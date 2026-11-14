Винисиус Жуниор забил оба мяча сборной Бразилии в товарищеском матче с Японией в Сингапуре, который бразильцы проиграли со счётом 2:3. Нападающий «Реала» с начала осени уже трижды отличился за национальную команду — при том, что за клуб последний раз забивал ещё в августе.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Два бэнгера с дальней дистанции

Кубо и Накамура забили два ранних гола с разницей в четыре минуты: к 19-й Япония уже вела 2:0, но на 33-й Винисиус отыграл один гол — подобрал мяч справа и пробил издали точно в девятку. А за 15 минут до конца второго тайма после короткого розыгрыша углового Винисиус сместился под правую и закрутил мяч в дальний угол ворот Дзиона Судзуки — тот ударился об обе штанги и влетел в сетку.

Вскоре Эндрик, заменивший Рафинью, едва не вывел Бразилию вперёд — партнёр Винисиуса по «Реалу» убрал мяч под левую и попал в перекладину с линии штрафной. А в добавленное время Япония вырвала победу: Тацухиро Сакамото подхватил мяч после заблокированного удара и пробил мимо вышедшего из ворот Педро Мориско. Так японцы взяли реванш за то самое поражение в 1/16 финала ЧМ с пропущенным на 95-й минуте — если, конечно, победу в товарищеском матче можно назвать реваншем.

Винисиус в матче с Японией globallookpress.com

Анчелотти и Рафинья получили по красной

Бразильцы считали, что в начале атаки перед третьим голом Такуми Минамино нарушил правила на Жоао Гомесе. Карло Анчелотти и Рафинья вышли на поле с протестами — арбитр Джансен Фу показал обоим красные карточки. Рафинья начал матч с капитанской повязкой, но к тому моменту уже был заменён.

После матча форвард «Барселоны» в эфире TV Globo извинился за своё поведение, но остался при своём мнении о судействе. Он заявил, что рефери пропустил нарушения в атаках, которые привели к двум голам Японии, а в первом тайме мог назначить пенальти за падение самого Рафиньи.

Концовка матча Япония — Бразилия globallookpress.com

«Думаю, мы провели отличный матч. Во втором тайме сыграли намного лучше, чем в первом. Но очень сложно, когда приходится играть еще и против судьи», — сказал Рафинья.

По данным Itatiaia, и он, и Анчелотти пропустят следующий товарищеский матч — против Сингапура 17 ноября.

За один матч в сборной забил больше, чем за 12 игр сезона в «Реале»

За «Мадрид» Винисиус в этом сезоне забил один гол в 12 матчах и отдал три результативные передачи: единственный мяч пришёлся на встречу с «Реал Сосьедадом» (4:1) 26 августа. С тех пор бразилец провёл за клуб десять матчей без голов. За сборную на том же отрезке он при этом забил трижды: до сегодняшнего дубля реализовал пенальти против Австралии 29 сентября.

Последняя игра Винисиуса в Ла Лиге закончилась для него на 73-й минуте и обернулась четырёхматчевой дисквалификацией: во встрече с «Вильярреалом» (1:0) он дёрнул Натана Салиба за волосы в эпизоде, после которого сам отправил мяч в сетку. Судья после просмотра повтора отменил гол и удалил Винисиуса, а дисциплинарный комитет дал ему два матча за сам эпизод и ещё два за протесты после красной. Апелляция «Реала» ничего не изменила: Жуниор пропустил встречи с «Севильей», «Барселоной», сантандерским «Расингом» и «Валенсией».

Место в основе «Реала» под угрозой

Дисквалификация закончилась, но за четыре тура у Моуринью появился весомый аргумент оставить слева Яна Диоманде. Ивуариец выходил в основе во всех матчах, которые пропустил Винисиус, забил «Севилье» и «Расингу», а «Реал» взял 12 очков из 12 и выиграл Класико на «Камп Ноу». Ещё до дубля в Сингапуре директор AS Хосе Феликс Диас писал, что Винисиус уже потерял статус бесспорного игрока основы.

В Лиге чемпионов Моуринью по-прежнему доверял Винисиусу: тот начал в основе все три матча после удаления с «Вильярреалом». Но в чемпионате у бразильца один гол за сезон, а у Диоманде — уже три. После дубля Вини выбор Жозе становится ещё более интригующим: 21 ноября против «Сельты» португалец впервые после дисквалификации сможет выбирать между ними и в Ла Лиге.