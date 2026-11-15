Арсен Венгер решил не баллотироваться в президенты ФИФА, сообщает журналист Мартин Зиглер из The Sunday Times. По информации издания, 77-летний француз всерьёз рассматривал возможность пойти на выборы против Джанни Инфантино, но отказался от этой идеи. Источники газеты утверждают, что с Венгером встречались высокопоставленные представители ФИФА и призывали его не выдвигаться.

Арсен Венгер globallookpress.com

Венгера уговаривали идти на выборы и отговаривали от них

В октябре The Guardian уже писал, что в футбольных кругах отвергали возможность выдвижения Венгера. Однако 11 ноября RTÉ со ссылкой на окружение француза сообщал, что он ещё взвешивает решение, а некоторые коллеги по ФИФА убеждают его вступить в гонку. Днём 14 ноября издание L’Équipe написало, что бывший тренер «Арсенала», скорее всего, откажется от выдвижения. Вечером того же дня The Sunday Times заявило, что Венгер уже принял решение, а в УЕФА начали прорабатывать другие варианты.

Венгер с 2019 года возглавляет направление глобального развития футбола в ФИФА, и в УЕФА считали, что его репутация и положение внутри федерации позволят ему составить серьёзную конкуренцию Инфантино. Почему кандидатура бывшего тренера «Арсенала» привлекала противников действующего президента, мы разбирали отдельно.

В августе Венгер уже публично высказывался по поводу одного из самых спорных проектов Инфантино: ФИФА отказалась от идеи продать частным инвесторам долю в коммерческом бизнесе чемпионата мира — решение последовало через три дня после того, как The Times рассказал об этом проекте. Венгер назвал отказ от плана необходимым и сказал, что сам узнал о нём из прессы.

У Инфантино уже есть соперники

О намерении баллотироваться объявил Кодзо Тасима, почётный президент Японской футбольной ассоциации и член совета ФИФА. Среди причин он называл вмешательство извне в дела чемпионата мира, в том числе историю с отменой дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна после звонка Дональда Трампа Инфантино. По данным Financial Times, заявку также подал бывший защитник сборной Швейцарии Рамон Вега.

Инфантино руководит ФИФА с 2016 года и уже заручился поддержкой африканской и азиатской конфедераций: если он победит, это будет его четвёртый период во главе организации. В 2022 году совет ФИФА постановил, что первые три года, когда Инфантино завершал мандат Зеппа Блаттера, не учитываются в лимите из трёх сроков. В ноябре бывший глава комитета ФИФА по управлению Мигел Мадуру оспорил эту трактовку, а правозащитная организация FairSquare призвала федерации выступить против его допуска к выборам.

Приём заявок завершится 18 ноября. Для выдвижения нужна поддержка как минимум пяти национальных ассоциаций. Выборы пройдут 18 марта 2027 года на конгрессе ФИФА в Рабате.