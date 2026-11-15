«Галатасарай» готовит предложение по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу, сообщает Fanatik. Турецкий клуб вернулся к кандидатуре 32-летнего португальца после того, как тот отклонил второе предложение «МЮ» о продлении контракта. Действующее соглашение капитана рассчитано до лета 2027 года, у «Юнайтед» есть опция продления ещё на сезон.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Фернандеш дважды отказал «МЮ»

Бруну Фернандеш отклонил два предложения «Манчестер Юнайтед» о новом контракте, первое из которых получил ещё летом. По данным The Sun, капитан разочарован стартом сезона и хочет посмотреть, как команда будет играть при Маурисио Почеттино, прежде чем возвращаться к переговорам. После десяти туров «МЮ» идёт 18-м в АПЛ с восемью очками, а единственную победу одержал ещё в августе над «Ипсвичем» (5:2) — Бруну тогда оформил хет-трик. Всего в этом сезоне у него шесть голов и три передачи в 14 матчах за клуб.

Почеттино, напомним, приступит к работе 18 ноября. Примечательно, что аргентинец хотел подписать Фернандеша ещё в 2019 году, когда тренировал «Тоттенхэм», а Бруну играл за лиссабонский «Спортинг», но сделка сорвалась — португалец говорил, что уже договорился с лондонским клубом, однако «Спортинг» отклонил предложение.

Fanatik допускает, что «Галатасарай» попробует выкупить Фернандеша в январе, если «МЮ» устроит сумма. Издание также пишет об интересе «Барселоны» к подписанию португальца свободным агентом летом 2027-го, но этот сценарий зависит от решения «Юнайтед» по контракту. По данным The Sun, английский клуб намерен воспользоваться опцией продления до января.

Если Бруну перейдёт, Батраков может сменить позицию

По версии Fanatik, летом Фернандеш дал согласие на переход, но «Юнайтед» не захотел его отпускать. BBC Sport тогда сообщала, что «Галатасарай» собирался предложить пакет на сумму до 50 млн евро, но в Манчестере дали понять, что капитан не продаётся. На позицию «десятки» «Галатасарай» летом взял Алексея Батракова, заплатив «Локомотиву» 25 млн евро.

Теперь Окан Бурук, по данным Fanatik, попросил усилить полузащиту в январе. Издание описывает вариант, при котором Фернандеш займёт позицию «десятки» под нападающим, а Батраков опустится глубже и сыграет «восьмёрку». Любопытно, что ещё в начале ноября из Англии шёл слух в обратную сторону: по информации CaughtOffside, в «МЮ» присматривались к Батракову как к возможной замене Фернандешу.