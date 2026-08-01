2 августа в 4-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Челябинск». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

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«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы намерены, как минимум, избежать борьбы за выживание. По итогам трех стартовых туров команда находится на 12-м месте турнирной таблицы.

При этом «Волга» в трех матчах первенства набрала всего 3 очка. Команда отличилась 4 голами, пропустив в свои ворота 5.

Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела удачно, сумев одолеть «Нефтехимик» (2:0).

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До того команда дважды кряду уступила — «Торпедо» (1:3) и «Енисею» (1:2). Парадокс, но ульяновцы не отошли от своего романтического футбола.

При этом «Волга» в 5 своих последних матчах победила всего 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Волга» достаточно крепка, однако оборонительные редуты ульяновцев не назовешь сверхнадежными.

При этом «Волга» традиционно неудачно противостоит «Челябинску». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях. А вот последняя виктория над челябинцами случилась еще 4 года назад.

«Челябинск»

Турнирное положение: Челябинцы выдали крайне слабый старт. Команда находится на 11-й позиции в турнирной таблице.

При этом «Челябинск» набрал всего три очка. Челябинцы забили четыре мяча, пропустив в свои ворота столько же.

Последние матчи: в минувшем туре команда досадным образом уступила «Нижнему Новгороду», пропустив решающий мяч в концовке первого тайма.

До того команда была бита «Велесом» (1:3), зато уверенно переиграла «СКА-Хабаровск» (3:1). Вот только челябинцы уж слишком сильно зависимы от формы своего главного креативщика Рамазана Гаджимурадова.

Плюс ко всему «Челябинск» уступил в 2 своих последних матчах. В них команда отличилась всего лишь однажды.

Состояние команды: Челябинцы потенциально должны быть в группе борцов за стыки, однако проблем в игре подопечных Романа Пилипчука вагон и маленькая тележка.

Челябинцы в прошлом сезоне добыли 4 очка в матчах с «Волгой». В нынешней же диспозиции им срочно нужно прибавлять в плане реализации.

Нет сомнений, что челябинцы направляются в Ульяновск за тремя очками. Многое будет зависеть от вдохновения Гаджимурадова и Гаррика Левина.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Волги» дают 2.58, а на «Челябинск» — 2.86; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.22.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.21, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.68.

Прогноз: Ульяновцы пробуют играть в открытый футбол, тогда как команда Пилипчука потенциально обязана прибавлять в плане реализации.

2.21 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Волга» — «Челябинск» принесёт чистый выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.80 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч «Волга» — «Челябинск» позволит вывести на карту выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.80.

Пять причин, почему ставка зайдет