Винисиус Жуниор забил три первых мяча Бразилии в товарищеском матче с Сингапуром (7:0). Все голы уместились в 12 минут: бразилец отличился на 9-й, 15-й и 21-й, а по ходу второго тайма уступил место Аллану. По данным Transfermarkt, у Винисиуса теперь 19 голов в 59 матчах за сборную.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Первый мяч Винисиус забил после передачи Бруно Гимарайнша в штрафную, второй — после рывка со своей половины и обмена передачами с Эндриком, а третий — в пустые ворота с передачи Эстевао. За мадридский «Реал» бразилец не забивает с 26 августа.

11 голов за Бразилию за год — лучший результат со времён Неймара

Три дня назад Винисиус забил оба мяча Бразилии в матче с Японией (2:3), а после хет-трика Сингапуру у него уже 11 голов за сборную в 2026-м: четыре из них он забил на групповом этапе чемпионата мира, ещё семь — в товарищеских матчах. Это лучший результат за календарный год в бразильской сборной с 2014-го, когда Неймар забил 15.

Винисиус в матче с Сингапуром globallookpress.com

Всего после прихода Карло Анчелотти Винисиус забил 13 мячей в 20 матчах за Бразилию — больше всех в команде за этот период. Сам Анчелотти смотрел игру с Сингапуром с трибуны: в концовке встречи с японцами его удалили, поэтому командой руководил ассистент Франческо Маури.

В сборной — пять голов за три дня, в «Реале» — один за сезон

За 12 матчей нынешнего сезона в «Реале» у Винисиуса лишь один гол и три результативные передачи. Накануне встречи с Сингапуром он рассказал, что после чемпионата мира тренировался в отпуске меньше обычного, а ещё на провальном старте сезона могли сказаться и переговоры о продлении контракта, и интерес других клубов.

21 ноября «Реал» примет «Сельту»: Винисиус отбыл четырёхматчевую дисквалификацию в Ла Лиге, и теперь у Моуринью снова есть выбор на левом фланге. Пока бразилец был дисквалифицирован, там выходил Ян Диоманде — «Реал» выиграл все четыре тура, включая Класико на «Камп Ноу».