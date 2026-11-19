ФИФА сообщила, что получила три заявки на выборы президента организации. Помимо действующего главы Джанни Инфантино, свои кандидатуры выдвинули президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло и почётный президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Заявки рассмотрит избирательная комиссия. Национальные федерации узнают, кого допустили к голосованию, не позднее 18 февраля 2027 года.

УЕФА поддержал Диалло после отказа Венгера

Французская федерация отозвала поддержку Инфантино ещё в сентябре. Разрыв последовал за нашумевшим спором вокруг проекта FIFA Forward Enterprise: Инфантино хотел выделить коммерческий бизнес ФИФА, включая права на чемпионат мира, в отдельную компанию и продать долю частным инвесторам. После возражений со стороны УЕФА и других конфедераций ФИФА от проекта отказалась.

В УЕФА рассматривали Арсена Венгера, отвечающего в ФИФА за развитие футбола, однако он в конце концов решил не баллотироваться. 16 ноября европейские федерации, представленные в исполкоме УЕФА и совете ФИФА, поддержали кандидатуру Диалло. Француз возглавляет свою федерацию с 2023 года.

Филипп Диалло globallookpress.com

Диалло хочет договориться с Тасимой

Кодзо Тасима возглавлял Японскую футбольную ассоциацию с 2016-го по 2024-й и сейчас входит в совет ФИФА. По словам Тасимы, он заручился поддержкой пяти федераций — ровно столько необходимо для выдвижения. Назвал он из них только японскую.

На европейские федерации приходится всего 55 из 211 голосов, поэтому для победы Диалло в любом случае нужна поддержка за пределами Европы. Француз уже связался с Тасимой, чтобы обсудить, как они могут действовать вместе.

Кодзо Тасима globallookpress.com

«Если мы хотим победить, думаю, нам нужно объединить усилия», — сказал Диалло на пресс-конференции в Париже.

Инфантино претендует на третий полный срок

Джанни Инфантино возглавил ФИФА в 2016-м после ухода Йозефа Блаттера и дважды переизбирался без соперников — в 2019-м и 2023-м. На этот раз его поддержали африканская и южноамериканская конфедерации, а в октябре за его переизбрание выступил и глава АФК.

При этом именно Инфантино остаётся самым противоречивым из трёх кандидатов. Напомним, что устав ФИФА позволяет президенту занимать пост не более трёх сроков: Инфантино руководит организацией с 2016-го — в первые три года он завершал мандат Блаттера, а затем дважды избирался на четыре года. В 2022-м совет ФИФА решил отсчитывать его сроки именно с 2019-го, что и позволяет ему претендовать на ещё один срок. Правозащитная организация FairSquare считает, что неполный мандат тоже входит в лимит, и в конце октября призвала национальные федерации добиваться недопуска Инфантино к выборам. По данным BBC, Футбольная ассоциация Англии уже изучила возможность оспорить его выдвижение и решила, что это не даст результата.

Выборы пройдут 18 марта 2027 года на конгрессе ФИФА в Рабате. Если избирательная комиссия допустит всех троих, для победы в первом туре понадобятся две трети голосов.