2 августа в 4-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Челябинск». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.
«Волга»
Турнирное положение: Ульяновцы намерены, как минимум, избежать борьбы за выживание. По итогам трех стартовых туров команда находится на 12-м месте турнирной таблицы.
При этом «Волга» в трех матчах первенства набрала всего 3 очка. Команда отличилась 4 голами, пропустив в свои ворота 5.
Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела удачно, сумев одолеть «Нефтехимик» (2:0).
До того команда дважды кряду уступила — «Торпедо» (1:3) и «Енисею» (1:2). Парадокс, но ульяновцы не отошли от своего романтического футбола.
При этом «Волга» в 5 своих последних матчах победила всего 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.
Состояние команды: «Волга» достаточно крепка, однако оборонительные редуты ульяновцев не назовешь сверхнадежными.
При этом «Волга» традиционно неудачно противостоит «Челябинску». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях. А вот последняя виктория над челябинцами случилась еще 4 года назад.
«Челябинск»
Турнирное положение: Челябинцы выдали крайне слабый старт. Команда находится на 11-й позиции в турнирной таблице.
При этом «Челябинск» набрал всего три очка. Челябинцы забили четыре мяча, пропустив в свои ворота столько же.
Последние матчи: в минувшем туре команда досадным образом уступила «Нижнему Новгороду», пропустив решающий мяч в концовке первого тайма.
До того команда была бита «Велесом» (1:3), зато уверенно переиграла «СКА-Хабаровск» (3:1). Вот только челябинцы уж слишком сильно зависимы от формы своего главного креативщика Рамазана Гаджимурадова.
Плюс ко всему «Челябинск» уступил в 2 своих последних матчах. В них команда отличилась всего лишь однажды.
Состояние команды: Челябинцы потенциально должны быть в группе борцов за стыки, однако проблем в игре подопечных Романа Пилипчука вагон и маленькая тележка.
Челябинцы в прошлом сезоне добыли 4 очка в матчах с «Волгой». В нынешней же диспозиции им срочно нужно прибавлять в плане реализации.
Нет сомнений, что челябинцы направляются в Ульяновск за тремя очками. Многое будет зависеть от вдохновения Гаджимурадова и Гаррика Левина.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Волги» дают 2.58, а на «Челябинск» — 2.86; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.22.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.21, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.68.
Прогноз: Ульяновцы пробуют играть в открытый футбол, тогда как команда Пилипчука потенциально обязана прибавлять в плане реализации.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.80.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Челябинцы уступили в двух матчах кряду, и явно постараются прервать столь неудачную серию
- Обе команды в нынешнем первенстве забили по 4 мяча в трех матчах
- «Волга» уже больше 4 лет не обыгрывает челябинцев
- Челябинцы уже 5 месяцев не побеждают на чужих полях
- «Челябинск» имеет сбалансированный состав и явно будет прибавлять