Федерация футбола США рассматривает Пепа Гвардиолу в качестве основного кандидата на должность главного тренера национальной команды вместо Маурисио Почеттино, который может возглавить «Манчестер Юнайтед», пишет издание The Athletic.

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Работа в США

Почеттино возглавил американскую сборную 10 сентября 2024 года, сменив Грегга Берхальтера, а его контракт действует до лета 2030 года. Главным достижением США при аргентинце стал выход в 1/8 финала домашнего ЧМ 2026. Известно, что в контракте Почеттино есть опция выкупа соглашения за 10 млн долларов, если с ним смогут договориться европейские топ-клубы. Этот пункт и планирует активировать «МЮ».

Интерес к Гвардиоле

На фоне возможного ухода Почеттино в «Манчестер Юнайтед» американская федерация футбола вступила в переговоры с Пепом Гвардиолой. Такие данные сообщает влиятельный портал The Athletic. Сам испанец покинул «Манчестер Сити» этим летом после 10-летнего периода работы и неоднократно заявлял, что намерен пока передохнуть от футбола некоторое время и перевести дух. Известно, что ещё до назначения Почеттино в 2024-м Гвардиолу также рассматривали в качестве одного из кандидатов, но тогда он ответил категорическим отказом. Сейчас американцы зашли на вторубю попытку. Альтернативным кандидатом может стать тренер олимпийской сборной Стив Черундоло.

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А что с Почеттино?

По данным источника, 54 летний аргентинский специалист близок к назначению в «Манчестер Юнайтед», где совсем плохи дела у Майкла Каррика. В случае договорённости с Почеттино руководство манкунианцев готово отправить в отставку нынешнего наставника и доверить этот пост главному тренеру сборной США.

Аргентинец в «Тоттенхэме» globallookpress.com

Почеттино имеет большой опыт работы в АПЛ и высоко котируется в лиге. С 2013 по 2014 год он возглавлял «Саутгемптон» и заслужил приглашение в более статусный «Тоттенхэм», где отработал с 2014 по 2019 год. Это самый успешный период его работы в Англии. Хотя Почеттино и не выиграл ни одного трофея со «шпорами», был несколько раз близок к ним. В сезоне 2014/15 «Тоттенхэм» дошёл до финала Кубка английской лиги, где уступил «Челси». В следующем году команда стала третьей в АПЛ, а сезоном позже — уже второй в чемпионате. В сезоне 2018/19 «шпоры» добрались до финала Лиги чемпионов, где проиграли «Ливерпулю».

Именно при аргентинце раскрылись и стали звёздами мирового уровня Харри Кейн, Сон Хын Мин, Деле Алли и Кристиан Эриксен. Также Почеттино тренировал «ПСЖ» (2021–2022) и «Челси» (2023–2024), но там тренерская карьера прошла не так гладко.