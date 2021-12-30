Хоккей, футбол, супергерои или целая метавселенная? Во что поиграть на праздниках?

Новогодние каникулы — идеальная возможность на время перестать думать о проблемах, спрятавшись от них в виртуальных мирах. Мы собрали топ-10 игр, которые идеально сочетаются с мандаринками, шампанским и салатиками.

NHL 22

NHL 22 https://store.playstation.com

Пока в реальном мире коронавирус отменяет целые хоккейные турниры и переносит матчи, онлайновая вариация этого спорта процветает в лучшей части серии от EA. Да, NHL 22 вышла еще в середине октября, но именно в декабре она стала круче.

В начале зимы ребята из Electronic Art выкатили крупный апдейт и запилил долгожданную фичу Roster Sharing, благодаря которой пользователи могут загрузить любые ростеры команд, созданных сообществом. Фанаты КХЛ и других турниров теперь имеют возможность скачать составы чемпа и наслаждаться цифровыми противостояниями СКА, «Ак Барса», «Авангарда», «Динамо» и т.д. Добавьте к этому шикарную графику, блестящий (в прямом смысле) лед, функцию индивидуальных навыков спортсменов X-Factor, и получится настоящая взрывная смесь.

UFC 4

UFC 4 https://www.ea.com

Ну какой праздник без драки? В эпоху пандемии даже потасовки переносятся в онлайн по причине соблюдения социальной дистанции. Если же говорить серьезно, то свежая UFC-игра от EA Sports легко затянет на несколько дней любителей годного рубилова.

UFC 4 Трейлер

Последняя часть популярного файтинга заметно прокачалась и стала серьезнее предыдущих версий франшизы. В представленной игре помериться силами в октагоне можно практически где угодно — на обычном задний двор на улице или крупнейшей спортивной арене. Блиц-поединки, механика Real Player Motion, новые приемчики и полный игровой контроль воссоздают ощущение реального боя.

FIFA 22

FIFA 22 https://store.steampowered.com

Без футбола в грядущие праздники тоже никуда, учитывая, что наш любимый Boxing Day в Англии проходит не так, как планировалось. Спасти от тоски по крупнейшему в мире спорту поможет FIFA 22, ставшая одной из самых продаваемых игр на PS5 в Европе.

В новом симуляторе футбола разработчики проапгрейдили геймплей и придумали движок HyperMotion, который позволил оцифровать тысячи вариантов движений спортсменов и перенести данные в игру. Но отдельное достоинство FIFA 22 — ее режимы, позволяющие собрать команду профи, попробовать себя в уличных баттлах Volta Football или дорасти до крутого специалиста в Career Mode.

Mafia: Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition https://www.epicgames.com

Отвлечемся от спортивной тематики и перенесемся в 30-е годы прошлого века, где на территории вымышленного города Лост-Хэвена всем рулят ребята с деньгами и оружием. Ремейк Мафии вышел еще в 2020-м году, но чем не кайфово именно в рождественский период засесть за прохождением красивого и весьма атмосферного шутера?

Mafia: Definitive Edition Трейлер

Если вы катали только оригинальную Mafia, найдите время и на ее свежую версию с расширенными внутриигровыми диалогами, сюжетом, особенностями геймплея или ездой на мотоциклах, которых ранее в серии просто не существовало.

Assassin's Creed Valhalla или серия игр Assassin's Creed

Assassin's Creed Valhalla https://www.xbox.com

В новогодний период на подсознательном уровне появляется желание достать из пыльных архивов старые части Ассассина и перепройти хотя бы несколько выученных наизусть миссий в игре про Альтаира либо в трилогии с Эцио Аудиторе.

Трейлер Assassin's Creed Valhalla

Если же не хочется тратить время на истории, ставшие классическими, можно переместиться в 800-е годы в игре Assassin's Creed Valhalla. В ту эпоху землями правили викинги. В период экспансии скандинавских племен вам предлагают сыграть за Эйвора — воина, который вынужден вести борьбу с лидерами англо-саксонских королевств.

Far Cry 6

Far Cry 6 https://www.playstation.com

Если вы приобрели копию Far Cry 6 и отложили игру «на потом», то сейчас самое время заняться ее прохождением. Пару недель назад Ubisoft прокачала шутер дополнением, благодаря которому боевичок получил новую миссию «Дани & Дэнни против всех», где вам предстоит спасти жителей острова Яр от голода.

В целом Far Cry 6 — это неплохая стрелялка с шикарнейшим злодеем Антоном Кастильо, которого идеально отыграл актер Джанкарло Эспозито. Хотя бы из-за антагониста стоит пройти свежий проект от Ubisoft.

Halo Infinite

Halo Infinite https://store.steampowered.com

Главным украшением новогоднего стола будут не цветы, кость и даже не телевизор, а игра Halo Infinite, доступная на ПК и Xbox-консолях. Шутер от 343 Industries стал продолжением пятой части Halo и раскрывает нам новую главу о Мастере Чифе и его войне с Изгнанными.

В этой игре разработчики потрудились над механикой, немного расширили арсенал оружия и придумали целую систему подбора ружбаек под определенные боевые условия. Миссии с отсылками к предыдущим историям франшизы и «живое поведение» вражеских отрядов заметно превзошли ожидания геймеров.

Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man: Miles Morales https://store.playstation.com

Пока в мировых прокатах хвалебные отзывы получает фильм «Человек-паук: Нет пути домой», в онлайн-пространстве первые позиции по продажам продолжает отвоевывать Spider-Man: Miles Morales — являющаяся эксклюзивом от Sony.

Трейлер Spider-Man: Miles Morales

Вышедшая в прошлом году игра стала продолжением серии Marvel’s Spider-Man. История представленного экшена повествует о Майлзе Моралесе — парне, которого укусил мутировавший паук, наделивший его суперспособностями, как и у Питера Паркера. Пока Паркер в отпуске в другой стране, спасать мир придется молодому пацану в клевом черно-красном костюме.

eFootball PES 2021

eFootball PES 2021 https://www.playstation.com

С легендарной франшизой PES студия KONAMI попрощалась максимально криво, представив фанатам убогий eFootball 2022. Игра оказалась настолько провальной, что ремонтировать ее будут год, ну а пока у нас есть возможность порубиться в последнюю часть PES.

Геймплей в eFootball PES 2021

С серваками симулятора все в норме, да и проблем с поиском соперников не возникнет, поскольку десятки тысяч геймеров зависают там ежедневно. В eFootball PES 2021 красивая графика и топовая механика, которую многие предпочитают более популярной FIFA. В последнем достойном футбольном проекте от KONAMI присутствует несколько режимов, позволяющих батлиться по сети или же проходить оффлайн.

Roblox

Roblox https://www.xbox.com

Roblox сама по себе не игра, а целая онлайн-платформа, где тысячи простых ребят или непрофессиональных студий создают свои виртуальные миры (плейсы) на всевозможные темы. Там можно найти боевики, стрелялки, хорроры, приключения, гонки, аниме-файтинги и даже спортивные симуляторы в фирменном пиксельном стиле, напоминающим Майнкрафт.

Онлайн-площадку Roblox посещают около 40 млн уникальных пользователей ежедневно, а в новогодние праздники разработчики проводят интересные онлайн-ивенты, в которых можно легко залипнуть на несколько дней.