Федерация футбола США рассматривает Пепа Гвардиолу в качестве основного кандидата на должность главного тренера национальной команды вместо Маурисио Почеттино, который может возглавить «Манчестер Юнайтед», пишет издание The Athletic.

Маурисио Почеттино репетирует прощание
Маурисио Почеттино репетирует прощание globallookpress.com

Работа в США

Почеттино возглавил американскую сборную 10 сентября 2024 года, сменив Грегга Берхальтера, а его контракт действует до лета 2030 года. Главным достижением США при аргентинце стал выход в 1/8 финала домашнего ЧМ 2026. Известно, что в контракте Почеттино есть опция выкупа соглашения за 10 млн долларов, если с ним смогут договориться европейские топ-клубы. Этот пункт и планирует активировать «МЮ».

Интерес к Гвардиоле

На фоне возможного ухода Почеттино в «Манчестер Юнайтед» американская федерация футбола вступила в переговоры с Пепом Гвардиолой. Такие данные сообщает влиятельный портал The Athletic. Сам испанец покинул «Манчестер Сити» этим летом после 10-летнего периода работы и неоднократно заявлял, что намерен пока передохнуть от футбола некоторое время и перевести дух. Известно, что ещё до назначения Почеттино в 2024-м Гвардиолу также рассматривали в качестве одного из кандидатов, но тогда он ответил категорическим отказом. Сейчас американцы зашли на вторубю попытку. Альтернативным кандидатом может стать тренер олимпийской сборной Стив Черундоло.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола globallookpress.com

А что с Почеттино?

По данным источника, 54 летний аргентинский специалист близок к назначению в «Манчестер Юнайтед», где совсем плохи дела у Майкла Каррика. В случае договорённости с Почеттино руководство манкунианцев готово отправить в отставку нынешнего наставника и доверить этот пост главному тренеру сборной США.

Аргентинец в «Тоттенхэме»
Аргентинец в «Тоттенхэме» globallookpress.com

Почеттино имеет большой опыт работы в АПЛ и высоко котируется в лиге. С 2013 по 2014 год он возглавлял «Саутгемптон» и заслужил приглашение в более статусный «Тоттенхэм», где отработал с 2014 по 2019 год. Это самый успешный период его работы в Англии. Хотя Почеттино и не выиграл ни одного трофея со «шпорами», был несколько раз близок к ним. В сезоне 2014/15 «Тоттенхэм» дошёл до финала Кубка английской лиги, где уступил «Челси». В следующем году команда стала третьей в АПЛ, а сезоном позже — уже второй в чемпионате. В сезоне 2018/19 «шпоры» добрались до финала Лиги чемпионов, где проиграли «Ливерпулю».

Именно при аргентинце раскрылись и стали звёздами мирового уровня Харри Кейн, Сон Хын Мин, Деле Алли и Кристиан Эриксен. Также Почеттино тренировал «ПСЖ» (2021–2022) и «Челси» (2023–2024), но там тренерская карьера прошла не так гладко.