенствования

    Как и третья часть Diablo, грядущая игра любезно предоставит возможность проапгрейдиться каждому классу, достигшему 50-го уровня. Однако в Diablo IV эта фича заметно расширится.

    Обновленная система таблицы совершенствования
    Blizzard Entertainment

    В обновленной таблице улучшений повышение скилов персонажей начнется с центральной ячейки, после чего расползется по сторонам в зависимости от вашего выбора. Перед игроками развернется целая бонусная панель, развивая которую геймер улучшит эффективность героя в боях.

    Ячейки поля апгрейда делятся на несколько типов: обычный — прибавит стату и склеит другие виды ячеек, магический — даст разносторонний вариант усиления, редкий — пополнит навыки персонажа дополнительными характеристиками и легендарный — наделит легендарной плюхой.

    Визуалка, связанная с убийствами

    Напоследок осталось обсудить самый смак — визуальные улучшения, на которые решились в Diablo IV. В новой части игры определенные классы героев получат уникальные разрушительные эффекты. От них вашим врагам станет действительно плохо. Соперники, погибающие от ловких действий игроков, получат новые анимации смерти.

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