Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил игру «бело-голубых» в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

Сандро Шварц — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

«Динамо удивило всех результатом в матче с "Крыльями", все ждали лучшего. Игра забывается, а результат остается. Если нет результата, то психологически это давит на команду и тренера. Если "Динамо" окажется в этой ситуации, то это будет не очень хорошо, все будет, как в прошлом сезоне.

Следующие игры очень важны для "бело‑голубых", по футболистам и по мастерству они должны обыгрывать такие команды, как "Крылья", и бороться за высокие места. Сегодняшняя ничья была неожиданной для всех. В то же время это первые игры, где команды вкатываются в сезон, и не все происходит так гладко, как хотелось бы руководству и тренерскому штабу. Следующие игры очень важны, и тренерский штаб должен хорошо к ним подготовить команду», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

В следующем поединке РПЛ московское «Динамо» сыграет против «Балтики» 1-го августа.