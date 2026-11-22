«Интер Майами» уступил «Коламбусу» в первом матче серии до двух побед в 1/8 финала плей-офф МЛС. Ещё до перерыва хозяева остались вдесятером, а Лионель Месси получил жёлтую карточку за умышленный бросок мяча в лицо Гонсало Тапии.

Месси мог оставить команду вдевятером

Тапия вывел «Коламбус» вперёд с пенальти уже на 9-й минуте, а на 36-й «Интер» остался в меньшинстве — вторую жёлтую схватил Гонсало Лухан. В добавленное к первому тайму время Тапия встал перед Месси, когда тот собирался вбросить мяч из аута: чилиец медленно и неохотно отходил назад, и Месси с близкого расстояния зарядил сопернику мячом прямо в лицо. Рефери Аллен Чепмен показал жёлтые обоим.

После матча тренер «Коламбуса» Лоран Куртуа сказал, что Месси заслуживал удаления. Чепмен объяснил своё решение тем, что посчитал бросок слишком слабым для красной карточки.

Тапия на газоне после броска Месси gettyimages.com

А сразу после перерыва «Коламбус» довёл дело до разгрома: на 52-й минуте Таха Хабрун забил второй мяч, а ещё через шесть Тапия оформил дубль — гости уверенно победили 3:0. Напомним, за «Интер Майами» помимо Месси выступают такие звёзды, как Суарес, Каземиро и де Пауль: все они принимали участие в матче, но ничем не смогли помочь своей команде.

Теперь «Интеру» нужно выиграть два матча подряд

«Интер» начал защиту своего первого титула в МЛС со второго места на Востоке, а Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 26 голами. «Коламбус» закончил регулярку седьмым, но теперь находится в одном матче от того, чтобы сенсационно выбить действующего чемпиона из турнира.

Второй матч серии до двух побед начнётся в Коламбусе в 04:00 МСК 28 ноября. Победитель в нём будет выявлен в любом случае: если по итогам 90 минут на табло будет ничья — команды проведут серию пенальти. Победа «Интера» вернёт серию в Майами на решающую третью встречу.

Два года назад команда Месси уже вылетала в первом раунде — тогда «Интер» выиграл у «Атланты» первый матч, но уступил в двух следующих.