«Интер Майами» уступил «Коламбусу» в первом матче серии до двух побед в 1/8 финала плей-офф МЛС. Ещё до перерыва хозяева остались вдесятером, а Лионель Месси получил жёлтую карточку за умышленный бросок мяча в лицо Гонсало Тапии.
Месси мог оставить команду вдевятером
Тапия вывел «Коламбус» вперёд с пенальти уже на 9-й минуте, а на 36-й «Интер» остался в меньшинстве — вторую жёлтую схватил Гонсало Лухан. В добавленное к первому тайму время Тапия встал перед Месси, когда тот собирался вбросить мяч из аута: чилиец медленно и неохотно отходил назад, и Месси с близкого расстояния зарядил сопернику мячом прямо в лицо. Рефери Аллен Чепмен показал жёлтые обоим.
После матча тренер «Коламбуса» Лоран Куртуа сказал, что Месси заслуживал удаления. Чепмен объяснил своё решение тем, что посчитал бросок слишком слабым для красной карточки.
А сразу после перерыва «Коламбус» довёл дело до разгрома: на 52-й минуте Таха Хабрун забил второй мяч, а ещё через шесть Тапия оформил дубль — гости уверенно победили 3:0. Напомним, за «Интер Майами» помимо Месси выступают такие звёзды, как Суарес, Каземиро и де Пауль: все они принимали участие в матче, но ничем не смогли помочь своей команде.
Теперь «Интеру» нужно выиграть два матча подряд
«Интер» начал защиту своего первого титула в МЛС со второго места на Востоке, а Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 26 голами. «Коламбус» закончил регулярку седьмым, но теперь находится в одном матче от того, чтобы сенсационно выбить действующего чемпиона из турнира.
Второй матч серии до двух побед начнётся в Коламбусе в 04:00 МСК 28 ноября. Победитель в нём будет выявлен в любом случае: если по итогам 90 минут на табло будет ничья — команды проведут серию пенальти. Победа «Интера» вернёт серию в Майами на решающую третью встречу.
Два года назад команда Месси уже вылетала в первом раунде — тогда «Интер» выиграл у «Атланты» первый матч, но уступил в двух следующих.