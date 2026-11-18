19 ноября в 28-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Андижан». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.11.

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«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» борется за выживание. На текущий момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Сурхан» на один пункт опережает зону стыков. Команда отличилась 20 забитыми мячами при 29 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев одолеть досрочно вылетевший из элиты «Машъал» — 0:0.

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До того «Сурхан» подписал мировую с «Несафом» — 1:1, да и поединок с «Бухарой» завершился паритетом — 0:0. Команда не уступила в шести последних матчах.

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Состояние команды: «Сурхан» добыл уже пять ничьих подряд, вот только в родных стенах победил всего три раза в 13 матчах.

При этом «Сурхан» в кадровом плане выглядит довольно скромно. К тому же команда в среднем забивает меньше одного мяча за матч. Плюс «пегасы» являются самым миролюбивым клубом элитного дивизиона, десять раз сыграв вничью. Тем не менее команда пытается избежать стыков.

И уж точно команда постарается оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние. «Сурхан» способен прибавить в плане реализации.

«Андижан»

Турнирное положение: «Андижан» борется за сохранение прописки в элите. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Андижан» всего на один пункт оторвался от зоны стыков. Команда забила 31 мяч при 37 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита ташкентским «Локомотивом» — 1:3.

До того «Андижан» уступил «Навбахору» — 0:1, а вот чуть ранее подписал мировую с самаркандским «Динамо» — 1:1. Команда уступила в двух своих последних матчах.

Состояние команды: «Андижан» нестабилен в плане результатов, к тому же пропускает в среднем больше одного мяча за матч.

При этом «Андижан» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в 13 матчах добыла всего двенадцать очков. К тому же в двух последних очных поединках она уступила «Сурхану». «Орлы» ныне угодили в некий кризис, что очень не вовремя ввиду незавидной турнирной ситуации.

Наверняка команда будет действовать вторым номером. «Андижан» в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч, да и желание избежать стыков огромное.

На что ставят в матче Сурхан — Андижан Букмекерские коэффициенты на матч Сурхан — Андижан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сурхан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.28. Ничья — в 3.11, выигрыш «Андижана» — в 3.11.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.17, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.62.

Прогноз: «Андижан» в атаке выглядит ярче соперника, к тому же явно намерен избежать стыков.

3.11 Победа «Андижана» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.11 на матч «Сурхан» — «Андижан» принесёт чистый выигрыш 2110₽, общая выплата — 3110₽

Ставка: Победа «Андижана» за 3.11.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.17 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Сурхан» — «Андижан» позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.17.

Пять причин, почему ставка зайдёт