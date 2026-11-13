Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении 54‑летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера вместо уволенного на днях Майкла Каррика.

Маурисио Почеттино во время работы в «Челси» globallookpress.com

Отложенный старт

Но к своим обязанностям Почеттино приступит только с 18 ноября 2026 года. До этого ему нужно окончательно уладить свои отношения с Федерацией футбола США и провести во главе сборной две прощальные игры четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ против Гаити, которые пройдут 14 ноября в Майами и 17 ноября в Цинциннати.

Напомним, что в августе 2026 года Почеттино продлил контракт с Федерацией футбола США до 2030 года, и в нём есть пункт о возможном расторжении в случае компенсации в размере 10 млн долларов.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Возможность представлять сборную США стала одной из самых больших почестей в моей карьере. Мы глубоко признательны игрокам за их самоотдачу, болельщикам — за веру в нас, а федерации — за неизменную поддержку нашего штаба и создание условий, позволивших нам повлиять на футбольную культуру в этой замечательной стране.

Мы хотим поблагодарить Синди Парлоу Коун, Джей Ти Бэтсона и Дэна Хелфрича за партнерство и прекрасные рабочие отношения на протяжении всего времени нашего пребывания здесь. В США есть огромный резерв талантливых игроков, от молодежных команд до первой сборной, именно поэтому мы с такой уверенностью смотрим в будущее американского футбола. Вы навсегда останетесь в наших сердцах, и мы будем поддерживать команды каждый раз, когда они будут выходить на поле», — сказал Почеттино сразу после новости о назначении в «МЮ».

На декабрьском тренировочном сборе исполнять обязанности главного тренера будет наставник молодёжной команды Стив Черундоло. Полноценный поиск нового тренера начнётся после ноябрьской паузы. Среди возможных топ‑кандидатов в СМИ упоминается Хосеп Гвардиола, которому сделано предложение о работе в сборной США.

Время в «ПСЖ» globallookpress.com

Тренировал три команды в АПЛ

Тренерскую карьеру Почеттино начал в 2009 году в «Эспаньоле». Затем очень успешно работал с английскими «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом», с которым дошёл до финала Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец возглавил «ПСЖ» и с ним выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок страны. С 2023 по 2024 год руководил «Челси», а в сентябре 2024 года возглавил сборную США и сыграл с ней на домашнем ЧМ‑2026, где дошёл до 1/8 финала.

«МЮ» находится в зоне вылета

После 10 туров манкунианцы с 8 очками занимают 18‑е место в турнирной таблице АПЛ — это зона вылета. В последнем туре команда сыграла на своём поле вничью с «Астон Виллой» (4:4), забив два своих гола в компенсированное время.