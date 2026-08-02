В четвёртом туре Первой лиги чемпионата России по футболу ульяновская «Волга» потерпела домашнее поражение от «Челябинска» со счётом 0:2.
Голы в этом матче забили Рамазан Гаджимурадов на 19‑й минуте с передачи Алексея Бердникова и нападающий Матвей Урванцев на 29‑й минуте.
Результат матча
Волга УлУльяновск0:2ЧелябинскРоссия. Первая лига
Волга Ул: Baburin, Ibragimov, Kovalev, Khabibullin, Nikitin, Kostin, Folmer, Saplinov, Krasilnichenko, Bagatelia, Yakovlev
Челябинск: Pereverzev, Makarov, Kochiev, Lystsov, Berdnikov, Kertanov, Levin, Gadzhimuradov, Urvantsev, Safronov, Kamenshchikov
Жёлтая карточка: Дмитрий Рахманов 86' (Волга Ул)
После этой встречи «Челябинск» поднялся на 10‑ю строчку с 6 очками, а «Волга» (3) пока идёт на 15‑м месте.