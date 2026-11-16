УЕФА определился со своим кандидатом на пост президента ФИФА. Им стал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Филипп Диалло globallookpress.com

Когда пройдут выборы

Выборы нового президента ФИФА состоятся в марте 2027 года, и до этого момента единственным претендентом считался действующий глава организации Джанни Инфантино. Решение о выдвижении кандидатуры Диалло было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА под председательством Александра Чеферина. Национальные ассоциации, входящие в комитет, единогласно обратились к Диалло с предложением выдвинуть свою кандидатуру и пообещали ему всестороннюю поддержку.

Кто такой Филипп Диалло

57-летний руководитель французского футбола обладает опытом работы на всех уровнях футбольной иерархии. Он возглавлял объединение, представляющее интересы профессиональных клубов Франции, входил в руководство французской профессиональной лиги, а также работал в структурах ФИФА, отвечающих за разрешение споров. В 2023 году Диалло занял пост президента Федерации футбола Франции и получил место в Исполнительном комитете УЕФА.

Чем Инфантино не устраивает остальных

В заявлении УЕФА отмечается, что решение о выдвижении кандидата принято «на фоне серьёзной обеспокоенности по поводу курса развития ФИФА». Национальные ассоциации призвали восстановить единство и доверие в мировом футбольном сообществе, сделать развитие футбола во всех регионах главной целью деятельности организации, придерживаться высочайших стандартов управления и работать в тесном партнёрстве с ассоциациями-членами, конфедерациями и другими участниками футбольной индустрии.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Диалло выразили полное доверие, полагая, что он обладает необходимыми лидерскими качествами для реализации поставленных целей. Сам кандидат согласился бороться за высший пост в мировом футболе. Ожидается, что уже завтра на заседании исполнительного комитета Федерации футбола Франции его кандидатура будет официально утверждена.

56-летний Инфантино занимает пост президента ФИФА с 2016 года и пока не объявлял, намерен ли баллотироваться на новый срок.