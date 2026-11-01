Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». По информации Caught Offside, скауты английского клуба следят за выступлениями российского футболиста.
В Манчестере рассматривают Батракова как потенциальную замену Бруну Фернандешу. Контракт португальского хавбека рассчитан до лета, при этом руководство «красных дьяволов», как утверждается, не намерено предлагать ему новое соглашение.
Батраков присоединился к «Галатасараю» минувшим летом, перейдя из московского «Локомотива».