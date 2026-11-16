Как ожидается, Федерация футбола США обратится к Хосепу Гвардиоле с предложением возглавить национальную сборную после ухода Маурисио Почеттино в «МЮ», однако испанец намерен отказаться, сообщает журналист Джейсон Бёрт из The Telegraph.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

55-летний тренер решил взять годичный перерыв после ухода из «Манчестер Сити», где проработал десять сезонов, и в течение этого времени не готов рассматривать предложения ни от клубов, ни от сборных.

Гвардиолу уже звали в Италию

Пеп давно говорил, что хотел бы поработать со сборной на крупном турнире, и летом такая возможность у него уже была: по данным Бёрта, Гвардиола провёл переговоры с итальянской федерацией, но отказался от работы. В конце июля сборную снова возглавил Роберто Манчини, который выиграл с ней Евро-2020. Два года назад испанцем интересовалась и Англия, прежде чем назначить Томаса Тухеля.

Пеп на трибуне во время матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ» globallookpress.com

Годичный перерыв для Пепа — уже знакомый сценарий. После ухода из «Барселоны» в 2012-м он пропустил сезон и большую часть паузы провёл в Нью-Йорке, где, по его словам, ему нравилось жить почти инкогнито. Но уже летом 2013-го Гвардиола вступил в должность главного тренера «Баварии».

Почеттино осталось провести один матч со сборной США

Об интересе американской федерации к Гвардиоле стало известно, когда переход Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» ещё обсуждался. С тех пор «МЮ» объявил о назначении аргентинца, а сборная США успела разгромить Гаити (6:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги наций КОНКАКАФ.

Ответная встреча 17 ноября в Цинциннати станет для Почеттино последней во главе американцев. К работе в «Юнайтед» он приступит 18 ноября, а первым соперником команды при нём станет «Ливерпуль» — игра на «Энфилде» пройдёт 22 ноября.