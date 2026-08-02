В четвёртом туре Первой лиги чемпионата России по футболу ульяновская «Волга» потерпела домашнее поражение от «Челябинска» со счётом 0:2.

Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов сайт ФНЛ

Голы в этом матче забили Рамазан Гаджимурадов на 19‑й минуте с передачи Алексея Бердникова и нападающий Матвей Урванцев на 29‑й минуте.

Результат матча

Волга УлУльяновскВолга Ул0:2ЧелябинскЧелябинскРоссия. Первая лига
Волга Ул:  Baburin,  Ibragimov,  Kovalev,  Khabibullin,  Nikitin,  Kostin,  Folmer,  Saplinov,  Krasilnichenko,  Bagatelia,  Yakovlev
Челябинск:  Pereverzev,  Makarov,  Kochiev,  Lystsov,  Berdnikov,  Kertanov,  Levin,  Gadzhimuradov,  Urvantsev,  Safronov,  Kamenshchikov
Жёлтая карточка:  Дмитрий Рахманов 86' (Волга Ул)

После этой встречи «Челябинск» поднялся на 10‑ю строчку с 6 очками, а «Волга» (3) пока идёт на 15‑м месте.