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    Хоккей, футбол, супергерои или целая метавселенная? Во что поиграть на праздниках?

    Подборка игр под бой курантов

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    Новогодние каникулы — идеальная возможность на время перестать думать о проблемах, спрятавшись от них в виртуальных мирах. Мы собрали топ-10 игр, которые идеально сочетаются с мандаринками, шампанским и салатиками.

    NHL 22

    NHL 22
    https://store.playstation.com

    Пока в реальном мире коронавирус отменяет целые хоккейные турниры и переносит матчи, онлайновая вариация этого спорта процветает в лучшей части серии от EA. Да, NHL 22 вышла еще в середине октября, но именно в декабре она стала круче.

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  • С такими абилками можно спокойно разрывать любого
  • 23/11/2021

    • В начале зимы ребята из Electronic Art выкатили крупный апдейт и запилил долгожданную фичу Roster Sharing, благодаря которой пользователи могут загрузить любые ростеры команд, созданных сообществом. Фанаты КХЛ и других турниров теперь имеют возможность скачать составы чемпа и наслаждаться цифровыми противостояниями СКА, «Ак Барса», «Авангарда», «Динамо» и т.д. Добавьте к этому шикарную графику, блестящий (в прямом смысле) лед, функцию индивидуальных навыков спортсменов X-Factor, и получится настоящая взрывная смесь.

    UFC 4

    UFC 4
    https://www.ea.com

    Ну какой праздник без драки? В эпоху пандемии даже потасовки переносятся в онлайн по причине соблюдения социальной дистанции. Если же говорить серьезно, то свежая UFC-игра от EA Sports легко затянет на несколько дней любителей годного рубилова.

    UFC 4 Трейлер

    Последняя часть популярного файтинга заметно прокачалась и стала серьезнее предыдущих версий франшизы. В представленной игре помериться силами в октагоне можно практически где угодно — на обычном задний двор на улице или крупнейшей спортивной арене. Блиц-поединки, механика Real Player Motion, новые приемчики и полный игровой контроль воссоздают ощущение реального боя.

    FIFA 22

    FIFA 22
    https://store.steampowered.com

    Без футбола в грядущие праздники тоже никуда, учитывая, что наш любимый Boxing Day в Англии проходит не так, как планировалось. Спасти от тоски по крупнейшему в мире спорту поможет FIFA 22, ставшая одной из самых продаваемых игр на PS5 в Европе.

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  • 21/11/2021

    • В новом симуляторе футбола разработчики проапгрейдили геймплей и придумали движок HyperMotion, который позволил оцифровать тысячи вариантов движений спортсменов и перенести данные в игру. Но отдельное достоинство FIFA 22 — ее режимы, позволяющие собрать команду профи, попробовать себя в уличных баттлах Volta Football или дорасти до крутого специалиста в Career Mode.

    Mafia: Definitive Edition

    Mafia: Definitive Edition
    https://www.epicgames.com

    Отвлечемся от спортивной тематики и перенесемся в 30-е годы прошлого века, где на территории вымышленного города Лост-Хэвена всем рулят ребята с деньгами и оружием. Ремейк Мафии вышел еще в 2020-м году, но чем не кайфово именно в рождественский период засесть за прохождением красивого и весьма атмосферного шутера?

    Mafia: Definitive Edition Трейлер

    Если вы катали только оригинальную Mafia, найдите время и на ее свежую версию с расширенными внутриигровыми диалогами, сюжетом, особенностями геймплея или ездой на мотоциклах, которых ранее в серии просто не существовало.

    Assassin's Creed Valhalla или серия игр Assassin's Creed

    Assassin's Creed Valhalla
    https://www.xbox.com

    В новогодний период на подсознательном уровне появляется желание достать из пыльных архивов старые части Ассассина и перепройти хотя бы несколько выученных наизусть миссий в игре про Альтаира либо в трилогии с Эцио Аудиторе.

