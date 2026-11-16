УЕФА определился со своим кандидатом на пост президента ФИФА. Им стал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Филипп Диалло
Филипп Диалло globallookpress.com

Когда пройдут выборы

Выборы нового президента ФИФА состоятся в марте 2027 года, и до этого момента единственным претендентом считался действующий глава организации Джанни Инфантино. Решение о выдвижении кандидатуры Диалло было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА под председательством Александра Чеферина. Национальные ассоциации, входящие в комитет, единогласно обратились к Диалло с предложением выдвинуть свою кандидатуру и пообещали ему всестороннюю поддержку.

Кто такой Филипп Диалло

57-летний руководитель французского футбола обладает опытом работы на всех уровнях футбольной иерархии. Он возглавлял объединение, представляющее интересы профессиональных клубов Франции, входил в руководство французской профессиональной лиги, а также работал в структурах ФИФА, отвечающих за разрешение споров. В 2023 году Диалло занял пост президента Федерации футбола Франции и получил место в Исполнительном комитете УЕФА.

Чем Инфантино не устраивает остальных

В заявлении УЕФА отмечается, что решение о выдвижении кандидата принято «на фоне серьёзной обеспокоенности по поводу курса развития ФИФА». Национальные ассоциации призвали восстановить единство и доверие в мировом футбольном сообществе, сделать развитие футбола во всех регионах главной целью деятельности организации, придерживаться высочайших стандартов управления и работать в тесном партнёрстве с ассоциациями-членами, конфедерациями и другими участниками футбольной индустрии.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантино globallookpress.com

Диалло выразили полное доверие, полагая, что он обладает необходимыми лидерскими качествами для реализации поставленных целей. Сам кандидат согласился бороться за высший пост в мировом футболе. Ожидается, что уже завтра на заседании исполнительного комитета Федерации футбола Франции его кандидатура будет официально утверждена.

56-летний Инфантино занимает пост президента ФИФА с 2016 года и пока не объявлял, намерен ли баллотироваться на новый срок.