Батраков присоединился к «Галатасараю» минувшим летом, перейдя из московского «Локомотива».

В Манчестере рассматривают Батракова как потенциальную замену Бруну Фернандешу. Контракт португальского хавбека рассчитан до лета, при этом руководство «красных дьяволов», как утверждается, не намерено предлагать ему новое соглашение.

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». По информации Caught Offside, скауты английского клуба следят за выступлениями российского футболиста.

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