    Трейлер Assassin's Creed Valhalla

    Если же не хочется тратить время на истории, ставшие классическими, можно переместиться в 800-е годы в игре Assassin's Creed Valhalla. В ту эпоху землями правили викинги. В период экспансии скандинавских племен вам предлагают сыграть за Эйвора — воина, который вынужден вести борьбу с лидерами англо-саксонских королевств.

    Far Cry 6

    Far Cry 6
    https://www.playstation.com

    Если вы приобрели копию Far Cry 6 и отложили игру «на потом», то сейчас самое время заняться ее прохождением. Пару недель назад Ubisoft прокачала шутер дополнением, благодаря которому боевичок получил новую миссию «Дани & Дэнни против всех», где вам предстоит спасти жителей острова Яр от голода.

  • Детализированная карта и Джанкарло Эспозито в роли диктатора. Чем хороша Far Cry 6?
  • Геймерам будет чем заняться в течение нескольких месяцев
  • 22/10/2021

    • В целом Far Cry 6 — это неплохая стрелялка с шикарнейшим злодеем Антоном Кастильо, которого идеально отыграл актер Джанкарло Эспозито. Хотя бы из-за антагониста стоит пройти свежий проект от Ubisoft.

    Halo Infinite

    Halo Infinite
    https://store.steampowered.com

    Главным украшением новогоднего стола будут не цветы, кость и даже не телевизор, а игра Halo Infinite, доступная на ПК и Xbox-консолях. Шутер от 343 Industries стал продолжением пятой части Halo и раскрывает нам новую главу о Мастере Чифе и его войне с Изгнанными.

  • Не убивайте сразу, пусть поговорят. Гранты в Halo Infinite превращаются в тренд
  • Это без преувеличения шедевр
  • 15/12/2021

    • В этой игре разработчики потрудились над механикой, немного расширили арсенал оружия и придумали целую систему подбора ружбаек под определенные боевые условия. Миссии с отсылками к предыдущим историям франшизы и «живое поведение» вражеских отрядов заметно превзошли ожидания геймеров.

    Spider-Man: Miles Morales

    Spider-Man: Miles Morales
    https://store.playstation.com

    Пока в мировых прокатах хвалебные отзывы получает фильм «Человек-паук: Нет пути домой», в онлайн-пространстве первые позиции по продажам продолжает отвоевывать Spider-Man: Miles Morales — являющаяся эксклюзивом от Sony.

    Трейлер Spider-Man: Miles Morales

    Вышедшая в прошлом году игра стала продолжением серии Marvel’s Spider-Man. История представленного экшена повествует о Майлзе Моралесе — парне, которого укусил мутировавший паук, наделивший его суперспособностями, как и у Питера Паркера. Пока Паркер в отпуске в другой стране, спасать мир придется молодому пацану в клевом черно-красном костюме.

    eFootball PES 2021

    eFootball PES 2021
    https://www.playstation.com

    С легендарной франшизой PES студия KONAMI попрощалась максимально криво, представив фанатам убогий eFootball 2022. Игра оказалась настолько провальной, что ремонтировать ее будут год, ну а пока у нас есть возможность порубиться в последнюю часть PES.

    Геймплей в eFootball PES 2021

    С серваками симулятора все в норме, да и проблем с поиском соперников не возникнет, поскольку десятки тысяч геймеров зависают там ежедневно. В eFootball PES 2021 красивая графика и топовая механика, которую многие предпочитают более популярной FIFA. В последнем достойном футбольном проекте от KONAMI присутствует несколько режимов, позволяющих батлиться по сети или же проходить оффлайн.

    Roblox

    Roblox
    https://www.xbox.com

    Roblox сама по себе не игра, а целая онлайн-платформа, где тысячи простых ребят или непрофессиональных студий создают свои виртуальные миры (плейсы) на всевозможные темы. Там можно найти боевики, стрелялки, хорроры, приключения, гонки, аниме-файтинги и даже спортивные симуляторы в фирменном пиксельном стиле, напоминающим Майнкрафт.

    Онлайн-площадку Roblox посещают около 40 млн уникальных пользователей ежедневно, а в новогодние праздники разработчики проводят интересные онлайн-ивенты, в которых можно легко залипнуть на несколько дней.

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