За один товарищеский матч за сборную Бразилии против Японии Винисиус забил больше, чем за 12 игр нынешнего сезона в «Реале». Через два дня после того дубля бразилец рассказал на пресс-конференции в Сингапуре, что могло сказаться на его форме. За мадридский клуб он забил всего один гол — с того момента прошло уже почти три месяца.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

После вылета с ЧМ Винисиус позволил себе слишком много отдыхать

Бразилия выбыла в 1/8 финала чемпионата мира, проиграв Норвегии (1:2) после дубля Эрлинга Холанна. Винисиус признался, что команда не ожидала вылететь так рано и что после турнира он подготовился к сезону хуже, чем мог.

Винисиус в товарищеском матче Япония — Бразилия globallookpress.com

В отпуске я хотел как следует отдохнуть, отвлечься и побыть с семьёй. В итоге я тренировался меньше, чем в предыдущие годы... Я ведь человек, часто ошибаюсь, но всегда стараюсь стать лучше. Пытаюсь глубже вникать в игру и повседневные рабочие моменты. Но мне 26 лет — хочется немного наслаждаться жизнью. Винисиус Жуниор

Переговоры о контракте и интерес других клубов выбили бразильца из колеи

Летом до окончания контракта Винисиуса оставался ещё год. По данным Globo, после вылета Бразилии с ЧМ мадридцы сделали форварду новое предложение, но оно всё ещё не отвечало его запросам. Пока шли переговоры, ситуацией воспользовался «Арсенал» — об интересе лондонцев сообщала BBC Sport. Сам Винисиус клубы не назвал, но подтвердил, что летом к нему обращались сразу несколько команд.

Возможно, всё это сказалось на моём старте сезона. Переговоры о продлении, интерес стольких клубов летом и сама ситуация в «Реале» — всё это не выходило у меня из головы. Винисиус Жуниор

В итоге Винисиус всё-таки остался в Мадриде: 6 августа «Реал» объявил о продлении контракта до июня 2032 года.

Винисиус в матче ЛЧ «Рома» — «Реал» globallookpress.com

Пока Винисиус отбывал дисквалификацию, «Реал» выиграл все четыре матча

В этом сезоне у Винисиуса один гол и три результативные передачи в 12 матчах за клуб, причём лишь трижды он отыграл все 90 минут. После легендарного удаления во встрече с «Вильярреалом» бразилец пропустил четыре тура Ла Лиги, и во всех четырёх матчах слева в основе выходил Ян Диоманде. Выходил очень даже успешно: ивуариец забил «Севилье» и «Расингу», а команда Жозе Моуринью взяла 12 очков из 12, в том числе выиграла Класико на «Камп Ноу». При этом в Лиге чемпионов именно Винисиус начинал в старте все три матча после удаления.

Что будет дальше?

17 ноября Бразилия сыграет с Сингапуром, а 21-го «Реал» примет «Сельту». В этом туре Моуринью впервые после окончания дисквалификации Винисиуса сможет выбирать между ним и Диоманде в Ла Лиге.